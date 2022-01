Se comienzan a calentar los motores

Una alianza que inició muy gélida parece ser que conforme pasan los días comienza a calentarse, a entusiasmar a propios y extraños.

Nos referimos a la que conformaron el PRI, PAN y PRD, que este fin de semana todo fue alegría cobijando en serio a su precandidato CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, con una concentración masiva en Suelo Victorense que dejó impactados a los de enfrente.

Y eso es lo que destaca del tricolor, su entrega y participación a la hora de la verdad, y de eso no podrá quejarse “El Truko”, que vuelvo a repetir: Parece priista y no panista.

Creo que le está ayudando mucho al precandidato para satisfacción de la familia priista que el nombre del primer azul de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, no este saliendo en ningún video.

Un desmarque por completo, y eso sin lugar a dudas va ayudar en esta precampaña y en lo que sigue.

Y quizás hasta los arrepentidos priistas cambien de parecer.

Por lo pronto “El Truko” sigue recibiendo el cariño de la familia priista, ocurrió en Suelo Sanfernandense, en donde se tuvo un dialogo franco y abierto los militantes de estos tres organismos políticos expresaron libremente sus opiniones, necesidades, recomendaciones, problemas, ideas e inquietudes, a lo que precandidato les informó que su campaña será de escuchar, porque el pueblo no sólo conoce sus problemas mejor que nadie, también sabe sus soluciones.

Y en esta catarsis social permitirá a la alianza elaborar sus propuestas de gobierno.

De San Fernando, el precandidato se fue a Suelo Vallehermosense en donde también tuvo una gran concentración.

Repitió la historia, este lunes, en Suelo Reynosense en donde volvió a manifestar que MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, es un activo importante, una mujer valiosa que no solo representa dos votos, y que si se dan las condiciones por supuesto que platicará con ella.

Hizo un llamado a los priistas, panistas, perredistas y a la sociedad civil en general para que se acerquen a esta alianza, para que lo conozcan a él y a los resultados que ha logrado a lo largo de su vida, de lo que destacó que ha tenido la oportunidad de interactuar con diferentes personalidades y actores políticos con quienes le tocó convivir “eso me ha permitido que ellos tengan la oportunidad de conocerme y a eso es a lo que le tengo confianza, que saben que soy un hombre de trabajo, que soy un hombre de compromiso, de diálogo, de acuerdos y de resultados”.

Destacando: “Me han recibido excelentemente bien la verdad, estoy sorprendido de la clase política del priismo, me han recibido quizás inmerecidamente lo cual les agradezco estás atenciones; he logrado hacer empatía con ellos independientemente de que ellos hayan estado en otro partido o con otra ideología; siempre he respetado, creo que eso es lo que de alguna manera hace que acepten que yo sea su precandidato”.

Y este martes por la tarde estará de visita por mi querido y adorado pueblo que es Suelo Riobravense, primero estará con la familia panista, aquí cerquita de “El Callejón”, y luego lo van a apachar en serio los priistas en su reciento oficial.

Se espera la presencia de los lideres estatales, del tricolor EDGARDO MELHEM SALINAS, y el azul LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, aunque como son diputados locales tienen sesión.

POR SU PARTE el precandidato de la otra alianza en donde manda galleta Morena AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, sigue con sus recorridos por los cuatro puntos cardinales de Tamaulipas, y escuchando las inquietudes de los simpatizantes.

El doctor ya hasta sale en televisión, con un promocional muy llamativo.

En la zona sur tuvo un gran recibimiento en donde destacó el punch que se carga OLGA SOSA RUIZ, y en donde muchos azules se sumaron al proyecto del senador con licencia.

Y aquellos priistas que no quieren saber nada del Gobernador García, como el experimentado ÓSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, ha abrazado la causa de Américo, y eso sin lugar a dudas le va a traer muchos dividendos.

Esto escribió Oscar en su cuenta de Facebook: “No voy con la Alianza CV PAN PRI”.

“No me cambiare a Morena, pero voy apoyar a la Persona del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA, por conciértalo el MEJOR Perfil para Encauzar a Tamaulipas a mejores Condiciones de Bienestar Humanismo prosperidad Seguridad y Paz”.

Así las cosas, con los precandidatos.

EN SUELO Riobravense el gobierno municipal que preside HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, sigue trabajando y esforzando para que el municipio presente otra fisonomía, un rostro más alegre, saludable.

Y por ello se trabaja en el tema de los basureros clandestinos en la cabecera municipal en donde gente sin conciencia lejos de aportar para su pueblo lo ensucia.

Una acción similar se realiza en le Villa de Nuevo Progreso, trabajos supervisados por el delegado municipal EDGAR PEÑA SERNA, que constató demás los trabajos de rehabilitación de la plaza principal.

Edgar, envió al personal de electricistas con los que cuenta el municipio, con el objetivo de reparar o reponer las luminarias que alumbran por las noches ese espacio de todas las familias del puerto turístico.

