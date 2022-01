Echeverría vivió en Cd. Victoria  

Esta semana cumplió 100 años de edad. En los años 30tas Luis Echeverría Álvarez vivió parte de su niñez en Victoria, y estudió parte de su primaria en la “Lauro Aguirre”, donde aunque iban en grados diferentes, se dice conoció al Enrique Cárdenas González, inolvidable y muy trabajador Gobernador de Tamaulipas.

En esa escuela también estudiaron el tuxpeño Jesús Reyes Heroles y Emilio Martínez Manautou.

Refiere Enrique Krauze que de niño Echeverría llegaba a un club deportivo victorense, de canchas tenis, con garrafas a vender fresca agua de limón.

Con todo la buena relación que siempre llevaron Don Enrique y Echeverría se afianzó por 1967 por un accidente ocurrido en la carretera a San Fernando en que resultó victima una hermana del entonces secretario de Gobernación (LEA). “Personalmente Cárdenas González se hizo cargo de la situación”, escribió Miguel López Azuara en la revista Proceso (18 Enero 1978), hace justamente 44 años en que Don Enrique era Gobernador.

Relata Proceso que “como radiodifusor Cárdenas trató a Echeverría que era funcionario de Gobernación. A menudo llegaba a casa de Echeverría con quesos y machaca de venado, que refrescaban los sabores de la cocina de la infancia de Echeverría en Victoria. Los niños Echeverría llamaban tío al bullicioso norteño”.

Me contó Carlos Avilés: “Fuimos al DF a visitar a Echeverría a Gobernación, viajaba yo con Don Enrique, y cargaba yo una caja con quesos para Echeverría. Ya casi frente a Echeverría me dice Don Enrique: “Pásame la caja”. Le respondí: “Ni maíz, yo la cargué, yo se la entregó”.

Echeverría y Don Enrique tuvieron de siempre una cordial relación. A fines de los 80tas en que en que en accidente falleció una hija y un nieto de Don Enrique, Luis Echeverría llegó al funeral en Victoria. De hecho, bien informado como estaba, el ex presidente fue el que localizó por teléfono a Don Enrique para sugerirle “se fuera a Victoria, allá te necesitan”, me confió el maestro Blas Uvalle, entonces director estatal de Educación.

TRUKO VERASTEGUI EN REYNOSA

César Truko Verástegui estuvo en el arranque de semana en Reynosa. En entrevista de prensa dijo que liderazgos del PRI, PRD y PAN… “llegaron el sábado a Victoria, vinieron a respaldar la precandidatura y bueno esperemos que ya después del día 10 de febrero se toma la decisión de que yo sea el candidato”.

Se preguntó a Verástegui: ¿Ingeniero que decirle a todos esa militancia priísta que se ha manifestado que no están a favor de la coalición que decirles para que se unan a este proyecto?”

Y dijo: “Pues mira yo he venido trabajando con muchísima gente se la sociedad civil, con priistas, con panistas, con perredistas y aquí yo lo que apelo es a que vean los resultados a través de lo largo de mi vida he tendió la oportunidad de estar al frente de un distrito de riego y hay una gran diversidad de personajes, he tenido la oportunidad de ser dos veces alcalde y de igual manera he tenido la oportunidad de ser Diputado Federal, de igual forma estuve en la presidencia del partido en el estado y en la secretaría general me tocó convivir con todos los actores políticos del estado, de todos los líderes sindicales y bueno eso me ha permitido que ellos tengan la oportunidad de conocer, de conocerme y a eso es lo que le tengo confianza, que saben que soy un hombre de trabajo, soy un hombre de compromiso de diálogo, de acuerdos y de resultados”.

¿Cómo siente el recibimiento de los perredistas, de los panistas y de los priistas en San Fernando en su primer…?

La verdad que me han recibido excelentemente bien la verdad, estoy sorprendido de la clase política del priismo, quizás inmerecidamente me han recibido muy bien, en la cual les agradezco estás atenciones y bueno he logrado hacer empatía con ellos, he sentido la verdad mucho apoyo del priismo tamaulipeco”.

–“¿Maki Ortiz es bienvenida?

–“La doctora Maki Ortiz es un activo muy importante aquí en Reynosa, digo si decimos que vale dos votos o qué es deshonesto estoy totalmente en contra de esos comentarios, yo creo que es un activo muy importante, una mujer valiosa, yo siempre he tenido una buena relación con ella, nunca he tenido malas con ella, simplemente ella agarró un camino que es muy respetable y es su derecho legítimo, pero bueno por si alguna razón se dan las condiciones donde yo tenga la oportunidad de sentarme a dialogar con ella, claro qué tengo el interés y desde aquí le mando un saludo muy afectuoso, ella sabe, ella me conoce que siempre he sido muy correcto, y muy leal a mis principios”. NOS VEMOS.