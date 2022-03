¿Dónde dejaron a ERASMO? 

Esta pregunta es recurrente en los eventos de los simpatizantes de la 4T, (militantes casi no hay en el estado, pero eso es otra cosa) y no hay quien se atreva a responderla con sinceridad.

Desde hace semanas el perfil gris del Diputado Federal por Tamaulipas, el priista que ganó la curul con MORENA, no ha participado en eventos como en los que le gusta placearse, pero además es desconocida su labor, al menos en la opinión pública y popular de los morenistas.

ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, aunque lo parezca, no está escondido, está operando pero con un bajo perfil, más del que por naturaleza suele manejar, y lo hace por uno de dos motivos; 1.- Teme que su vínculo con los Carmona ‘ensucie’ a su partido en plena contienda electoral, ó; 2.- Está operando la campaña para no dejar ‘cabos sueltos’ y no tener “bomberazos” que apagar.

No es necesario pensarlo tanto, las dos son razones válidas, por un lado ERASMO por consejo de “sus asesores” decidió guardarse un rato en lo que pasa la “fiebre” por el Carmonazo, y por otro lado, anda por debajo del agua para operar la campaña a la Gubernatura.

ERASMO no tiene para dónde hacerse, están los registros de vuelos en avión privado y la relación documentada de amistad con uno de los empresarios vinculados con el robo y tráfico de combustibles en el país, y que al mismo tiempo participó patrocinando campañas para “variooo político”.

Esa “mala imagen” que muchos creen pone en riesgo la estabilidad de MORENA en Tamaulipas, tiene al Diputado bajo llave y bajo una cobija tomando decisiones que mañana afectarían el rumbo de la entidad, sabe que si muy apenas logró el triunfo en su distrito previo al “escándalo”, será difícil que mantenga la aceptación ahora con la compra de los Carmona encima, porque simplemente no se puede hacer como que no dijo que estaba relacionado con personajes que son “la vergüenza de México”.

Así como “abrieron” a GONZÁLEZ ROBLEDO, al menos de la escena pública, debieran hacer en la 4T con otros perfiles como el de OLGA SOSA y ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, que sólo pena dan a sus propios simpatizantes, pues esta tercia vive con la creencia de que “jalan gente”, cuando lo cierto es que han sabido moverse y acomodarse en grupos emergentes para seguir vigentes.

Nadie olvida que cuando se empezó a hundir el barco priista, varios de estos personajes fueron los primeros en saltar y encontrar refugio en el partido de las promesas de transformación. Y aunque los gurús de la mercadotecnia aseguran que “no hay prensa mala”, sí hay noticias que hostigan y verdades incómodas, a las que les es difícil enfrentarse, y menos aún, exponerse.

El Diputado federal por lo pronto sigue arreglando los apoyos que habrían de bajar para ganar la elección, porque se sabe que será a fuerza de billetazos como piensa operar y es lo único que tiene, para hacer frente al avance de un candidato conocido por su capacidad de tejer relaciones y concretar acuerdos.¿Usted qué piensa?

QUE CURIOSO

La grilla está desatada en la zona sur, cada personaje busca “jalar agua” para su lado y no están trabajando por la unidad.

Los seguidores de AMLO andan descabezados y un día sí y otro también se echan la pelotita de los problemas al interior del partido. En la alianza PAN, PRI y PRD siguen afinando la “máquina” para llegar listos a la contienda, ahora mismo la única tarea pendiente es deslindarse de los mismos “quistes”, con los que lidian desde hace años.