Midiendo fuerzas

Cansado de intentos fallidos, a las 7 de la mañana de este jueves 20 de enero, quien escribe aspiró, por tercera vez, de lograr un lugar y realizar el pago de derechos vehiculares en la única Oficina Fiscal del Gobierno del Estado en la capital de Tamaulipas… solo de ver la muy larga fila, nuevamente desistí de la responsabilidad ciudadana.

Esta tercera semana del año, en esta pretensión fiscal, hice el intento, hasta en 4 ocasiones, para realizar el pago de derechos vehiculares… no ha sido posible –ni por lo menos acercarse al espacio preferente de atención a los ciudadanos de la tercera edad- por la cantidad de ciudadanos con la misma intención.

Por pandemia, presupuesto, falta de personal o tecnología, en Cd. Victoria, solo trabaja la Oficina Fiscal en la Unidad Gubernamental Bicentenario, localizada al extremo oriente de la ciudad.

Por alguna causa cerraron desde hace, por lo menos casi dos años, las oficinas fiscales alternas: empezando por el local en Gran D Central, actualmente abandonado hasta con basura dentro del local; el anexo a la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la Autónoma de Tamaulipas; y finalmente el anexo al Auditorio del edificio de la Sección 30 del SNTE.

Extrañamente son tres unidades cerradas y donde bien podría seguir dando servicio a los contribuyentes que desean cumplir con sus obligaciones fiscales de personas físicas o morales y no se respeta la famosa Sana Distancia

En relación a lo anterior, y partiendo de los resultados en la elección local pasada en Tamaulipas, se auguraba la derrota de los pitufos de Acción Nacional en la elección del 5 de junio, donde los ciudadanos determinarán con su voto al nuevo titular del Ejecutivo estatal, en sustitución del reynosense, Francisco García Cabeza de Vaca.

Muchos tamaulipecos, con o sin razón, volcaron su alegría del triunfo electoral de Morena en el Congreso Local, pues el haber ganado la mayoría, se presuponía que el partido del presidente de la República marcaría la pauta en esta entidad.

Sin duda algunos militantes o seguidores de Morena, han sabido mover sus cartas e influencias de tal forma que metieron al ‘bronco’ gobernador en serios problemas que seguro le espantaron el sueño, pero que finalmente lograron ‘torear’ las desventuras desde políticas hasta legales.

“No hay forma de ganarle al gobernador” expresa el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Armando Zertuche Zuani, cuando se refirió al Veto a la iniciativa de Ley sobre el reeplacamiento vehicular.

“El plazo legislativo vence el vienes 21. No es como lo que dicen los diputados del PAN, refiriéndose a que decidimos o dejamos pasar los tiempos por falta de experiencia de los legisladores”, expresa Zertuche Zuani.

El legislador local reconoce que la triste realidad de Tamaulipas es que “No hay alcance, o una herramienta que rompa con este candado, lamento confirmar que el legislativo tamaulipeco está limitando en las decisiones del gobernador”, expresó Zertuche a las representantes de la prensa.

Morena en otras entidades del país ha hecho prosperar la propuesta sobre omitir el pago de reemplacamiento vehicular y los legisladores de Morena, pese a ser mayoría en el Pleno del Congreso, es una iniciativa que no prosperará “…mientas meta las manos el gobernador.” La realidad es que la Ley dice que un veto del gobernador requiere de las 2/3 partes del Pleno de los diputados para romperlo.

A propósito del candidato de la Alianza Va por Tamaulipas, el Truco desde la fronteriza Miguel Alemán, declaró “Este es un juego nuevo, con baraja nueva. Estoy invitando a la sociedad en general, obviamente si alguien ha militado en otro partido no me interesa, yo no vengo a juzgar a nadie, aquí cabemos todos; si son tamaulipecos bien nacidos y están dispuestos a hacer el bien a Tamaulipas, son bien recibidos”.

Cierro el espacio con un comercial de Lalo Gattas, dirigido a los ciudadanos del municipio, donde alerta para no dejarse engañar, señalando que la atención y asesoría del Gobierno de Victoria a la ciudadanía es personal y gratuita.

Es importante ignora cualquier tipo de llamada de extorsión, informes en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, cito en Av. de los Pajaritos esq. con Paloma Arrollera L-6, Barrio de Pajaritos, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.