AMLO, un sacerdote descalabrado en Houston…

Sobran quienes hemos pensado, por momentos, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es un genio de la comunicación. Al tiempo, creo que hemos sobre pasado las “figuraciones” y finalmente, nos quedamos con una verdad quizá más tangible y objetiva.

AMLO, es un personaje que ha logrado horadar en el inconsciente colectivo de los mexicanos, por algo que muchos han determinado, es el vacío educativo y cultural; parte de nuestra misma “tragedia educativa guadalupana”. Aun así, ¿Cómo explicar la implosión que él mismo promueve?

Como comprender, el anti sentido de sus dogmas, de que como organización supra humana, él y los suyos no mienten, no roban, no traicionan al pueblo, cuando los hechos ya han demostrado todo lo contrario.

¿“Con “un wiskey”, sus cercanos, incluida parte de su familia se presumen invisibles. Y más, si El Padrino, que afirmó que viviría en un departamentito cerca de la Plaza de la Constitución, el mismo que cerró las oficinas operativas que conocemos como Los Pinos, terminó por encartarse en el fastuoso Palacio Nacional?

Solamemente así se explica, por qué fue su círculo más cercano el primero que no compró los apotegmas de humildad, de no usar aviones privados. Para ellos, que su líder moral viaje en un auto Jetta, como símbolo de la austeridad es solo ficción.

Saben además, que todo es un montaje, que es una estrategia, un acto de mercadotecnia, una falacia, un cuentecillo para los de abajo.

1.- Claro, el discurso de la auteridad republicana pesa y mucho, pero no en la clase social media y alta, en el círculo rojo pensante de la nación. Las bravatas populares, sus dichos son como sustentó Mariano Azuela, para “Los de Abajo”.

2.- Para los que usan transporte público, para los que viven en casitas de interés, los que que tienen un sueldito bajo, los que sí sobreviven solamente con un par de zapatos, para los que empatizan con las ropas arrugadas y zapatos sin bolear, para ellos, la voz sacerdotal de su Presidente, sí les mueve el corazón.

3.- ¿Por qué no ir por los 60 millones de votos restantes? Nadie me lo ha podido explicar. Ganar con 30, el histórtico de esperanza nunca fue tan elevado, jamás la promesa y la apuesta fue tan elevada.

4.- Y sin embargo, aquí estamos, atorados en este debate de todos los días, donde insisto, el rollo se le ha atorado y no por lo que hacen los medios, si no por todo lo que ellos, los suyos han exhibido, sobre de que son lo mismo de ayer.

5.- Hay más dinero para la sociedad en programas sociales, claro que sí, pero no son las limosnas las que han salvado a la humanidad, si no el trabajo y el orden.

6.- Qué va a suceder, no estamos ciertos, lo que si, es que nunca en dos décadas vimos a San Andrés con tanto apuro, tanta bilis, reitero mi frasesita. De eso, ni usted, ni yo, ni los medios tienen la culpas porque finalmente habría dicho (M) Amado Nervo. “Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui (AMLO) el arquitecto de mi propio destino”.

a.- Seré curioso, fui al Congreso de Tamaulipas y es sin duda escatológico que lo que censura Armando Zertuche en lo local, a nivel federal es asunto de estado en favor de los patrones en turno.

Un doble discurso, que ya hemos comentado, tiene qu ver con aquello de que pretenden legislar como si la entidad fuera una Isla privada, sin medios y sin servicios. Es lo que vi…

Morena se presume independiente del ejecutivo federal, pero sin duda nunca antes, vimos tanta sumisión del legislativo en San Lázaro para que a todo lo que les llega, “no se le quite una sola coma”.

b.- Y además de La Pesca ahora, va la licitación pública para la expropiación de cinco predios en la playa Miramar de Ciudad Madero. Claro que habrá recursos, pero también múltiples beneficios para todos. Se habla de hasta mil millones de pesos.

c.- Y no le hace que muchos varones salgan “embarazados”, pero si tiene razón la diputada Alejandra Cárdenas del PRI, demandó aplicar antidoping periódicamente a los agentes de Tránsito.

“Lo ideal es que sea una vez al mes -antidoping a tránsitos-, que sea aleatorio. Es importante parta que los ciudadanos sepamos en manos de quien está la seguridad”.

Nostra Política.- “El vínculo más básico que tenemos en común es que todos vivimos en este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire, todos valoramos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales”. John Fitzgerald Kennedy.