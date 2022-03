Se rompió la mala racha… 

Después de 14 años consecutivos en los cuales aparecía una ciudad tamaulipeca entre las cincuenta más violentas del mundo, para el año 2021 nos libramos de ello.

Ciudad Victoria, la antes ciudad limpia, ciudad amable, junto con Reynosa, todavía aparecieron el año anterior, pero hubo épocas más aciagas en las cuales Tamaulipas aportó al mismo tiempo hasta tres, cuatro y cinco ciudades a esa lista negra, estuvieron Matamoros, Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa, Victoria y, en general, todas las ciudades más grandes del Estado.

¿Qué sucedió?, el Gobierno del Estado dice que su estrategia a funcionado, que gracias a un combate frontal a los malos en los últimos seis años los números en las estadísticas que reflejan violencia fueron a la baja lo que ha permitido que Tamaulipas sea ahora uno de los Estados más seguros del país ubicándose en los primeros cinco en esa cuestión.

En ese sentido el gobierno federal, con todo y que está en manos de Morena y además lo dirige Andrés Manuel López Obrador que odia al gobernador tamaulipeco, cada que puede reconoce esos logros, hasta los presume por medio del Consejo Nacional de Seguridad Pública que habla de los avances.

Y sin embargo, lejos estamos de festinar que ya no aparecemos en las cincuenta ciudades más violentas del mundo como lo hacen los gobiernos, en el Estado todavía se ven episodios de violencia, más esporádicos, tal vez, aunque no por ello dejan de poner en riesgo la vida de personas, acá en Victoria lo hemos visto con rafagueadas de metralleta al Cereso, en Reynosa y la Rivereña con la forma como tumbaron cámaras de videovigilancia, acepto, estamos mil veces mejor que hace seis años, pero también es de reconocer que la tarea no se ha hecho completa.

Obvio, hay avances, insistir que no somos los mismos de hace seis años, época en la que era imposible salir a carretera, que se debía llegar a casa antes de las 10 de la noche, que daba miedo el solo hecho de que los muchachos, o uno mismo, tuviera que andar en la calle cumpliendo con su trabajo o labores propias de la edad, también se vieron masacres de familias o asesinatos en plena luz del día y hasta en céntricas calles de las ciudades.

Esa es la buena noticia para los tamaulipecos, la lista de las cincuenta ciudades más violentas nos dice que no estamos en condiciones tan duras, la mala para México es que fue el país que más ciudades colocó en esa lista con 18, la peor es que las primeras ocho ciudades más violentas del mundo son mexicanas, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan.

Quien difunde esa lista es una organización denominada Seguridad, Justicia y Paz cuyos datos los obtiene de estadísticas oficiales y otras vías, el presidente de dicha organización dijo que tantas ciudades de México en ese ranking obedece a que la política del presidente es equivoca, que los abrazos y no balazos no dan resultados positivos en la lucha contra bandas del crimen organizado.

Pero, ¿qué implicaciones tiene esa lista?, pues en Tamaulipas serán más políticas de lo que imagina, el candidato de la Alianza Va por Tamaulipas, César El Truko Verastegui podrá comenzar a presumirlas al haber sido cabeza de sector, como Secretario General de Gobierno, de la seguridad estatal durante los últimos cinco años de dichos avances, el tema es sensible y bueno para él, pero además podrán rematar diciendo que la política de Morena falla en la materia al tener al país con muchas ciudades violentas y que de las primeras ocho con mayores problemas en el mundo por lo menos seis son gobernadas por presidentes municipales de ese partido.

Por lo pronto, y para Tamaulipas, se rompió la mala racha de colocar a una de sus ciudades entre las más violentas del mundo durante los últimos 14 años, lo que sigue es hacer que la percepción de los ciudadanos sea la misma porque eso garantiza un mejor desarrollo, más empleos, más seguridad para todos al adquirir la confianza de denunciar…

LOGRA TAMAULIPAS MEJOR CRECIMIENTO DE TODA LA REGIÓN… De acuerdo al Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Tamaulipas alcanzó en el mes de noviembre de 2021 el mejor crecimiento industrial de la región noreste del país con un 3.9 por ciento, por encima de Estados como Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila.

