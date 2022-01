Inicia con el pie derecho

A fuerza de ser sincero me gustó, y me gustó mucho el discurso que pronunció CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, previo a su registro ante el comité estatal del Partido Acción Nacional, como precandidato a la gubernatura, en donde irá en alianza con el Partido Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática.

Seguramente a los que van a votar el 5 de junio también les va a gustar, llamar la atención.

Franco se mostró al manifestar que será la primera ocasión en que hablé tanto en público, y que solo por esta ocasión hablará de quien es y de donde viene.

Relató lo del televisor, lo que me hizo recordar mi infancia, y eso es muy cierto; de cómo le llegó el apodo de “El Truko”, gracias a sus abuelitas, y la beca que le regaló su señor padre para que costear sus estudios superiores y que consistió en el regalo de tres marranitos.

Creo que en esa historia que va desde su matrimonio hasta las penurias que tuvo que pasar para forjar una familia y de que sus hijos nacieron en un hospital público se vieron reflejadas en muchas de las personas que estuvieron presentes en la previa al registro como precandidato.

Creo que cuando ya ande en campaña muchos de esos párrafos que pronunció en la apertura de su nueva aventura política tendrá que decirlos a los Tamaulipecos para que vean que es un ser humano de carne y hueso, de verdad; no un farsante de la política, como muchos.

Tendrá especial cariño para los adultos mayores, pero sin descuidar a los jóvenes a los que apoyará para que no se queden sin estudiar, y que será el gran aliado de los maestros.

En el renglón de salud mencionó: “Me comprometo a velar porque nunca falte personal, ni equipo, ni medicinas en las clínicas y hospitales públicos del estado; haré de la atención a la salud en Tamaulipas ¡ejemplo nacional!”.

Ya fuera de la parte sentimental y entrando a la sustancia política-publica dijo: “Fui presidente municipal, y en dos ocasiones, en los tiempos en que Tamaulipas era gobernado por un partido contrario al mío. A todas las alcaldesas y alcaldes del estado les doy mi palabra de que trabajaré con todos y para todos, sin reservas”.

Destacó y creo que este párrafo lleva dedicatoria: “Ustedes saben que no estoy aquí empujado por la ambición, ni impuesto por encuestas a modo; no me persiguen, ni quitan el sueño fantasmas incómodos; tampoco me agitan temores que perturben mi conciencia y me obliguen a rehuir o hacer malabares para justificar arreglos en lo oscurito que a la luz pública se convierten en vergüenzas”.

Y así finalizó su discurso: “Gracias por confiar en mí; por su amistad, por su apoyo; por su cariño sincero. Sé que siempre contaré con ustedes para cumplir nuestro anhelo de hacer de esta noble tierra, altiva y heroica, el mejor lugar para vivir, para el bienestar de nuestras familias y por la prosperidad de Tamaulipas”.

“Por eso, con el corazón en la mano y la fuerza de mi vida, les digo: Sí, acepto abanderar sus causas, hacerlas mías, defenderlas, y luchar por ellas”.

“Los invito a que me acompañen en este momento a las oficinas de mi partido, a registrarme como aspirante a gobernador”.

“Vamos todos, juntos, a dar el primer paso. ¡Por Tamaulipas todo, con Tamaulipas todos!”.

Aplaudo y creo que mucho están de acuerdo con un servidor que no le haya dedicado ni una sola línea a FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; y eso sin lugar a dudas le va acarrear más simpatizantes que se van a sumar a los miles y miles que ya tiene.

“El Truko” ya es el precandidato de la alianza “Va por Tamaulipas”, e inició con el pie derecho.

Y una vez realizado ello declaró ante representantes de los medios de comunicación: “Hoy empieza una nueva etapa en mi vida política, en la de mi familia y del partido al cual pertenezco y a los compañeros de “Todos por Tamaulipas”; esperamos en Dios que nos conduzca por buen camino a un servidor y a Tamaulipas”.

COMENTAMOS en nuestra anterior entrega informativa de que el líder del Congreso del Estado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, visitó Suelo Neolaredense, para dar todo su respaldo a la alcaldesa CARMEN LILIA CANTÚROSAS, en la andanada de ataques que ha sufrido por parte del gobierno del estado.

Al tiempo de ratificar el compromiso de los diputados locales para presentar y apoyar leyes que beneficien a los ciudadanos, al tiempo que reconoció el trabajo y liderazgo de Carmen Lilia, al frente de la administración que en tan poco tiempo ha transformado a Nuevo Laredo.

