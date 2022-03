Cabeza Presidente 2024… el combo en Acción Nacional…

En la medida que avanzan los meses y nos acercamos al proceso presidencial del 2024, las presiones crecen y en términos políticos, Andrés Manuel López Obrador ya se dio “un balazo en una patita”.

Se asume cansado, las fotos y los videos lo reflejan y de eso, no hay duda; además de que en sus propias palabras, su “ya no puedo más” potenció la idea de que su Cuarta Transformación avanza rumbo al fracaso y no sabemos si Morena va en el paquete.

Y por eso, claro que lo dicho por el dirigente del PAN Marko Cortés es de revisión nacional. Lo hizo en la reunión Plenaria del Sistema Legislativo del PAN donde fue claro:

Que “no podrá pasar otra vez por un trágico momento de división como el que vivimos en el 2018, vamos a trabajar realmente por la cohesión por la unidad, pero requerimos con diálogo, con mucha construcción y con mucha apertura darles juego, exposición a quienes busquen ser nuestros aspirantes a la Presidencia de la República. El PAN tiene con qué. Tenemos con quiénes”.

Y lueguito los nombres. Mauricio Vila, Ricardo Anaya, Mauricio Kuri, Maru Campos, Francisco García Cabeza de Vaca, Santiago Creel y ya agregada la senadora y periodista Lily Téllez.

Importante porque AN está en un proceso de integración-consolidación de un frente amplio donde están adicionalmente el PRI, el PRD en lo que todos conocemos como el “Va por México”.

Un combo que puede presumir, partió en dos la capital del país y que “garantizaba” era el principal bastión de la llamada Izquierda Mexicana con Morena al frente.

Un asunto que tenemos que ver con frialdad: Morena, el Presidente ganó con 30 millones de votos en 2018 -, pero al margen de las encuestas de popularidad-, en 2021 repitió un peligroso éxito ganando 11 de las 15 gubernturas en juego, ojo, porque globalmente y relativamente perdió 13 millones de votos.

De eso estamos hablando, además de que la empresa de Alejandro Moreno, de las más serias de este país, reveló en El Financiero que hoy solamente el 45% de los mexicanos encuestados califican positivamente la honestidad del Presidente.

Así las cosas que en el caso de Tamaulipas, todos atentos, a que el secretario general de gobierno Gerardo Peña Flores entregará al Congreso -el 15-, el último informe de gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y el ejecutivo, realizará eventos regionales para dar a conocer a la sociedad el estado que guarda su administración en Tamaulipas.

Es tentativo pero estaría el 14 en Reynosa, el 15 en Nuevo Laredo, el 16 en Matamoros, el 17 en Tampico y el 18 en Victoria capital, donde se afirma llegará fuerte y con todo.

Por lo pronto ya es presidenciable… y que nadie pierda de vista las últimas giras que ha realizado para fijar posiciones, por ejemplo en el norte sobre la seguridad y de que se mantiene su política de rechazo a “los violentos”.

También por supuesto, que a nadie pasó desapercibida la gira por el sur, donde lleva las mejores relaciones con los alcaldes Chucho Nader del PAN, pero además con los presidentes de Madero, Altamira Adrián Oseguera y Armando Martínez.

Parte muy interesante, fue también lo que sucedió en la capital, donde tocó mostrar fuerza al secretario general de gobierno Gerardo Peña, de quien muchos ya saben, tiene una buena izquierda, pero mejor aun, una fabulosa derecha.

Lo que le sirvió para que Lalo Gattas como presidente capitalino,se reuniera en tercer piso, para salir con clarísima bandera blanca y dos rayitas abajo. Así de fácil y punto.

“Yo sí confío en la buena voluntad del Secretario General, totalmente satisfecho primero Dios”, expresó relajado Gattas quien había llamado a fumar la pipa de la paz y el secretario general puntualizó.

«Es importante distinguir que una cosa es la Unidad de Inteligencia Financiera y otra es la General de Gobierno. Estamos listos, como lo he dicho siempre, vamos a escuchar a construir, atender».

Durante todo su periodo como Jefe de la Coordinación Política del Congreso, la constante de GP, siempre fue la de puertas abiertas, pero como lo vimos nunca fue dejado en los asuntos locales y así lo dejó en claro, durante su paso como diputado federal en el Congreso.

Del cuarto piso.- Y el lunes me gusta para reiterar el tema de los amorcillados. Es decir de los dirigentes del PRI y del PAN que se quedaron tersamente pateando un bote.

Nostra Política: Que tiempos nos tocó vivir…. “El poder no es un medio, Wiston. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura. […] El objetivo del poder es el poder”. George Orwell.

