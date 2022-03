Poesía Coral en Morena, diputados Broadway…

Se los tengo que decir, porque luego se la creen: Que la están sacando del cuadro, que la están rompiendo, que se merecen un Grammy, un Óscar, un Tony, cuando seguramente lo que hacen es llevarse un Razzie.

Y me dirán que no soy el mejor en Comunicación Política, ya que el deporte de estos días en la 4T es descalificar. Lo acepto por las múltiples fallas personales, pero les aseguro, que nunca habría realizado una sufrida “poesía coral” como la que nos regalaron los diputados federales.

De Morena obviamente, de Tamaulipas en un ejercicio coral, que cualquier niño aspiracionista de primaria pública, habría realizado mil veces mejor. ¿Con la pantalla del celular sucia y de gama baja?

Con el sol totalmente en contra, lo cual es básico, con manitas coordinadas y lo más interesante, con un rollo doloroso, que solamente les exhibió, que “la madrina congresal local” les llevó a un grado de tensión, que ya veremos si se cobran en las urnas.

Esa es otra historia, pero lo que vimos en la semana, es que el relevo del morenista Armando Zertuche en el Congreso de Tamaulipas, por Félix «Moyo» García del PAN ahora titular de la Junta de Coordinación Política, mostró todos los requebrajamientos.

Vamos a a ver, si esto ya marca una tendencia, como me insisten los duros del Morena, que el caso de Zertuche nada tiene que ver con la campaña exitosa a mil por ciento de Américo Villarreal, que también, me adicionan, está no dos, si no 4 a 1 sobre César Verástegui.

Bueno, ni modo que me acepten que van a perder el proceso, del que vamos a estar todos atentos, con tantos temas que están en tránsito, como que esta semana -en un nuevo contexto-, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca va a entregar su Informe en el Congreso.

Además de una gira por todo lo ancho de la entidad como le permite la ley, ofreciendo a los ciudadanos, el estado que guarda la administración que entregará el último día de septiembre. Y de ahí, como ya reveló, se va al descanso familiar para luego regresar en alguna trinchera el 2024, durante la campaña presidencial.

¿Como actor principal? No lo sabemos, pero claro que cada que se asoma, sus malquerientes se ponen nerviosos y por momentos, parece están en las etapas de un duelo.

Y mientras, que caray, como ciudadanos de México, que vergüenza la respuesta que Andrés Manuel López Obrador da al Parlamento Europeo sobre la aprobación de una acuerdo por los derechos humanos y protección a periodistas.

Terrible, cuando desde Palacio Nacional el jefe de la nación, es el principal propulsor de agresiones a los medios de comunicación. No voy a hablar de más y menos de mi, pero con regularidad muchos colegas en Tamaulipas ya me revelan que han recibido acoso, no solo de funcionarios de la 4T, si no de ciudadanos simpatizantes que piensan, que ofendiendo les hacen un favor.

Porque en la voz de El Señor Presidente los periodistas, todos, a menos que le sigamos la corriente, somos “fifís”, “mentirosos”, “conservadores”, “hampa”, “corruptos”, “chayoteros”, “golpistas” y todos los etcéteras que usted guste.

Pero bueno, así es la democracia y más la pitera mexicana, donde también sabemos, que en política y en el poder “la eternidad nunca es eterna” como bien ha sostenido el filósofo de Carbonera.

Posdata: No les voy a decir ni el género, pero al menos dos de la “Poesía Coral”, me aceptaron que estaban ya a fuerza “haciendo el ridículo”…

Lo mejor de cada casa…

¿Por qué todos los ojos de los partidos y sus candidatos están en Altamira y en Matamoros, la tierra de los alcaldes Armando Martínez y Mario López?

Simple, los dos se han mostrado como de los firmes y leales al Movimiento de Regeneración Nacional. Vamos a ver por lo pronto, cómo les va con la operación del día 10 de Abril y la revocación de mandato.

Del cuarto piso.- La próxima vez que se salga Sherlock de la casa, cuidado, que el policía anti cruzas Mon Marón, alias Edmundo José Marón Mansur meterá en gran bronca a sus dueños.

Multas desde 962 hasta 96 mil 220 pesos y arresto hasta por 36 horas, a la comercialización o reproducción de perros y gatos en lugares no autorizados.

Por un momento pensé que se refería a la cruza entre partidos y sus políticos. ¿Un día gatos, otro día perros, otro día unicornios? Quién sabe.

Nostra Política.- “La historia no sólo se verifica en la poesía, sino que, gracias a ella, se condensa, adquiere un sentido, crea las imágenes y los símbolos en que los americanos se reconocen”. Federico Mayor Zaragoza

Correo: [email protected]

Twitter. – @jeleazaravila