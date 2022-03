Todos a sus pies por culpa de unas damas

Lo digo sin rubor y no me apena, no es santo de mi devoción el gobernador de Nuevo León SAMUEL GARCÍA, lo veo como un chavo fantoche, arrogante, chiflado y en ocasiones hasta prepotente.

Pero estoy de acuerdo con él cuando afirma: “Las mujeres que destrozaron el Palacio de Gobierno sufrirán consecuencias por sus acciones”; y definitivamente esas mujeres no son feministas y solo pusieron como pretexto el 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”, para prenderle lumbre al hermoso Palacio de Gobierno, que cada vez que voy a Nuevo León es una parada obligada.

Así lo escribió en redes sociales: “Desgraciadamente, una minoría, quizá infiltrados que van a sufrir consecuencias por sus delitos, llevaron esta manifestación a un grado inimaginable de romper vidrios, de quemar puertas, de rayar paredes, de dañar inclusive nuestro museo de historia de Nuevo León”.

Aunque le hecho crema a los tacos, les digo, cuando dice que los gastos por los daños a Palacio de Gobierno, correrán por su cuenta.

Aunque luego se retractó y se colgó del Gobierno Federal.

Y vino más crema cuando manifestó: “Eso no borra, ni mancha, la lucha que están dando las mujeres y las niñas y que sé que lo que hoy pasó no va a cambiar, pero si podemos cambiar la vida de las mujeres y niñas de Nuevo León y ese es el trabajo que vamos a hacer”.

Las declaraciones de Samuel se pueden interpretar como unos claros Tiktokazos”.

Como también me solidarice por el hecho de que el Gobierno Federal, se pusiera las pilas al amurallar la Ciudad de México, protegiendo sus edificios emblemáticos durante la “Marcha 8M”, y no pasó nada, más que los señalamientos de AZUCENA URESTI, y otros picudos de la televisión.

EL RECTOR de la Universidad Autónoma de Tamaulipas GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, se unió a las celebraciones por el “Día Internacional de la Mujer”, y se impartió la conferencia magistral “El camino de la mujer hacía el éxito”, que fue impartida por la periodista MARA PATRICIA CASTAÑEDA.

Le tocó darle la bienvenida a tan distinguida visitante ante cientos de alumnas, académicas, funcionarias y trabajadoras de la Universidad, reunidas en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, al tiempo de expresar su reconocimiento a las universitarias por la entrega, pasión y fuerza que inyectan en su vida personal y laboral.

Destacó que las mujeres universitarias constituyen un pilar fundamental en nuestra sociedad y en la preservación de los niveles de excelencia de la casa de estudios, siendo ejemplos de entereza, creatividad y compromiso por hacer de sus vidas y de esta institución una superación constante.

Lo acompañó su esposa IMELDA SUSTAITA, quien al finalizar la conferencia hizo entrega de un reconocimiento a la periodista por su destacada participación, y le otorgó un presente en nombre de todas las universitarias de la Máxima Casa de Estudios.

El Rector además encabezó, previo a la conferencia, en el atrio del Teatro “Juárez”, el acto conmemorativo del “Día Internacional de la Mujer”, donde reafirmó el compromiso de impulsar acciones que garanticen la igualdad de oportunidades para todas las universitarias.

POR FIN, por fin, el gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, consiguió tener a sus pies a los Poderes Legislativo y Judicial, aunque se tardó casi un semestre.

No hay que ser brujo para adivinar como es que lo consiguió, simplemente soltó chingadazos de billetes en los rostros de algunos diputados locales Morenistas, que pasaban muchas penurias siendo de la bancada guinda, pero a partir de ya van a comer con mantequita.

Y no lo hizo con muchos, lo hizo solo con unos cuantos.

Ahora tiene otra vez la manera de seguir aplastando a Tamaulipas, puesto que tiene a todos a sus pies por culpa de un par de damas.

Muchos comenzaron a preguntarse si en el ajo se encuentra ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, hasta el martes presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; porque siempre se portó pedante, déspota y en ocasiones hasta mamón, seguramente con la finalidad de hacer enojar a sus propios compañeros.

Algunos diputados locales guindas me comentaron en varias ocasiones que estaba cabrón, y que era difícil tener acuerdos con él, para beneficio de la bancada, a la que traía muerta de hambre.

