El merolico… 

Alejandro Rojas Díaz Duran y el superdelegado en Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama, se han convertido en un serio peligro para el casi candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, lo peor es que en votos ambos no le representan nada, o casi nada, para poner clara la situación, difícilmente serían reconocidos en la calle.

El problema para Américo es que el primero tiene la lengua muy larga, es un vil mentiroso, un merolico, pero va dejando mugrero a su paso lo que aprovechan sus otros enemigos que siguen creciendo y, el segundo, al parecer es su patrocinador, porque no se puede olvidar que Rodolfo funge como una especie de jefe de plaza de los monrealistas, con el actuar dejan claro que ya buscan hundir el barco de Andrés Manuel para que su jefe, el Senador Ricardo Monreal, vaya ganando espacios en su aspiración de ser candidato a presidente.

Para que se dé una idea de lo que hablo, Rojas dice que esta semana va a recorrer Tamaulipas, que viene a quitarle la candidatura a Américo y la verdad es que ni siquiera puede ser candidato, constitucionalmente está impedido, él lo sabe y no es precisamente lo que quiere, por ello deja claro que la intención de los monrealistas es otra, es la de tratar de descarrilar la campaña del doctor ya que tienen certeza que el casi candidato de Morena es más cercano a Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, que son a quienes les debe parte de su cercanía al presidente de la República, mientras al presidente del Senado Ricardo Monreal lo ve como quien tiene a su equipo trabajando para disminuirlo y como quien jugó y alentó a Rodolfo González.

Por supuesto, también otros funcionarios y delegados federales forman parte del grupo de Ricardo Monreal y hacen la misma tarea de boicoteo al casi candidato de Morena, pero los primeros mencionados son los más visibles y cínicos.

Qué sigue, pues lo urgente para el casi candidato de Morena es quitarle poder a Monreal en Tamaulipas, cambiar a todos los funcionarios que ha propuesto y, lo segundo aunque no menos urgente, es un pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en torno a la actitud de Alejandro Rojas Díaz Durán, llevarlos a expresar con todas sus letras que Rojas “ta loquito”, que en esta elección es imposible que sea candidato y por muchas razones, la primera porque la Constitución se lo impide ya que no tiene cinco años de residencia en Tamaulipas y la otra, que a lo mejor el merolico ya no la recuerda, es que él mismo renunció a sus aspiraciones de ser candidato con el argumento de que Rodolfo González Valderrama estaba mejor posicionado y tenía mejores cartas que él para ser gobernador, que era su amigo y declinaba a favor de su proyecto.

Le insisto, lo de Rojas El Merolico y lo de Valderrama obedece más a una instrucción nacional que lo que sucede en Tamaulipas donde Morena, hasta hoy, sigue arriba en las encuestas, ellos ya están jugando la otra elección, la de la presidencia de la República, por ello lo ideal para el casi candidato de Morena es que ambos salgan, que dejen de estar fingiendo que son parte del equipo del presidente y se pongan en su verdadero espacio, digo, por lo menos de esa manera ya se sabría que oficialmente están del otro lado.

CHUCHO NADER SE PRONUNCIA A FAVOR DE L TRUCO… Mientras en Morena dos aves de las tempestades quieren llevar agua a su molino y desestabilizar, ayer en Tampico y ante liderazgos del Partido Acción Nacional, el primer panista del municipio, Jesús Nader Nasrallah, sumó a su estructura a favor de El Truco, ahí dijo que la militancia se ha comprometido a “jalar parejo” en torno a la precandidatura de César Verástegui Ostos.

“Nos pusimos de acuerdo para que César sea nuestro candidato, a él no le han regalado nada, ha salido adelante por méritos propios, hemos dialogado y tomado acuerdos para que sea el representante de la alianza Va Por Tamaulipas, vamos todos por el mismo camino. Cesar en Tampico siéntete como en tu casa, aquí vamos a jalar parejo, vamos a llevar esta ola que va a empezar en Tampico y que va a terminar en Nuevo Laredo¨, afirmó el alcalde Jesús “Chucho” Nader.

La mañana de este domingo, el precandidato del PAN al gobierno de Tamaulipas, César el Truco Verástegui Ostos, agradeció a “Chucho” Nader, por tener la disposición de unirse en torno a su proyecto político.

“Hay que recordar que hoy vamos en una gran alianza de los tres partidos políticos, PAN, PRI y PRD, una alianza histórica que por primera vez estamos unidos y eso es gracias a que también anteponen el interés de la Nación por mejores políticas públicas¨.

Con sencillez, se presentó ante los militantes para enumerar uno a uno sus cargos, entre los que destacó que desde joven tuvo la oportunidad de ser presidente de un distrito de riego, alcalde de Xicoténcatl, diputado federal, diputado local, dirigente estatal del Partido Acción Nacional y durante más de 5 años, Secretario General de Gobierno, entre otras encomiendas en que ha participado, siempre trabajando en beneficio de la sociedad.

En la reunión estuvieron presentes Chucho Nader, alcalde de Tampico, el Senador por Querétaro, Alfredo Botello Montes; Rosa González, diputada federal; los diputados locales Mon Morón, Nora Gómez, Ángel Covarrubias; Pedro Romero presidente municipal de Acción Nacional; Francisco Javier Sígala Tobías, presidente del PRD en Tampico; Roberto Moreno Brondo, presidente del PRI en Tampico, además de militantes y líderes del PAN, del PRI y del PRD de la zona sur de Tamaulipas.

El sábado el casi candidato de la Alianza Va por Tamaulipas compuesta por la coalición PAN.PRI-PRD estuvo con los militantes del PRI, del PRD y de la CNC a quienes dijo reconoce su labor, que conoce sus problemas en el campo y solicitó su apoyo para cambiarla, mañana lunes estará presente en la reunión del grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Unión y hablará ante los mismos.

COLOCAN A EGRESADOS DE MEDICINA DE LA UAT EN PLAZAS PARA INTERNADO… Egresados de la carrera de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), recibieron plazas para realizar su internado durante el período de febrero de 2022 a enero de 2023.

La ceremonia de asignación de los lugares de adscripción se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad, con la presencia de autoridades de diferentes instituciones del sector salud y personal de la administración central del plantel.

A nombre del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la UAT, el Dr. Pedro Luis Mendoza Múzquiz, Director de la Facultad de Medicina en Matamoros, felicitó a los 52 médicos que recibieron su asignación y les deseó el mejor de los éxitos en esta etapa que inician como parte de su formación, exhortándolos a poner en alto el nombre de la casa de estudios.

Durante la ceremonia, el personal a cargo de los diferentes sectores de salud hizo la distribución de plazas disponibles, las cuales fueron elegidas por los propios médicos de acuerdo con el promedio académico de egreso.

Los campos clínicos fueron distribuidos en el Hospital General de Zona Núm. 13 del IMSS, en hospitales de la Secretaría de Salud en Matamoros, San Fernando y Valle Hermoso, además de otros disponibles dentro del programa universitario.

El servicio social tiene como objetivo desarrollar en el médico pasante un compromiso con la sociedad a través de la aplicación de los conocimientos y competencias adquiridas en su carrera, lo que contribuye a su formación académica y profesional.

El internado tiene una duración de doce meses consecutivos y se integrará a su valor curricular con una carga acreditable; es de carácter obligatorio, pues es un requisito indispensable para la obtención del título profesional.

Durante la ceremonia de asignación de plazas y cartas de presentación del servicio social se siguieron todas las medidas de prevención contra COVID-19 establecidas por la Secretaría de Salud de Tamaulipas.