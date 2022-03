6º y último informe de labores de FGCV

No hay tiempo que no se llegue y plazo que no se cumpla, pero ya estamos prácticamente a unas horas de la presentación del sexto y último informe de labores del Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, un documento que marcará las acciones realizadas en el último año de su administración pública estatal.

Y es que, quiérase o no, el Jefe del Ejecutivo Estatal sigue trabajando a lo largo y ancho del Estado, con acciones que beneficien a las familias tamaulipecas. Nos consta que los municipios más necesitados tanto Cabeza de Vaca como su señora esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, han implementado una serie de acciones que beneficien a las familias campesinas, especialmente en el rubro educativo, con la entrega de una serie de apoyos a las escuelas de educación básica para que los padres de familia mantengan en los mejores posibles los centros educativos a pesar de la restricciones presupuestales de la federación.

Igualmente en ciudades como en Victoria, usted puede constatar múltiples obras con especial atención en el rubro de pavimentación, un ejemplo, colonias como la Miguel Alemán, Héroes de Nacozari, dos de los asentamientos de los más viejos de la capital tamaulipeca, en estos momentos se están pavimentando múltiples arterías, lo que sin duda benefician a las familias que habitan en esos sectores.

Lo mismo sucede en las principales ciudades del norte, del sur y no se diga por allá del altiplano tamaulipeco, en donde también les ha llegado el apoyo del gobernador de los vientos de cambio en Tamaulipas.

Por lo pronto, a partir de este lunes 14 de marzo el mandatario estatal anuncia que en las principales ciudades de Tamaulipas, como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico y Victoria, dará cuenta de sus logros y metas alcanzadas en eventos donde seguramente dejará constancia de su gestión.

Por cierto, hablando del sexto y último informe de labores, el Congreso del Estado aprobó un cambio en la hora para la entrega de este documento. Inicialmente se tenía previsto la celebración de la Sesión Pública y Solemne a las 11 horas como ya era tradición, pero a petición del grupo parlamentario del PAN se cambió para las 18 horas del día 15 de este mes y siendo aprobada la propuesta por unanimidad. Que irá un representante del gobierno del Estado a entregar el documento oficial y bien podría ser el Secretario General, Gerardo Peña Flores, quien conoce muy bien ese recinto legislativo. Pendientes.

NOTAS CORTAS

1.- La Secretaria de Energía del gobierno federal, la veracruzana Rocío Nahle Gracia, advirtió que, a las gasolineras que se les sorprenda realizando incrementos desproporcionados en el precio de los combustibles, se les retirarán los permisos para distribuir hidrocarburos. Afirmó que a pesar de los estragos en la economía que han dejado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la política que encomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador, es no aumentar el precio de los energéticos.

“En México estamos manteniendo los precios de la gasolina y de la electricidad porque tenemos recursos naturales, tenemos dos empresas del Estado que le permiten al Gobierno poder operar de esta manera”, afirmó la funcionario durante una entrevista que le hizo un periodista nacional radiofónico.

2.- Por lo que respecta al tema educativo, el dirigente de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, Profr. José Rigoberto Guevara Vázquez, dijo que seguirá pugnando porque las escuelas de tiempo completo a las que el gobierno federal retiro el apoyo vuelvan a recibirlo. La perseverancia del matamorense y líder sindical seguramente lo logrará, aun y cuando para ello tenga que tocar puertas en el gobierno del Estado de los vientos de cambio en Tamaulipas.

3.- Por cierto, la que sigue en friega recorriendo algunas colonias de la periferia de la ciudad, es la regidora morenista de Victoria, Imelda Bernal Sánchez, quien en días pasados anduvo por la colonia Manuel A. Ravizé, donde atendió algunas demandas que les aquejan y se comprometió ser el conducto ante el Ayuntamiento local. Qué bueno.

La regidora antes ya había visitado otras colonias como Las Brisas, Loma Alta, La Unión Democrática, Vamos Tamaulipas, entre otras más, para continuar realizando acciones en bien de los que menos tienen. Señalando la concejal victorense que siempre es un gusto trabajar en equipo con personas comprometidas con este municipio.

4.- Y por si no lo sabe padre de familia, hay por lo menos 10 Estados de la República que pretenden costear lo del programa de «Escuelas de Tiempo Completo” que recientemente lo canceló la Secretaria de Educación Pública, la señora Delfina Gómez Álvarez. Tamaulipas podría ser uno de ellos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.