Promesa imaginaria

Luego del espaldarazo de los dirigentes nacionales dieron este fin de semana a la candidatura de Cesar Verastegui como candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, el dirigente estatal del PAN Luis Cantú mejor conocido como El Cachorro, este dio a conocer que dejara la coordinación de la fracción parlamentaria del partido azul en el Congreso del estado, para dedicarse de lleno para sacar adelante el proceso electoral del 5 de junio

Por lo que deja el mando al diputado Félix García Aguiar, para poder dedicarse al 100 por ciento en las actividades partidistas, enfocadas en sacar adelante este proceso electoral, tratando de minimizar sus declaraciones en torno a Maki Ortiz la que fue expulsada del PAN, pero ante las elecciones por la gubernatura de Tamaulipas, El Cachorro repitió las frases del precandidato Verastegui, al afirmar que habrá reapertura para sumar a todos los liderazgos que se quieran sumar.

Por lo que Maki no vendría a sumarse a un partido, sino a un proyecto más grande como lo es la alianza entre el PAN-PRI- PRD.

Siguiendo con el PAN. como un recordatorio maternal fue considerada la apertura de la oficina de gestoría de la diputada local Leticia Sánchez Guillermo, ya que fue gracias al apoyo de militantes y simpatizantes morenistas es que logro la reelección como diputada, y no como ella lo jura y perjura que la gente la quería a ella como diputada.

Y es que según cuentan las malas lenguas la traición de la legisladora ya se veía venir, antes de que se dieran las elecciones, por lo que más de uno le hizo del conocimiento al delegado estatal de Morena, sobre la posibilidad de que la mujer los traicionara, pero este se sentía muy seguro de lograr convencerla para que siguiera en las filas de color guindo.

Pues entre quienes quisieron hacerle ver al delegado del error que se estaba cometiendo, al dejar que la mujer buscara la reelección por el distrito XI, se encontraban destacados morenistas, que en más de una ocasión le expresaron su desconfianza, por lo que era mejor darle la oportunidad a otra persona, pero el delegado se negó a hacerlo, y pues ahora están pagando las consecuencias de este error.

Son muchos los ciudadanos del distrito XI que están inconformes de que la legisladora haya brincado de partido, dado a que ellos votaron por Morena y no por Leticia Sánchez Guillermo, por lo que ven como una traición que ella les está haciendo, pero que ahora abra las oficinas bajo los colores del partido azul, es un verdadero insulto para quienes la apoyaron para que siguiera cobrando como diputada local

Por otra parte que mal que el líder estatal del PRI, Edgardo Melhem le prometa a El Truco aportar los más de 130 mil votos priistas, ya que él no puede garantizar que los la militancia le hará caso, prueba de ello son las declaraciones de distinguidos militantes, que ya lo dijeron no se van del partido, pero no apoyaran a la alianza entre el PAN-PRI-PRD, tal es el caso de los reynosenses Oscar Luebbert Gutiérrez y Humberto Valdez, quienes ya lo dejaron claro que ellos se irán a apoyar a su amigo Américo Villarreal.

Que, si esto le aporta a la campaña del galeno, claro que le aporta, ya que tan solo en el caso de Luebbert es un buen operador político, que podría influir en Reynosa para favorecer al precandidato de Morena.

Aunado a esto, Melhem está enfrentando la renuncia de ex dirigentes de diversas organizaciones que componen al partido, ante el rechazo a la alianza que se estableció con el PAN, al considerar que es contradictorio trabajar con el PAN que gritaba a los cuatro vientos.