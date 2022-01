Tuvo que tragar sapos

Un PAN muy caduco y además muy egoísta es el que recibió el martes por la tarde al precandidato a la gubernatura de la alianza “Va por Tamaulipas” CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Caduco porque ya muchos de sus miembros dieron de si y ya nada tienen que hacer dentro de ese instituto político, y egoísta porque no saben darle su lugar a los personajes que quieras o no quieras le han dado luz a un PAN, que apenas tiene un padrón de algo así como 100 militantes.

La líder del partido en Suelo Riobravense CLAUDIA CHAPA MARTÍNEZ, exhibió su falta de experiencia en las lides políticas al mandar por un tubo al expresidente municipal CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, y al titular del Registro Civil CARLOS GONZÁLEZ JIMÉNEZ, a los que relegó por consigna.

Mal, pesimamente su comportamiento y más en estos momentos en que hay que sumar.

Me aseguran que Carlos no se portó bien con los azules cuando fungió como alcalde, pero eso no lo exime para que no le den su lugar con todo y que no lo pase MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ; y además es cuate de “El Truko”.

Y aunque parezca increíble durante la reunión del precandidato a gobernador con los militantes del Partido de la Revolución Democrática, Carlos recibió trato de gente grande, haciendo tragar sapos a Almaraz.

Pero en el caso de González, porque levantarlo de la primera fila, y en su lugar sentar a personajes que ya no le dan lustre al instituto político.

Es tiempo de que el PAN de Suelo Riobravense se rejuvenezca y que los Llanas ya no lo tenga secuestrado solo para satisfacer sus intereses personales; y a Claudia no le toca porque ha sido una líder grisesca.

“YA LOS MUERTOS van a llegar tranquilos y contentos a su última morada”, dijo entre risas el presidente municipal de Suelo Riobravense HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, durante la inauguración con pavimento hidráulico de la calle “Cinco de Mayo” en la colonia “Benito Juárez”, que es la que va a dar derechito al panteón municipal.

Con una inversión superior a los Tres Millones de pesos y que va a beneficiar a un gran número de personas, el alcalde de buen ánimo y acompañado por la mayoría de síndicos y regidores, además del secretario del Ayuntamiento ROBERTO YOLOTL FLORES; dijo que dicha obra se hizo en un tiempo muy breve.

El alcalde recalcó ante vecinos de ese populoso sector que se terminó el año con la realización de varias obras y que no van aflojar el paso.

Después de cortar el listón, Héctor Joel le dio unos zapatazos al pavimento como para checar que todo estaba bien, por lo que le dije “esta bueno para echarse un zapateado”, se rio y respondió “quedó muy bien”.

El presidente Villegas visitó la Villa de Nuevo Progreso en donde lo atendió el delegado EDGAR PEÑA SERNA, para juntos supervisar los trabajos de bacheo que se realiza por aquel puerto turístico.

Se dio tiempo para estar presente, al lado de empresarios turísticos del Valle de Texas, en la ciudad de McAllen en la inauguración de la “Expo Winter 2022” en donde Suelo Riobravense presentó su propio escaparate para promocionar sus riquezas culturales y culinarias, así como la promoción de la Villa de Nuevo Progreso.

TAL COMO SE esperaba, un recibimiento muy ruidoso y alegre le dio la familia priista de Suelo Riobravense al precandidato a la gubernatura de la alianza “Va por Tamaulipas” CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, y en donde los viejos se hicieron a un lado para darle paso a los jóvenes como a ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR, que habló chuladas de “El Truko”, catalogándolo como una persona sencilla y muy humana.

La líder del comité municipal NORMA PARRA le dio la bienvenida, y además hicieron uso de la palabra RICARDO FERNÁNDEZ AVIÑA e ISNELIA TREVIÑO SALINAS, que hablaron del compromiso del tricolor para apoyar con todo a “El Truko”.

Dijo Isnelia: “A este hombre le sobra carácter para sacar adelante a Tamaulipas, pero también quiero decirle amigo César, que todos los hombres y mujeres que usted ve aquí, estamos unidos en esta alianza, nos sobra carácter para defender lo que es de los Riobravenses y de los tamaulipecos; porque estamos muy bien representados por un gran líder, al cual le reiteramos nuestro apoyo y nuestra experiencia”.

