Quién patrocina la embestida de Rojas a Morena

El Truko une voluntades priistas y perredistas

Exdirigentes del PRD se van con Américo

1.- Difícil de entender la embestida de Alejandro Rojas Díaz Durán a Morena, sobre todo si como dice está interesado en ser “candidato legítimo” al gobierno de Tamaulipas. La ola de descrédito que viene empujando el susodicho, daña poderosamente a su partido, podrá tener nombre y apellido su arremetida, pero el lodo salpica directamente al instituto político, pareciera más bien un propósito de hacer naufragar a la corriente guinda en esta entidad, y al respecto fue cuestionado durante la conferencia de prensa que ofreció este lunes en Reynosa.

Díaz Durán es consejero de Morena, y senador suplente de Ricardo Monreal, pero no tiene freno ni por parte de Mario Delgado, ni mucho menos por su amigo, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, un puesto que estuvo a punto de perder, pero fue sometido tras un diálogo con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Pero en ese paquete de negociaciones con el zacatecano, no estuvo incluido el sometimiento de Rojas.

Alejandro Rojas se autonombró candidato legítimo de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, en una absurda declaración que ni él se la cree, cuando asegura que el pueblo de Tamaulipas le pide que sea el representante de la 4ª T para competir en los comicios del próximo 5 de junio.

¿Quién lo patrocina? Es la gran pregunta que se hacen hacia el interior de los círculos morenistas. Algunos responsabilizan a Maki Ortiz, lo cual Rojas negó, incluso asegura que una persona de nombre Raymundo le pagó el boleto de avión, y además alguien le regaló una noche de hospedaje. Obviamente hay muchos Raymundos y lo mismo pudo decir Juan o Pedro, sin esclarecer nada.

El único que puede llamar a cuentas a Alejandro Rojas Díaz Durán, es Mario Delgado aunque dudamos que tenga éxito, el que sí puede controlar este problema es el Secretario de Gobernación a través del senador Ricardo Monreal.

Parece mentira que un solo hombre pueda poner en riesgo un proyecto político. Pero por una parte los malos ejemplos de Durango y Oaxaca, pueden encender la mecha y convertir lo que era un proceso tranquilo, en un polvorín. Por ahora la amenaza de Rojas es que se registrará como precandidato.

2.- Por otra parte, Américo Villarreal logró sumar a su favor a seis ex dirigentes estatales del PRD, los cuales firmaron y dieron a conocer una carta a la opinión pública dando a conocer su respaldo al precandidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas. Este acto tiene como lectura, la reprobación a la alianza con el PRI y PAN.

Los firmantes son Pedro Alonso Pérez, Julio César Martínez Infante, Cuitláhuac Ortega Maldonado, Alberto Sánchez Neri, Jorge Osvaldo Valdez Vargas y Alfonso Trejo Campos.

Desde luego es un aval moral, que no tiene implicaciones legales en la coalición en virtud de que no representan en este momento autoridad alguna, pero si forman parte de la historia de la izquierda en Tamaulipas.

El PRD no logró ni siquiera el 3 % de la votación en los últimos comicios y perdió su registro en Tamaulipas y en otros 14 estados del país, pero se sostiene con el aval nacional del partido.

En esta competida votación del 5 de junio no hay aliado pequeño, detrás de cada uno de estos seis elementos hay una familia o círculos de amigos o aliados de otros tiempos, pero todo cuenta.

3.- En otro tema, el fin de semana el precandidato de la alianza Va por Tamaulipas, César Verástegui Ostos, tuvo una fructífera jornada de dos días en Matamoros. Aprovechó espléndidamente la oportunidad para sostener diálogos con militantes del PRI y PRD, que lo promueven en alianza con el PAN, en esos encuentros demostró que existen factores de identidad con sus aliados, cuando el propósito no es escalar un puesto para obtener poder, sino para servir y contribuir a la transformación de nuestro estado.

Por su parte los dirigentes estatales del PAN y del PRI, Luis René Cantú Galván, y Edgar Melhem Salinas, respectivamente se desplazaron a ese punto fronterizo para coordinar y encabezar las fuerzas políticas de sus partidos en respaldo a la precandidatura del ex secretario general de gobierno, que ahora en su proyecto político está logrando unir voluntades de la militancia priista, perredista y obviamente con el firme apoyo de sus correligionarios panistas.

El Truko Verástegui logró congregar a los liderazgos priistas encabezados por Melhem, y ahí estuvieron también, Héctor Jaime Silva Santos, dirigente municipal del partido, en un evento fuerte que contó la asistencia de Pedro Luis Coronado por la CNOP; Bruno Díaz, dirigente de la Red de Jóvenes por México.

La realidad es que César Verástegui Ostos habla el mismo idioma que los priistas, reconoce el papel histórico que jugaron en la construcción de instituciones que hasta la fecha prevalecen en beneficio de los mexicanos y en esa tesitura su discurso ha sido de reconocimiento e identidad. Lo que le ha permitido por estos días tejer un pacto constructivo, con el que ha ganado la confianza de la militancia Tricolor.

MORENISTAS DE JIMÉNEZ APOYAN A AVA.- Simpatizantes y militantes del partido guinda dieron cálido recibimiento a Américo Villarreal Anaya en el municipio de Jiménez. El precandidato de Morena se comprometió a no fallar en este proyecto que es de todos, bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar. Dijo que todos “queremos un gobierno humanista donde las mujeres tengan las mismas oportunidades para el desarrollo de la nación y tener mejores horizontes y calidad de vida”.

En cada encuentro con los seguidores de MORENA, Américo pide no bajar la guardia y mantenerse en unidad, privilegiando los valores que promueve el partido y que deben de poner en práctica todos los militantes. Estos pronunciamientos los viene formulando hacia el interior de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.