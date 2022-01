¿Qué hará AVA con Rojas Díaz-Durán?

El senador suplente, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN, pasó de ser una molesta y peligrosa figura para el Gobierno de Tamaulipas a una molesta y peligrosa figura para el precandidato a la gubernatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El ‘bufón” del senador RICARDO MONREAL ÁVILA, se ha convertido, en los últimos días, en un “incómodo” compañero para quienes integran de forma leal y solidaria a Morena.

No se sabe si el ataque de ALEJANDRO en contra del senador con licencia y precandidato de Morena a la gubernatura tamaulipeca, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, sea (1) a título personal, (2) como parte de una estrategia dictada por MONREAL, (3) financiada por alguna “entidad oscura”, (4) sólo por mantener su imagen vigente (5) por estar poniendo gorro o (6) está llorando para que le den biberón…

Lo que sí se vislumbra es que VILLARREAL ANAYA no puede darse el lujo de ignorarlo, porque tratar de minimizarlo, como lo hizo con la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, a quien humilló diciéndole que “sólo representaba dos votos”, no es parte de una estrategia sesuda con miras a competir.

Aunque ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN represente toda la pudrición de un político en desesperación y falto de cordura, lo cierto es que es uno de los fundadores de Morena, por lo que sus comentarios no pueden tomarse a la ligera, aunque se escuchen “desfasados” de la realidad.

Desde el domingo pasado, a través de la red social de Facebook, ROJAS DÍAZ-DURÁN le tundió duro al precandidato a la gubernatura de Morena, al empezar a difundir un video en donde acusaba a VILLARREAL ANAYA de que “ni prende, ni aprende, ni cuaja”.

Agregó en ese mismo video del domingo: “lo que era una candidatura segura para Morena, ahora es competitiva con el PAN; convoco a todo el lopezobradorismo tamaulipeco, para que en caso de que AMÉRICO VILLARREAL siga cayendo solicitemos sustitución de candidato, que todavía no lo es”.

Hasta el momento de cerrar la presente colaboración, el senador RICARDO MONREAL ÁVILA no se ha desmarcado de ROJAS, lo que generaría la percepción de que está de acuerdo con su postura.

Tampoco lo ha hecho lo propio el ex precandidato de Morena y actual delegado de Programas Federales para el Bienestar de Tamaulipas, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, a quien ROJAS le juró públicamente su amor, cuando decidió sumarse a su proyecto, lo que también genera la percepción de estar de acuerdo.

Si el video del pasado domingo fue “muy perturbador” para VILLARREAL ANAYA, el boletín que ROJAS hizo circular en sus propias redes y en los medios de comunicación este miércoles, fue “demoledor” y agudizó la crisis de desunión, porque prácticamente le da una trapeada a su figura.

Repito: Al momento de cerrar la presente colaboración, ninguna figura había metido las “manos al fuego” por VILLARREAL ANAYA y eso es lo extraño en un partido, cuyo dirigente nacional, MARIO DELGADO, ha pregonado una y otra vez que hay unidad.

ROJAS vuelve a demandar la sustitución de VILLARREAL ANAYA, como propuesta de la Cuarta Transformación, señalando que Morena se dirige a la perdición con él.

En sus comentarios hace alusión que en el 2019 señaló que YEIDKOL POLEVNSKY entregó a Morena en bandeja de plata para que no se contara con mayoría en el Congreso de Tamaulipas.

Según los “otros datos” de ROJAS, su partido, en la entidad, iban tres a uno arriba del PAN (en 2019), pero fue POLEVNSKY, junto con AMÉRICO y BEJARANO, quienes impusieron candidatos perdedores para que fueran “devorados” por los panistas.

ROJAS, quien pregona ser uno de los fundadores de Morena y dirigente nacional de la llamada “Ala Democrática”, acusó que POLEVNSKY y AMÉRICO VILLARREAL viajaban en avión privado y camionetas blindadas de “dudoso dueño”.

El “bufón” de RICARDO MONREAL ÁVILA, es decir ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN, asegura que AMÉRICO VILLARREAL mantiene nexos con el ex gobernador de Tamaulipas, EGIDIO TORRE CANTÚ, a quien considera como su “verdadero Jefe”.

Si para insultar y humillar se trata, ROJAS se pinta solo, pues asegura que AMÉRICO VILLARREAL es un candidato “cómodo para el PAN, porque no representa un cambio verdadero”.

Vaya que se nota que ROJAS guarda mucho rencor al precandidato de Morena, pues acusa a VILLARREAL de ser “un bocado tibio para engullir”, ¡ah bárbaro!, ¡se voló la barda!

Asegura que llegó al Senado de la República gracias al “tsunami popular del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y que con AMÉRICO no hay 4T y no hay Morena. Es el PRI remasterizado y eso lo repudiamos los tamaulipecos”.

Acusa ROJAS, al igual y como lo hizo en su momento la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, que VILLARREAL ANAYA salió de “una encuesta ‘patito’ que no ganó realmente, más la decepción, el desencanto de un precandidato que ni prende, ni aprende, ni crece”.

Por sencillo “derecho de réplica” para el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, cabe decir que su “atacante” es decir ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN, es el mismo personaje que ha hecho lo siguiente:

(1) Se lanzó a la yugular al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y miembros de su familia y Gobierno, acusándolo de todo lo habido y por haber, pero sin aportar una prueba real para sustentar el veneno que lanzaba.

(2) Es el mismo que se enfrascó en una lucha contra la dirigencia de su propio partido en la búsqueda de ser el presidente nacional de Morena, aventura en la que fracasó.

(3) También es el mismo personaje que fue denunciado por el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, por difamación.

(4) Es al mismo personaje que no quiso responder a un llamado de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, para sustentar las acusaciones que hizo contra varios funcionarios del Gobierno estatal.

(5) ROJAS, es el mismo personaje que se burló de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, a quien acusó de “estar mal asesorado” y lo invitó a que se sumara al equipo de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA; al final “EL JR” quedó en segundo lugar en las encuestas de Morena, de varones.

(6) Es el mismo que apunta sus dagas mediáticas hacia la figura de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, a quien sentencia que deben cambiarlo y ponerlo a él (a ROJAS), como precandidato.

En resumen. Resulta interesante saber lo que hará AMÉRICO VILLARREAL ANAYA al respecto, pues ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN podría convertirse en un peligroso “fuego amigo” una vez que arranquen las campañas… ¿Se dejará ROJAS arreglar con la promesa de un puesto o con dinero en efectivo…? Pendientes…