La entidad mostró una variación positiva durante los últimos meses de 2021 en el IMAI, destacando el crecimiento de la industria manufacturera en noviembre con un 5.9 por ciento, respecto al mismo mes del año anterior, lo que ubica a Tamaulipas entre las primeras 10 posiciones a nivel nacional.

Es importante resaltar que Tamaulipas mantuvo su dinamismo industrial, mientras 14 estados presentaron un decremento en su actividad industrial en el mes que se informa.

La tendencia de este indicador evidencia claramente la aceleración económica de Tamaulipas, a pesar del contexto adverso a nivel mundial por los efectos causados por la pandemia del COVID-19.

Por cierto, el miércoles el gobernador tuvo gira por medios nacionales, habló sobre la situación del Estado en todos esos aspecto, además de afirmar que hay rumbo y que la elección será libre y ganará quien decida la ciudadanía ya que ese puesto no se negocia…

TIENE TRABAJO SOCIAL LA PRIMER CEREMONIA PRESENCIAL DE GRADUACIÓN EN LA UAT… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió la ceremonia de graduación de los 173 egresados de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario Victoria.

Cumpliendo con todos los protocolos de seguridad e higiene, el acto fue el primero que se llevó a cabo de manera presencial en este recinto universitario, con la asistencia de padres de familia, docentes y autoridades de la máxima casa de estudios. Además, el evento se transmitió por Facebook Live.

El Rector Mendoza Cavazos estuvo acompañado por la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, Directora de la Unidad Académica, y la Lic. Érika Aguilar Martínez, encargada de la Dirección de Educación Superior, quien acudió en representación del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y del Secretario de Educación en Tamaulipas, Mario Gómez Monroy.

La ceremonia de graduación de la generación 2017-2021 de la UATSCDH, que lleva el nombre del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, contó con la presencia de las maestras Diana Mireya Garza Vázquez y Miriana de Lourdes Zapata Hernández, madrinas de las licenciaturas de Trabajo Social y Psicología, respectivamente, así como del Dr. Juan Francisco Castañón Rodríguez, padrino de la Licenciatura en Nutrición.

En su mensaje, el Rector felicitó a los egresados de los tres programas de estudios y elogió el desempeño que mostraron en su trayectoria escolar, en la cual se enfrentaron a una pandemia con momentos de incertidumbre, y no obstante lograron desarrollar habilidades de resiliencia, determinación y perseverancia para alcanzar su meta y los motivó a seguir preparándose, a lograr un posgrado y a siempre trabajar por cumplir sus metas y anhelos.

Agradeció a los padres y familiares por confiar en esta casa de estudios, y aseguró que, día a día, la Universidad Autónoma de Tamaulipas se prepara para formar a sus estudiantes ante un mundo globalizado, otorgándoles las herramientas necesarias para obtener el éxito en sus carreras profesionales.

En el evento se otorgaron cartas de felicitación a los respectivos egresados de Psicología, Nutrición y Trabajo Social, además de menciones honoríficas a quienes alcanzaron los más altos promedios de la generación.

De la Licenciatura en Psicología, Yuliana Fernanda Rocha Zúñiga; de Nutrición, Ayde Karime Ramos Zavala; y de Trabajo Social, Reyna Blanca Guadalupe Martínez Palomares, quien además recibió la medalla al mérito y la presea “Mtra. Myrna Maribel Medrano Vargas” por contar con un promedio excelente.

Fue Reyna Martínez Palomares quien, a nombre de sus compañeros de generación, emitió el mensaje de despedida, en el que agradeció a quienes les dieron su apoyo a lo largo de la carrera.

