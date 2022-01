A pagar a tiempo el predial en Jaumave

*Que habrá premios a los cumplidores

Por Roberto Olvera Pérez

Así es, me informan mis antenas del Ayuntamiento de Jaumave, que las y los contribuyentes cumplidos obtendrán 10 por ciento de descuento en su pago anticipado y la oportunidad de ganar premios a través de un sorteo que se efectuará allá por el mes de marzo.

Es así que, el sorteo para los cumplidores por este concepto, premiará a los contribuyentes cumplidos y el gobierno municipal de este municipio, a través de la Dirección del Impuesto Predial, llevarán a cabo la rifa de premios en electrodomésticos y línea blanca.

José Luis Gallardo Flores, alcalde de esta jurisdicción semiárida, desde casi el inicio del 2022, puso en marcha este programa de Pago Anticipado de Predial y motivando a la ciudadanía a que cumplan en tiempo y forma con este impuesto dentro del periodo del 3 de enero al 28 de febrero de este año.

Este municipio podríamos decir que es ejemplo de esta región y ojalá que los otros Ayuntamientos se solidaricen con los suyos y les ofrezcan algunos apoyos adicionales por este concepto, aunque bien sabemos que el municipio de Bustamante y Miquihuana, es decir, las que encabeza Brisa Verber Rodríguez y Gladys Magalis Vargas Rangel, respectivamente, siempre atienden a sus representados y no los dejan solos. Sin embargo Tula, su alcalde es bien codo, bien agarrado, pues no ha ofrecido nada y no niega la cruz de su parroquia, es neolonés y llegó nada más a robar el erario público. Ufff.

Independientemente de ello, el municipio de Jaumave, conocido por las guacamayas, exhortó a los jaumavenses a cumplir con esta obligación para formar parte de este beneficio, además de aprovechar el 10 por ciento de descuento autorizado en el pago del impuesto, por lo que sería parte de las acciones de apoyo a la economía familiar. Qué bueno por el alcalde.

Por tal motivo, «hacemos esta invitación y esta exigencia respetuosa de que, si queremos una ciudad de progreso, y que este gobierno está apostado a ser un gobierno de resultados, que también seamos ciudadanos cumplidores, pagando a tiempo nuestro predial», expresó el edil jaumavense tras referir que ahí la llevan y van bien.

NOTAS CORTAS

1.- Hablando de política pura, todo indica que el ex alcalde bustamantense José Antero Medina Cruz, se sumará al proyecto del virtual candidato de la alianza “Va por Tamaulipas” a la gubernatura, César Augusto “EL Truko” Verástegui Ostos. Lo mismo se habla del ex candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Jaumave, Dr. Pérez, entre otros actores políticos más.

Obviamente, el que también está trabajando de lleno ya por el proyecto de “EL Truko”, es el amigo, ex alcalde miquihuanense Matías Meléndez Cruz, quien desde un principio ha estado de lado de él, pues sabe que es raza, cae bien y en estos tiempos de la política cuenta mucho.

Una buena señal es que la mayor parte de los liderazgos de esta región, si no es que todos, ya le dijeron que con él sí trabajarán.

2.- Por cierto, insisto, la gran mayoría de los priistas del altiplano tamaulipeco andan muy animados ante la coalición “Va por Tamaulipas”, que la conforman PAN, PRI y PRD, con miras de ganar la elección el próximo 5 de junio, aunque siempre no falta un prietito en el arroz, pues ahí tienen que mi compadre Francisco Alejos Becerra, no entiende razones que la política así es de acuerdos, circunstancias y amarres; según los que saben, advierten, que será muy difícil convencerlo y yo creo que nada más panchito no va a jalar, pero si se le invitan unas heladas con eso de que azotará un frente frio este fin de semana a lo mejor sí. Es más que se las invite CVO y vera si no.

3.- Ojo, que para este fin de semana se espera que llegue a Tamaulipas un frente frio y que más lo sentirán los amigos de Miquihuana, sobre todo allá por el Ejido La Marcela, que se encuentra a más de 3 mil 584 metros sobre el nivel de mar, por lo que hay que prevenir y extremar precauciones y a surtirse de todo. Recuerden que los estoy alertando y no vayan a decir que no me dijo Robert.

4.- Hay consternación en el municipio de Bustamante, pues falleció el Cronista de la Ciudad, Profesor J. León Rodríguez Zúñiga, donde la honestidad era su ideal, su trabajo, su familia y su amor, por lo que ha dejado una gran enseñanza en la tierra, qué honor y qué bendición haberlo conocido, dijo la alcaldesa Brisa Verber Rodríguez. Gracias por su dedicación y pasión por la historia de nuestro hermoso pueblo.

Y remata: Hago llegar mis sinceras condolencias a sus familiares y amigos, esperando encuentren consuelo ante tan lamentable pérdida. Descanse en Paz.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.