¿Plan con maña?, el tiempo nos lo dirá.

Apuesto doble contra tronchado que ahora si se va aparecer por el recinto legislativo el gobernador García, para burlarse, fiel a su estilo; y mandando el mensaje a los Morenistas de que le hicieron lo que el aire a Juárez.

Y ahora el informe de gobierno de su último año será como se le pegue su regalada gana, si señor.

Putazo para Zertuche, vaya putazo, de esos que no da ni “El Canelo”.

Y ahora que domina en PAN el Congreso del Estado: ¿le van a quitar esa leyenda de “Casa del Pueblo” a ese bonito edificio?

Quizás si Zertuche les hubiera pedido el apoyo a los presidentes municipales Morenistas, no hubiera perdido el control del Congreso del Estado, pero ese pinche orgullo que se cargaba sintiéndose todo poderoso lo terminó por empinar.

Con el de Suelo Reynosense CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, le bastaba, ya que va a gastar una buena millonada por traer a la cantante ALICIA VILLARREAL, con el pretexto de las fiestas del pueblo.

TAL COMO se esperaba y se anunció con toda anticipación, este jueves el alcalde de Suelo Riobravense HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, instaló el Comité Municipal de Protección Civil, teniendo como testigo de calidad a la presidenta del DIF Municipal señora MARÍA ELENA RODELA.

El alcalde Villegas González, dio la bienvenida a quienes integran este compacto grupo, para proceder al pase de lista por parte del secretario del Ayuntamiento ROBERTO YOLOTL FLORES.

Con esta acción el municipio se declara listo para enfrentar de la mejor manera los embates de la naturaleza, particularmente por fenómenos meteorológicos que de junio a noviembre pudieran ocasionar daños a la población y su entorno.

SUELO Riobravense fue sede de la reunión de trabajo de las asociaciones civiles de usuarios del distrito de riego 25, en donde estuvieron presentes el secretario federal de Agricultura y Desarrollo Rural VÍCTOR VILLALOBOS ARÁMBULA, y el director general de la Conagua GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO, y el presidente municipal HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ.

El secretario Villalobos, les trajo buenas noticias a los hombres del campo al anunciarles que se gestionó un recurso extraordinario y un paquete de alternativas para hacer frente a la situación, además de prever, planear y anticipar medidas y acciones en el futuro, ante una problemática compleja para el sector agropecuario.

El director Martínez, dijo que se requiere trabajar en la atención de la emergencia y en acciones de planeación, mediante alternativas que permitan mitigar la falta de agua, además de desarrollar programas de modernización de la infraestructura hidráulica que generen ahorros en el uso de agua y mayor productividad.

Ante la usencia en la región norte del Dios Tlaloc, se comentó que una de las acciones consideradas es que se prevé la instrumentación del proyecto de estimulación de lluvias, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en todo el sistema de presas en la zona norte de Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León que permita contrarrestar los efectos de la sequía, incrementar la producción y mejorar las condiciones de agricultores y ganaderos.

El alcalde Villegas González, que fue invitado de honor, se mostró más complacido y satisfecho por la visita de estos dos importantes funcionarios federales, y porque es un tema recurrente dentro de su agenda de trabajo, y que bueno que ya se anunciaron estos apoyos para los productores agrícolas.

Y sin lugar a dudas que el jefe de la comuna queda bien parado y posicionado con la presencia de estos dos altos funcionarios federales, si señor.

Reuniones que dejan.

Fiel a su estilo los hombres del campo de la región norte se dejaron caer con una buena comida que consistió en borrega en todas sus modalidades acompañada de un buen vino.

Esta noticia es una exclusiva de uno de los integrantes del G-6, NAHÚM RIVERA, que anda en todas; honor a quien honor merece.

La reunión fue a puerta cerrada sin acceso a los medios de información con eso de la veda.

Y una cosa importante que vale la pena señalar es que el paisano EDGARDO MELHEM SALINAS, en su calidad de diputado local, ha estado machaque y machaque apoyos del Gobierno Federal para los agricultores, así lo hizo saber el miércoles en tribuna en el Congreso del Estado, y que bueno que un día después aterricen por mi pueblo dos funcionarios federales de enorme peso específico en temas de agricultura.

Mañana les traemos el video completo de su intervención en tribuna.