En uso de la palabra César dijo en parte de su mensaje: “Hoy me siento muy orgulloso de la distinción que me hacen la militancia del revolucionario institucional me siento contento del trabajo interno que se hizo en Acción Nacional y también de aquellas personalidades que militaron que participaron otros partidos están aquí me refiero a nuestro amigo CLAUDIO MEDINA SALAZAR, y otros compañeros que como están laborando y mencionarlos para no meternos en problemas con el INE la idea es sumar a todos la idea es sumar a todos los tamaulipecos buenos que realmente le sirvan a Río Bravo que realmente le sirvan a Tamaulipas en este gobierno de coalición dónde tenemos que llevar a cabo mucho diálogo y muchos acuerdos que esta historia que se empezó a escribir en cada uno de los partidos de salir en armonía trabajar mucho porque en el 24 con toda seguridad vamos a ir otra vez en alianza y ahí sí se tiene que hacer un gran trabajo de acuerdos”.

Presentes los hermanos MELHEM KURI: ZACARÍAS y JESÚS, MARIO SANTOS SIFUENTES, JUAN MACHUCA VALENZUELA, que estuvo en representación del líder estatal EDGARDO MELHEM SALINAS; GUADALUPE GONZÁLEZ LÓPEZ, RUBÉN LÓPEZ, CLAUDIO MEDINA, MARÍA ISABEL LIRA, la regidora SORAIDA COSS, MIGUEL LABRADA, JUAN ALONSO CAMARILLO, por mencionar tan solo algunos.

Por cierto, a su llegada a Suelo Riobravense le pregunté a César del trato que le han dado los priistas y perredistas, respondió que muy bien, y que está contento con esa alianza en donde se van a beneficiar todos los Tamaulipecos.

ANDUVO por el sur de Tamaulipas en diputado federal TOMÁS GLORIA REQUENA, para participar en el foro de “Análisis de la Reforma Eléctrica”.

Acompañó en esta asamblea informativa a otros diputados federales como ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, BLANCA NARRO, con el compromiso de sacar adelante aquellas iniciativas que tengan beneficio para los Tamaulipecos.

Adelantó que esta es una de las primeras reuniones para profundizar en el análisis de la reforma eléctrica, y que vendrán más por todo el territorio Tamaulipeco.

Manifestando al respecto: “El Análisis de la Reforma Eléctrica debe de incluir la protección del medio ambiente, energías limpias, pero sobre todo el Bienestar de nuestra gente”.

QUIÉN sabe que bicho le pico a ALEJANDRO ROJAS DÍAZ, que al parecer sigue sangrando por la herida porque Morena seleccionó al senador con licencia AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, como su precandidato a la gubernatura.

De dar recomendaciones de como debe ser su campaña, de como hablar con los otros actores políticos que no fueron favorecidos por la encuesta, ahora paso a un discurso más radical, extremista pidiendo inclusive que el doctor sea sustituido.

Ahora ya no es el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, el blanco de sus ataques, ahora lo es el precandidato Morenista.

A lo mejor ya lo maicearon en Palacio de Gobierno.

EL GOBIERNO Municipal de Suelo Neolaredense que preside CARMEN LILIA CANTÚROSAS, sigue teniendo como prioridad número uno, la salud de las familias.

Ello ha quedado demostrado en estos primeros 100 días de gobierno, convirtiéndose Nuevo Laredo en el primer municipio en todo México en vacunar a menores de 5 a 17 años contra el Covid-19, además en ser el único en realizar jornadas de vacunación binacional logrando inmunizar a 25 mil personas.

La alcaldesa bien comprometida con las familias al gestionar ante autoridades de Laredo, Texas, la donación de vacunas para la ciudadanía, haciendo posible una campaña de vacunación transfronteriza.

Señalando: “Desde el primer día de gobierno emprendimos acciones para llevar bienestar a todos los Neolaredenses, el tema de salud es prioridad, además de llevar servicios médicos a los más vulnerables, estamos protegiendo a la población con jornadas de vacunación transfronteriza contra el Covid-19, fuimos los primeros en vacunar a menores y eso nos pone como ejemplo en México y Tamaulipas”.

Dijo que en Nuevo Laredo late el nuevo corazón de Tamaulipas con acciones visibles que mejoran las condiciones de vida de las personas, acercando y facilitando beneficios que nunca antes se habían logrado.

HAY LA LLEVA, hay la lleva, el exgobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, que acaba de salvar otro proceso penal por el que se le dictó auto de libertad, pero seguirá detenido en el penal Tenango del valle, estado de México.

“Geño” aun enfrenta dos procesos, uno por enriquecimiento ilícito, y el pesado que es federal y que es con fines de extradición por lavado de dinero.

El auto de libertad recién otorgado a “Geño” alegró a muchos de sus amigos, aún conserva muchos.

MAÑANA jueves llega a un año más de vida el expresidente municipal de Suelo Riobravense ROBERTO BENET RAMOS, y el buen cuate JOSÉ MANUEL TADEO.

Y el viernes le toca al presidente municipal de Suelo Tampiqueño JESÚS “Chucho” NADER.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…