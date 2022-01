Priistas se rebelan; no están de acuerdo de alianza con PAN por gubernatura

En este contexto, Peña Treviño subrayó, “Merecemos un mejor Nuevo Laredo y un mejor Tamaulipas, ahorita vemos un gobierno estatal de confrontación, no de conciliación; si vamos a apoyar o a votar por alguien que va a hacer lo mismo, vamos a tener 3 años de gobierno municipal con problemas y a un gobierno estatal peleando en lugar de apoyar en el bienestar de los tamaulipecos.

Nuevo Laredo.-Distinguidos priistas pidieron a la ciudadanía en general a razonar su voto, toda vez que no están de acuerdo en la alianza del PRI, con el Partido Acción Nacional, toda vez que no han hecho nada por Nuevo Laredo, ni por Tamaulipas, dijo el exalcalde de este municipio fronterizo, Daniel Peña Treviño.

Expreso, que los panistas, sólo se han dedicado a “maltratar”a los priístas e incluso asegura que en la primera elección del panista Enrique Rivas Cuéllar para el trienio 2016-2018, a los tricolores “les robaron la elección”.

“Héctor Canales me lo dijo”, mencionó Peña Treviño, quien ahora no entiende la posición de Canales, de haberse adherido a las filas del panismo y hoy “está haciendo proselitismo en favor del PAN y quiere que todos hagamos lo mismo. No todos tenemos esa calidad moral”, señalo Peña.

Peña Treviño, quien fuera alcalde bajo las siglas del PRI en Nuevo Laredo en el periodo 2005- 2007, al referirse a la coalición por la gubernatura de Tamaulipas formada por PAN, PRI y PRD, encabezada por el panista César Verástegui “El Truco”, quien hasta hace poco fungió como Secretario General de Gobierno en la actual administración de Francisco Javier Cabeza de Vaca, dijo desconocer las razones que la cúpula nacional tuvieron para ello, toda vez que las bases tamaulipecas del Tricolor están en completo desacuerdo.

Al decir del también Secretario de Acción Política del SUTERM, el panismo le ha hecho mucho daño, no sólo a Tamaulipas, sino a Nuevo Laredo en especial , como quedó demostrado en los último 5 años en esta Ciudad “donde tuvimos una mala administración”.

Reiteró que los priístas tamaulipecos no olvidan los agravios históricos desde el PAN, quienes además han ejercido malos gobiernos en contra de la ciudadanía.

“Estamos cansados de eso y lo digo como ciudadano, ¿Dónde están las obras que han hecho los panistas en Nuevo Laredo”.

En este contexto, Peña Treviño subrayó, “Merecemos un mejor Nuevo Laredo y un mejor Tamaulipas, ahorita vemos un gobierno estatal de confrontación, no de conciliación; si vamos a apoyar o a votar por alguien que va a hacer lo mismo, vamos a tener 3 años de gobierno municipal con problemas y a un gobierno estatal peleando en lugar de apoyar en el bienestar de los tamaulipecos.