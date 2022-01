Zertuche Zuani, vulgar tracalero

*López Obrador y sus distracciones

*AVA y su relación con los Carmona

Vaya ‘encuerada’ que dieron al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.

Y es que como ha trascendido en los medios de comunicación, el ‘líder’, es un decir, en la cámara local debe los derechos vehiculares de 6 unidades motrices.

En otras palabras, AMANDO se ha hecho ‘wey’ y no ha cumplido con el pago.

El citado diputado local respondió negando el trascendido, aceptando ser sólo propietario de dos vehículos.

Pero, ya está divulgada la lista de las unidades que figuran en la Oficina Fiscal como propiedad de ZERTUCHE ZUANI.

La cantidad adeudada es de 125 mil pesos, correspondiente a 17 años sin cumplir con esta obligación.

¿Será por eso la urgencia de condonar el pago de las placas en Tamaulipas?

Digo, ARMANDO es uno de los principales promotores.

Por cierto, este escándalo exhibe de nueva cuenta el bajo nivel de quien dirige uno de los Poderes en la entidad.

Como que ya urge que lo cambien.

Ha demostrado que no sirve para nada.

Por otro lado, la más reciente distracción de la que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR echo mano fue la del testamento, que dijo ya tener redactado para en caso de que muera antes de concluir su mandato.

«Allí están las instrucciones para seguir con la Cuarta Transformación», dijo palabras más, palabras menos.

Lo cierto es que en caso de que el Presidente llegara a morir, la Constitución ya tiene previsto el proceso a seguir.

Por lo que el citado ‘testamento’ saldría sobrando.

Eso, obviamente, lo sabe YSQ.

Ven porque decimos que ese asunto es de mera distracción.

Y es que mientras medio mundo habla de eso, pocos ponen atención a temas mucho muy importantes, como es el asunto de la violencia.

Hoy en día México sigue bañado en sangre, con muertos por aquí y por allá.

Y ni que decir del tema económico, donde las familias mexicanas le están sufriendo, ante el incremento de precios en productos de la canasta básica.

Así como esos hay otros muchos temas que, por lo visto, se quieren tapar con un dedo.

Aunque como siempre, al final de cuentas la realidad se impone.

En tanto, una de las ‘frases’ favoritas del presidente, así con minúscula, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, es esa que dice que en el pasado muchos se callaron como momias.

Pues bien, dichas palabras quedan como anillo al dedo, diría aquel, a personajes como AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que ha guardado silencio en torno a sus presuntos vínculos con los hermanos Carmona, que estarían involucrados en el contrabando de hidrocarburos.

Otro señalado es el dirigente nacional de MORENA, MARIO DELGADO, el cual, al igual que AVA, opta por hacer como que la virgen le habla.

Sobre este tema, MARKO CORTÉS, dirigente nacional del PAN, dijo en su reciente gira de trabajo por Tampico que ya es hora que estos personajes, y demás involucrados, den una explicación de la relación que sostienen con los Carmona.

¿Seguirán callados como momias?

Al tiempo.

Es todo, por hoy.

CIERRA-BOCA: No mentir, no robar no traicionar.

Hasta la próxima.