Agregando que Nuevo Laredo es ejemplo nacional por las acciones que se han realizado en favor de sus ciudadanos, con obras prioritarias que han trascendido el ámbito local, como el caso de las vacunas a menores, en donde este municipio fue el primero en aplicarlas.

Así lo manifestó: “Nuevo Laredo, es una ciudad ejemplar, la felicito alcaldesa porque ha demostrado que en muy corto tiempo la administración puede dignificarse nuevamente y haciendo grandes hazañas a nivel nacional como el tema de la vacunación de los niños, que hizo nota nacional, muestra de lo que puede hacer el pueblo con autoridades con liderazgo”.

Por su parte Carmen Lilia señaló: “Aquí tienen una casa amiga y gracias por estar aquí, todos somos testigos que dicen que Nuevo Laredo está muy lejos, pero eso ya se acabó, tenemos el respaldo de nuestros compañeros diputados, aquí, donde empieza la Patria están iniciando grandes cosas”.

Más tarde vía WhatsApp Armando me respondió sobre su visita a este gran municipio:” Acompañé a la diputada local GABRIELA REGALADO a dar su breve informe de su actividad legislativa y reiterar el apoyo a la autoridad municipal contra el estado”.

A NADIE le gusta que en su casa le digan que es lo que tiene que hacer, si está bien o si está mal; ocurre lo mismo con el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que dice una cosa y aunque este mal y un cercano lo corrija se encabrona, y se encabrona en serio, no se diga si sus adversarios lo critican, de inmediato los exhibe.

Por eso llama la atención de que el Gobierno Federal le quiera imponer un plan de austeridad al Instituto Nacional Electoral, que es autónomo, solo para satisfacer la chiflazón de revocación de mandato, que es eso, una simple chiflazón que va a costar millones de pesos que bien podrían ahorrarse o dedicarse a otros rubros más importantes.

Y se extraña en mi presidente López que siempre habla de austeridad, pero en este caso no quiere que se aplique en la jalada esa de revocación de mandato.

Creo que tiene mucha razón el consejero CIRO MURAYAMA, cuando aconseja que el Gobierno Federal haga bien su trabajo en lugar de querer destruir el INE.

Y agregó: “Cuando las elecciones las organizaba el gobierno (1988) ellos decidían el gasto; hoy que hay un instituto autónomo, el INE, el gobierno no manda en sus decisiones”.

Deveras, creo que tiene toda la razón.

LA EMPRESA “Holtmont” que bien dirigen LUIS CARLOS HOLT y JUAN JOSÉ SÁNCHEZ, buscan estar estrechamente vinculados con la sociedad de Suelo Riobravense.

Han creado fuentes de trabajo, lo que habla de una mejor calidad de vida para un gran número de familias de mi querido y adorado pueblo.

Pero además les dan la oportunidad a jóvenes universitarios y hasta de bachillerato para que practiquen al cien por ciento sus aptitudes profesionales.

En estos momentos requieren de practicantes en Recursos Humanos, Electromecánica, Construcción y Diseño, Administrativo y Hvac.

Ahí está la oportunidad y no hay que desaprovecharla.

VAYA QUE se ha ganado la confianza, pero en serio, el presidente municipal de Suelo Riobravense HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, no solo de empresarios y actores sociales de los Estados Unidos de Norteamérica, que han estado enviando apoyos alimentarios al por mayor; sino además de los de la propia casa como es el caso de GUADALUPE BENAVIDES, que dijo estar listo para apoyar en serio el Gobierno Municipal para al despunte en su desarrollo económico e industrial.

El alcalde y Benavides, visitaron los terrenos en donde se busca desarrollar el parque Industrial, y en donde el empresario donó un terreno para destinarlo íntegramente a la instalación de plantas maquiladoras.

Ello por consiguiente traerá un gran número de empleos, y se trabaja en ello para hacerlo realidad.

El presidente Villegas también atendió en Palacio Municipal a ARTURO LARA, de la empresa “Strong Box”, que se dijo estar dispuesto a entrarle con todo para que Río Bravo siga creciendo en todos los aspectos.

ESTE VIERNES llega a un año más de vida la prestigiada y muy conocida doctora de la Villa de Nuevo Progreso EVA LILIA GARCÍA.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.