No serán 130 mil votos priistas

Como viejo lobo de mar, el precandidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Cesar Verastegui busca acaparar a todos los actores políticos de peso, como es el caso de la aun indecisa Maki Ortiz, quien de plano tras de que le declararan improcedente la imputación a la designación de Américo Villarreal, se ha mantenido al margen de la vida pública, por lo que se mantiene la incógnita si apoyara al abanderado guinda o de plano se va a apoyar al candidato del PAN, por lo que Verastegui ya dio un paso adelante declarando que la ex alcaldesa es un gran activo y pues claro muy conveniente para su campaña.

Pero pese a las declaraciones vertidas por parte del ex alcalde Oscar Luebbert, en las que afirma que sin abandonar las filas del PRI apoyará a su amigo Américo Villarreal, como también lo hará Humberto Valdez, pues para El Truco Verastegui esto no importa y ya platico, aunque de manera no presencial con Luebbert, quedando pendiente otra platica más extensa, y es que tratara de convencer al priista para que se sume a su proyecto, veremos si el priista se mantiene firme en su postura o se termina sumando al panista.

Por cierto, duro y a la cabeza fue la carta publicada en las redes sociales del ex alcalde Oscar Luebbert, en la que prácticamente barre y trapea a la dirigencia estatal y nacional del PRI, carta en la que se externa el sentir de miles de militantes priistas que vivieron en carne propia el acoso y venganza de los panistas, al inicio del sexenio estatal, que por más que actualmente declaren los panistas que es lo mejor, que hasta presionaron por todos los medios para que esta están esta coalición se llevara a cabo, pues a los priistas, sobre todo a los de pie, los siguen viendo por encima del hombro.

En la carta acusan a los dirigentes de ponerse de alfombra ante el panismo, perdiendo la poquita dignidad que les quedaba, por unas promesas y quizás algunas monedas, que duro.

Y es que lideres seccionales siguen sin aceptar que el PRI y el PAN vayan de la mano por la gubernatura, tras las afectaciones por la barrida que dieron las panitas en las diferentes oficinas del estado hace cinco años, dejando a miles sin empleo, a todo aquel que oliera a PRI, barrida que abarco hasta los programas sociales, dejando sin apoyo y becas a familias que sufrieron los desprecios azules.

Cerrándoles la puerta de gobierno, sobre todo las de atención ciudadana donde de plano les dijeron “aquí no los queremos”, dejando en el olvido las colonias donde sus residentes eran en su mayoría priistas.

Y es que ¿Cómo olvidar como los llamaron corruptos y vendidos? y la famosa frase “De que se van, se van”, que resonó en todo Tamaulipas, y ahora la dirigencias estatal y nacional del PRI pretenden que por una despensa se ponga la raza priista a trabajar para los panistas, eso es no tener abuela.

Por lo que la amenaza ahí está, de no dar el voto al PAN, ya que les dará asquito pedir el voto para el candidato azul.

Pero lo peor es que los inconformes ya dijeron que su voto se lo darán al partido Morena, esto para darle una buena lección a sus dirigentes, por lo que eso de los 130 mil votos será una promesa difícil de cumplir.

Cambiando de tema, a la que se “comieron viva” fue a la recién nombrada delegada de la Secretaria de Bienestar Social en Matamoros Lizbeth Salazar, quien pues demostró que su nombramiento fue nada más por ser la hermana de la ex alcaldesa Leticia del mismo apellido que por capacidad, y es que a la mujercita se le paso el pequeño detalle de que el lunes fue día festivo en los Estados Unidos, por lo que se canceló la vacunación anti covid a aquellos inscritos al programa de vacunación Transfronteriza, pero lo malo del caso es que nadie les aviso y de nada les sirvió trasladarse al municipio de Rio Bravo, de donde serían trasladado a Donna, Texas, donde se les estaría aplicando la dosis, para que terminaran devolviéndolos sin lograr haber sido vacunados, ni el tiempo perdido que deberán invertir nuevamente en cuanto les sea reprogramada la cita.

Claro que los afectados estaban que tronaban contra los organizadores, sobre todo contra Lizbeth Salazar que no tuviera la delicadeza de avisarles para que no perdieran su tiempo, pese a que esta cuenta con sus números celulares de los inscritos, eso es lo malo cuando solo se nombran funcionarios solo por ser familiares de.

Por último, debido a la llegada del frente frio No. 23, que se espera traerá temperaturas de 2 grados, en Matamoros ya se prepara un operativo de atención a las personas que requieran ser trasladadas al albergue, que se abrirá en la alberca Chávez.

Personal de Protección Civil estará recorriendo la ciudad para atender a todas aquellas personas en situación de calle, así como a familias en condiciones vulnerables que pidan apoyo para el traslado al albergue, donde podrán estar en lo que el clima mejore.