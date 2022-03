¿Pasión= agresión?

Confieso que al buscar el significado de ‘pasión’ encontré en primera instancia, ‘lo contrario a acción’. Desde luego no conforme busqué más y encontré en el diccionario cibernético que “…la pasión es una atracción intensa, particularmente de orden sexual; es un padecimiento, sufrimiento… vehemencia, ardor, calor, entusiasmo; también es un sinónimo de nostalgia, añoranza, soledad…”

La agresión se entiende como un ataque provocado, producto de la práctica o del hábito de ser agresivo. Se puede decir que un agresivo posee una conducta hostil o destructiva, cuya finalidad es provocar daño a otro.

El título y la aclaración es referido a los hechos ocurridos el sábado por la tarde noche en el Estadio de Futbol, La Corregidora, de la capital queretana, donde hasta el momento de escribir este espacio, la cifra oficial es de CERO muertos y 28 heridos, mientras el mismo día de los hechos las redes sociales señalaban 17 cadáveres y más de 32 lesionados. ¿A quién creer?

Independientemente de si el gobernador pitufo dice la verdad o no; si son ciertas las versiones sobre la destitución de altos funcionarios; de la sanción al Estadio; de las investigaciones de la policía, la federación de Fútbol, etc., etc., llenan los espacios noticiosos y el sufrimiento a ¿cuántos hogares?

La pregunta clave es: ¿Por qué?

Un aficionado se queja le ‘tumbaron’ dos dientes y declaró en redes que identificó al ‘Beto’ un líder del huachicol, presumiblemente de la zona de San Juan del Río, iba acompañado de varios sicarios… “el Beto tiene una rivalidad con un integrante activo de la ‘barra 51’ del Atlas…”

Tampoco ha faltado la versión, solo que suena menos, de que el objetivo único del zafarrancho en La Corregidora tiene origen político, porque el gobernador es uno de los presidenciables señalados por el líder nacional de Acción Nacional.

Esta versión se fundamenta porque a mediados de la semana pasada en Twitter Marco Cortés señaló a ocho precandidatos a la presidencia de la República para la sucesión 2024-2030, entre ellos a Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro.

La periodista Vianey Pérez Ángeles, publicó desde La Lagañera en Palacio Nacional que el presidente Manuel López, declaró “…que el gobernador Mauricio Kuri no será responsabilizado por lo ocurrido… está haciendo bien su trabajo y estoy informando lo referente a la trifulca en el estadio La Corregidora, ocurrida el pasado 5 de marzo.” ¿Plan con maña?

Sin excepción los comentaristas de todas las áreas del periodismo, no solo nacional, sino internacional, sancionan los hechos antideportivos que, según reportes hubo golpes, fuera del estadio, antes de empezar el partido; durante el partido hubo otro desaguisado, aparentemente controlado, y fue hasta el minuto 60 que cundió el desorden. En el exterior del inmueble, se repitieron más agresiones en el estacionamiento.

Lamentablemente existen videos donde se ve que un policía abre la reja y por ahí entra la chusma… en otro video se ve que la turba pasa corriendo detrás de un policía que sin mostrar preocupación habla por celular.

Los analistas deportivos ilustran sus espacios en radio y televisión con hechos similares en el mismo país, pero también a nivel mundial y desde luego, señalan la forma en que terminaron con los nefastos hooligans.

El Día del Martillo

No puedo omitir este día tan importante: El Día Internacional de la Mujer, también identificado como el Día del Martillo, pues es la característica, más la pañoleta no pandémica, de los nuevos grupos de choque, ahora femeninos y nada inofensivos, que se filtran en movimientos lícitos y válidos, con la idea de desestabilización social.

¿Igualdad de la mujer? Me parece error, porque se debería luchar por la igualdad del ser humano, no empoderar a un solo género, porque si bien existen diferencias biológicas, la capacidad intelectual es exactamente la misma, hombres y mujeres podemos aprender.

Somos producto de la sociedad, las familias nos educaron con el padrón que aprendieron de los demás, por eso solo hay varones mecánicos, pero las mujeres también tienen la capacidad de aprender mecánica, como ya sucede.

¿Enfermeras? También desde hace décadas existen hombres en esta noble profesión y así podemos hacer una muy larga lista. Lo principal es que eduquemos a nuestros hijos a que no por ser hombre o mujer tienes más derecho que el otro. Somos iguales.

¿Faltan oportunidades de ascenso? Búscalas, pelea exactamente por ello, pero no tomes martillos y golpees hasta a las de tu mismo género para hacerte ¿oír?