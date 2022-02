El título de hoy debe entenderse como la acción y efecto de suspender. Por lo tanto, cuando hablamos de Veda Electoral, también podemos entender de un ‘silencio’ en las elecciones. En algunos países le llaman Jornada de Reflexión.

Es un tiempo donde existen prohibiciones legales vinculadas a la propaganda política en general y que su difusión es suspendida; recomenzando un tiempo después, según lo estipula la Ley Electoral.

La idea de la veda es que los electores tengan la oportunidad de pensar, de reflexionar su voto, antes de la elección. Desde la teoría, para que “…no sean influidos de alguna forma en su decisión.”

La Ley Electoral en Tamaulipas ordena el registro de los aspirantes o precandidatos a gobernador y autoriza a los partidos, coaliciones e independientes, organizar y efectuar reuniones con los militantes y simpatizantes, así como mensajes por los medios que consideren.

El tiempo es limitado y en esta ocasión, terminada la precampaña, se abre la primera veda o espacio de reflexión, con el propósito de que cada coalición y partido, lleve a cabo la elección interna y obtener el nombre de quién les representará en la jornada electoral.

Transcurrida esta primera veda, el Instituto Electoral en Tamaulipas (IETAM) procede a registrar al candidato oficial, cuyo nombre aparecerá en las boletas para elegir gobernador, período 2022-2028. Se abre la campaña electoral.

Una segunda veda, oficialmente será al concluir la campaña y ello será una semana antes de las elecciones del 5 de julio, es decir, todo tipo de propaganda deberá concluir la penúltima semana de mayo (22 al 27 de mayo).

En una exigencia real, dice la norma que deberá desaparecer todo tipo de propaganda: borrar paredes, quitar espectaculares y anuncios hasta en radio, televisión y redes sociales… en teoría. Usted conoce la realidad.

En Tamaulipas los de la Coalición Todos por Tamaulipas, (PAN, PRD, PRI), ‘sin moverse en la foto’; lo mismo sucede con el exalcalde de Victoria, Arturo Diez Gutiérrez, por el Movimiento Ciudadano. Infiero respetan la veda electoral.

Lo que no se puede decir de la otra coalición, Morena, PT y PVEM, porque si bien no es la dirigencia, es uno de los militantes quien publica ayer martes, 15 de febrero, en redes sociales, un video donde aparece el ¿tamaulipeco? Alejandro Rojas Díaz Durán quien se dice “El Candidato Legítimo” en estos términos:

“…este jueves 17 y viernes 18 de febrero, estaré en Cd. Madero, Tampico y Altamira, porque estoy en contra de que este gobierno corrupto del PAN se ‘agandalle’ las hermosísimas playas de La Pesca… y como Américo Villarreal está ciego, sordo y mudo, y no critica ni con el pétalo de un oficio, no dice que tienen un subejercicio… por eso AVA no va a llegar a la candidatura… Voy a reunirme con los líderes… los invito el jueves a las 6 de la tarde en el Hotel Casa Blanca de Cd. Madero, porque se tiene que reponer el procedimiento y hay una nueva convocatoria…”

Si verdaderamente el que se dice tamaulipeco tiene razón en una nueva convocatoria, entonces Morena debiera oficializarlo y por los canales conocidos dar a conocer las características del nuevo documento.

El militante que se adjetiva como Candidato Legítimo, puede caer en delito electoral, como en el caso de la Maestra Delfina Gómez, ahora titular de Educación Pública federal, pero a quien sancionarán será al partido. ¿O no?

Quien se dice ahora Candidato Legítimo, ha sido el responsable de la desestabilización del actual gobierno de Tamaulipas, cuando fue quien interpuso una demanda contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, basando las acusaciones en citas hemerográficas de fuentes no confiables y que propició el llevado y traído desafuero. Ahora comprobado por el abogado de la defensa, que también fueron en base a la fabricación de pruebas, del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

Cierro este espacio con el anuncio de que el presidente Manuel López, casi es seguro esté en la fronteriza Nuevo Laredo, el próximo sábado 19 de febrero -al día siguiente de que el Candidato Legítimo- esté en el Sólido Sur.

La idea es que el presidente de los mexicanos atestigüe la tradicional Ceremonia del Abrazo de Los Dos Laredos, que representa lazos de amistad que unen a ambas ciudades. Quienes presumen de saber de estos temas consideran muy difícil la presencia del Ejecutivo Federal, porque tendría que ser invitado también el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o cuando menos un alto Secretario del Gobierno de los Estados Unidos.