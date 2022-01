Maki un mal necesario en la epopeya electoral

No hay duda de que Cesar Augusto Verástegui, domina el arte político electoral que tiene dos grandes vertientes, la escénica de grandes eventos, fortalecidos con la presencia de figuras de gran peso y que atraen la atención de la sociedad, y la otra que tiene que ver con tejer acuerdos, conciliar con todos, hasta con quienes en algún momento estuvieron distantes o confrontados. Estas dos aristas a final de cuentas tienen un impacto en la atención de los observadores, sean electores o líderes de opinión.

En esas circunstancias El Truko robó la atención mediática este jueves, la cual hará resonar la historia que escribió en el cabalístico día 13, y que será difundida a todos los puntos de Tamaulipas.

La magia de las redes dio a conocer de manera inmediata el evento de “Todos por Tamaulipas” que le dio su respaldo, ya provisto de la energía que dan las masas se trasladó a la sede estatal de su partido el PAN, para tramitar su registro. El Truko conoce bien todos los rituales, porque los ha atestiguado y algunos los organizó desde diferentes desempeños partidistas, o como candidato.

Y a partir de este jueves se apropió de la agenda mediática el resto de la semana, el viernes repetirá actos de registro ante los partidos que lo acompañan en la coalición para impulsar su candidatura.

Será interesante ver que priistas destacados asisten a su registro, el cual tendrá lugar a las 12 del día en instalaciones del Tricolor estatal y por la tarde, del mismo viernes repetirá el mismo trámite en el PRD.

Para el sábado se anuncia un escenario nunca visto en lo local, sólo en el plano nacional. Se trata de la asistencia de los dirigentes de los tres partidos Marko Cortés Mendoza del PAN, Alejandro Moreno Cárdenas del PRI y Jesús Zambrano Grijalva del PRD, que presidirán un evento masivo en el estacionamiento del recinto ferial. Será un evento sinigual que vendrá a imprimir mayor fuerza a Verástegui.

Podrá usted imaginarse, ¡con todo este ruido!, no puede pasar inadvertido para los tamaulipecos, la determinación de unir fuerzas que en algún momento fueron antagónicas, y que hoy toman un solo rumbo con el abanderamiento del Truko.

EL TRUKO TODA LA SEMANA EN LA AGENDA MEDIÁTICA.- Cualquier político, y Verástegui lo es, sabe tender puentes de entendimiento con los aliados y los que no lo son, asignatura que no dominan los morenistas. No hay enemigo pequeño y mucho menos cuando tiene cierto peso, es el caso del tratamiento que le han dado a Maki Ortiz. Por una parte el desdén de Mario Delgado y luego el calificativo de que la doctora “no es decisiva para ganar Reynosa”, francamente no ayuda nada a mejorar el ambiente.

Una cosa es no llevarla de aliada y otra picarle la cresta, lo cual puede acarrear efectos muy negativos.

Poco o mucho el peso del caciquismo de la exalcaldesa tendrá su efecto, lo mismo si reconsideran el trato con ella los morenos, que si la suma El Truko a su proyecto. Maki es un mal necesario al escribir la epopeya electoral de 2022, y júrelo, no estará fuera del activismo que desembocará el 5 de junio próximo.

En política tanto los enemigos como los amigos no son para siempre, son terreno fértil para la negociación, para los pactos, algunos de ellos en aparente silencio, pero cuyos movimientos e impactos son visibles para los conocedores.

Todo está en que una de las partes realice el primer paso, convoque e invite a una nueva relación, eso es hacer política y algunos no tienen esa facilidad. La soberbia nunca es buena e históricamente ha generado capítulos de fracaso, por no saber asumir un cambio de rumbo o de acuerdos en determinado momento. En fin, el 2022 nos convoca a ser testigos de una gran historia electoral en la que se medirán no sólo fuerzas o arrastre, sino habilidades y capacidades.

HACEN POLÍTICA CON LA BANDERA DEL COVID.- El Covid es indudablemente el recurso que los políticos pueden aprovechar para denotar el interés de sus gobiernos en un problema social altamente complicado.

En el caso estatal, Francisco García Cabeza de Vaca ofreció integrar una flotilla de 30 autobuses para transportar a Tamaulipecos, para que sean vacunados en el lado americano, aun sin visa, gracias a un programa transfronterizo que gestionó con autoridades del vecino estado.

En el caso victorense, el alcalde Eduardo Gattás Báez montó una estrategia en colaboración con el Sector Salud y Gobierno del Estado, que de acuerdo al anuncio del Edil tendrá como propósito contener la ola de contagios del Covid; a este acto lo denominó “Instalación formal de la Mesa de Salud Municipal” y de acuerdo a sus declaraciones la aportación del Ayuntamiento consiste en fortalecer las medidas preventivas y de concientización entre la sociedad.

Para el efecto convocó a representantes de las diferentes instituciones de salud y de la COEPRIS.

Todo lo que se haga a favor de la salud de los tamaulipecos es bienvenido, estaremos dando seguimiento a estos buenos propósitos, que deben reportar buenos resultados en las próximas semanas.

LA UAT EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN.- El rectorado del C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, en su primera semana de actividad, orientó el mayor de sus esfuerzos a fortalecer los procesos de transparencia y de rendición de cuentas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, precisamente con el inicio de los procedimientos de entrega-recepción de las diferentes dependencias que integran la institución. Base fundamental para llevar a cabo una administración clara y eficiente.

Están en proceso los procedimientos de control del parque vehicular, y en general de los equipos de cómputo y otros recursos materiales, para asumir la custodia de estos elementos de trabajo en cada área administrativa.

Asimismo se encuentra en diseño el manual de ejercicio del gasto correspondiente a la presente gestión rectoral. Cumplir con estas acciones vendrán a coadyuvar en la gestión de la rectoría a través de las funciones de supervisión, vigilancia, fiscalización, inspección, control y evaluación del ejercicio presupuestal y patrimonial.

La Casa de Estudios lleva una observancia muy precisa de la normatividad interna y externa, lo cual le proporciona legalidad en su actuar y certidumbre en el cumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios universitarios