Desde el inicio de la actual administración, el presidente Villegas instruyó a recuperar todas las áreas verdes, plazas y unidades deportivas, así como parques o espacios públicos de reunión familiar, como una forma de dar opciones de sano esparcimiento a chicos y grandes.

El presidente Villegas, tuvo un gesto muy humano al autorizar el descanso de los empleados municipales de edad mayor, mientras que bajan un poco los contagios por la ómicron, y porque en estos momentos se pasa por una crisis muy delicada por la ola de contagios.

Encabezó la primera sesión de cabildo del año, y se autorizó de manera unánime que las siguientes sesiones sean de manera virtual.

Aprovechó para enviar su mensaje de Año Nuevo manifestando: “Deseamos que este año sea mejor para todos y la bendición y protección de Dios para todas las familias Riobravenses ante el repunte de la emergencia sanitaria”.

REAPARECIÓ en las mañaneras de Palacio Nacional el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ya recuperado del Covid-19 que combatió a base de paracetamol, limón, tomar mucha agua, miel y muchas pichoneadas de vicks VapoRub.

Y dijo: “Ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta variante ómicron, no tiene la misma gravedad de la anterior, la variante delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación, esto es bueno para que no nos espantemos”.

Así que ahora a aguantarlo de nuevo con sus mañaneras después de estar seis días aislado, y estar friegue y friegue con el tema del INE, que ya hasta parece disco rayado.

CARMEN LILIA CANTÚROSAS, presentó este lunes de manera virtual un informe de sus primeros 100 días de gobierno, en donde volvió a resaltar el cambio verdadero que se ha manifestado en beneficio de la ciudadanía.

La alcaldesa de Suelo Neolaredense destacó las campañas contra el Covid-19 que se realizaron en el poblado Colombia, Nuevo León y la mega jornada de vacunación en el puente internacional “Número 2”, donde a la fecha se han inmunizado a 24 mil 800 ciudadanos, además de que el municipio fue el primero en el país en donde se vacunó a menores de 5 a 11 años de edad.

Dijo que se reactivaron partidas presupuestales del Gobierno Federal, que habían quedado olvidadas por anteriores administraciones, como el Ramo 33, así mismo se han realizado reparaciones de alumbrado público, bacheo, repavimentación, introducción de redes de agua potable y drenaje en colonias que no contaban con estos servicios.

No pasó desapercibido que en sesión ordinaria de cabildo se aprobó un presupuesto de egresos histórico, para el ejercicio fiscal 2022, de 3 mil 365 millones 727 mil 152 pesos, con prioridad a la obra pública, mantenimiento a la ciudad, becas para la educación, programas de salud, fondos especiales para atención de desastres naturales y apoyos a las pequeñas y medianas industrias.

Además de los apoyos en becas municipales para estudiantes de primaria y secundaria, y del programa de apoyo alimentario para jefas y jefes de familia y adultos mayores.

Y siguiendo con el firme propósito de hacer de Nuevo Laredo “El Nuevo Corazón de Tamaulipas”.

INICIÓ el pasado fin se semana el segundo periodo ordinario de sesiones de 65 legislatura que lidera ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.

Por supuesto que desairó tan importante evento el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE AVACA, pero para nada se le extrañó me comentaron algunos diputados locales; en su representación acudió el secretario general de Gobierno GERARDO PEÑA FLORES, y por el Poder Judicial HORACIO ORTÍZ RENÁN.

La legisladora IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, en parte de su mensaje manifestó:

“Son tiempos que exigen una actitud de altura, más allá de las posiciones personales, de grupo o partidistas para responder a la sociedad que representan; construyamos una agenda común y compartida por la justicia presupuestaria para Tamaulipas, por la defensa de sus intereses sociales, por la defensa de las energías renovables y por un trato justo y respetuoso en asuntos migratorios”.

Por su parte Armando, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó que hoy la ciudadanía Tamaulipeca cuenta con un Congreso que atiende las demandas de la sociedad, que legisla de cara al pueblo con honestidad, integridad y mucha dignidad.

Resaltando que hay quienes desean que se siga por la vía del gatopardismo político, hacer como que todo cambia para que nada que cambie.

Así lo dijo: “No estamos dispuestos en esta Legislatura 65 a perder nuestro tiempo con simulaciones, llegó el momento de que lo que se ponga en la ley se tiene que respetar en la vida real, llegó el momento de un Poder Legislativo autónomo en la realidad”.

Se declaró respetuoso de la división de poderes, y señaló: “No somos enemigos, coexistimos para darle gobernabilidad a Tamaulipas, para servir de contrapeso con los demás poderes para observarlos y señalarlos porque a eso nos obliga la ley”.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este lunes con motivo de su cumpleaños a DENNISE OCHOA, y al presidente municipal de Suelo Matamorense MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, al que apapacharon, pero en serio en su día.

El martes le arrancan una hoja más al calendario JESÚS DE LA GARZA “Chuchín” DÍAZ DEL GUANTE y la señora EDITH CANTÚ.

Cumplió años el fiscal general de Tamaulipas IRVING BARRIOS.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…