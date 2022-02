Maki Ortiz con la soga al cuello…

Luego de que la Salar Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación desechara la inconformidad de MAKI ORTIZ al proceso de elección del candidato a Gobernador por MORENA donde la mujer hasta se quejaba de violencia de género, prácticamente ahora la exalcaldesa de Reynosa está con la soga al cuello.

Agotadas las instancias y que los mismos dirigentes de MORENA dijeron no se tendría cambio, que AMERICO VILLARREAL será registrado en tiempo y forma ante la autoridad electoral como candidato del partido guinda al Gobierno de Tamaulipas, MAKI está sin nada.

Quizá antes de la resolución de la Sala Superior todavía podía elegir entre tomarse de un solo sorbo el orgullo, retractarse, y buscar la manera de hacer las paces con quien será el abanderado del partido guinda, ofrecerle, aunque fuera de dientes para afuera el apoyo para no quedar en malos términos con el dueño de la franquicia de MORENA, o sumarse al candidato de la alianza Va por Tamaulipas y entregarle buenas cuentas en el proceso para así su hijo no quede desprotegido.

Ahora, ya rechazada por las instancias judiciales, que enfurecida arremetió contra los del partido que le cobijo, MORENA, luego de traicionar las siglas que le dieron poder, fama y fortuna, El PAN, MAKI ya no está para ofertar caro su amor de aventurera política, sino para aceptar condiciones, bien sea con TRUKO o con AMERICO, de lo contrario su hijo quedara muy comprometido, pues aunque ella sea la que realmente mande en REYNOSA, legalmente CARLOS PEÑA será quien sea llamado a cuentas y pague las consecuencias.

Ya sin instancia a la cual recurrir y sin sumarse a ningún proyecto MAKI ORTIZ prácticamente esta con la soga al cuello, lo peor para ella es que antes solo los panistas tenían antecedente de sus traiciones ahora también los morenistas saben que la mujer no es leal.

Para muestra es que cuando vio que en el PAN ya no daba para más, que su hijo no sería considerado en el partido azul, les abandono y se refugió en MORENA, pero a pesar de llegar de arrimada con los guindas se quiso a dueña del espacio, es decir, sin merecerlo por no pertenecer a ese partido, también quería quedarse con la candidatura a la gubernatura, situación que los morenos ya no le permitieron.

Hoy MAKI solo tiene de dos sopas, con todo y que AMERICO la desprecio y dijo que solo representa dos votos, cínicamente hacer las parece con los morenos, o bien sumarse al proyecto que sí reconoce su liderazgo, el de CESAR VERASTEGUI, y ponerse a trabajar, pero en serio, sin simulaciones, sin esperar más que el que su hijo no quede desprotegido, claro ya si por buena voluntad del candidato le ofrece una secretaria sería ganancia para ella, cierto es que la mujer tiene su representatividad, pero igual ya no está en condiciones de exigir mucho.

Además las posiciones políticas próximas seguramente ya tienen nombre y apellido, quizá la senaduría por parte del PAN este reservada para CHUCHO NADER o GERARDO PEÑA y por MORENA lo está para RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA.

En fin, la situación es que luego de que su inconformidad no procedió, agotadas las instancias MAKI ORTIZ se queda sin nada, por lo tanto es obvio que pronto se sabrá a cual proyecto se suma, hay quienes dicen que pedirá disculpas en MORENA, la verdad es más probable que se sume a EL TRUKO.

Claro, ya no podrá venderse tan caro, ahora tendrá que aceptar condiciones pues MAKI esta con la soga al cuello.