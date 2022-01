“El Truko” de carne y huesos

“El Truko” está amarrado del PAN es precandidato

con población hace trato de ir por un mejor estado…

“El Truko” extiende mano pa’ quien se quiera sumar

y el proyecto consolidar; esfuerzo no será en vano…

El día de ayer CÉSAR “El Truko” VERASTEGUI OSTOS tuvo una agenda demasiado apretada de cara al proceso selectivo que tendrá su desenlace este cinco de junio.

Este viernes y el sábado la agenda “subirá de peso”, pues los eventos continuarán. El jueves estuvo en el salón Candilejas, donde aceptó ser el abanderado de “Todos por Tamaulipas”.

Ese mismo día, “El Truko” partió al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, a presentar su registro como precandidato a la gubernatura tamaulipeca.

Este viernes (14/01/2021) al mediodía, el precandidato azul será recibido en las instalaciones del Comité Directivo Estatal, del Partido Acción Nacional, por el presidente tricolor, ÉDGAR MELHEM SALINAS, así como por toda la plana mayor del otrora partidazo.

Allí se dará la adhesión del PRI a su precandidatura… También mañana viernes, cerca de las cinco de la tarde, acudirá a las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática, donde recibirá apapachos y la adhesión amarilla.

Para este sábado 15, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS recibirá el respaldo abierto de los dirigentes nacionales, MARKO CORTÉS (PAN), ALEJANDRO MORENO (PRI) y JESÚS ZAMBRANO (PRD) en el Polyforum de Ciudad Victoria.

Coincidentemente, fue precisamente en ese inmueble, el 16 de octubre pasado, cuando la asociación civil “Todos por Tamaulipas”, salió del clóset, es decir enseñó parte del músculo de una estructura que data desde hace dos décadas y que ha venido acompañando a “El Truko”, en varias aventuras electorales.

Por motivos de la pandemia de Covid-19, se organizará una caravana, al estilo “drive thru” para saludar al precandidato y los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD.

Tras el saludo, se desarrollará una rueda de prensa en dicho recinto, programada para las 14:00 horas (dos de la tarde), hora que se puede modificar dependiendo cómo se desarrolle el evento de salutación vehicular.

~~¡Y QUE SE ‘DESNUDA’ EL TRUKO! —Así es, el dos veces ex alcalde de Xicoténcatl, el ex diputado federal, el ex dirigente estatal del PAN y ex secretario general de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, desnudó su alma ante quienes se dieron cita el jueves en el salón Candilejas.

“Sí. Acepto abanderar sus causas, hacerlas mías, defenderlas y luchar por ellas”, respondió “El Truko” al Colectivo «Todos por Tamaulipas», y ser el precandidato del PAN a la gubernatura, manifestando que: “como buen tamaulipeco no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo”.

Ante los presentes dejó en claro: “sé lo que quiero, sé a dónde voy y sé lo que me espera”, ante una multitud de integrantes del Colectivo Todos por Tamaulipas, VERÁSTEGUI OSTOS también agregó: “estoy forjado en el esfuerzo y probado en la adversidad, la vida me ha preparado para servir”.

“El Truko” VERÁSTEGUI también recalcó: “no ascendí en la vida por la comodidad de las escaleras eléctricas de la vida fácil, tampoco lo hice usando el elevador de la recomendación familiar como visa para conseguir empleos y privilegios”.

Aunque no mencionó nombres, los presentes interpretaron hacia quién iba dirigido el mensaje cuando dice: “No, no soy de esa clase. No soy oportunista ni soy improvisado, mucho menos ocasionado”, enfatizó.

En otra parte de su discurso comentó: “Les agradezco infinitamente el estar aquí en este día. De igual manera, a cada mujer y cada hombre que a lo largo del estado conforman y dan fuerza a Todos por Tamaulipas”.

VERÁSTEGUI apunta siempre tendrán su gratitud y su compromiso aquellas personas que, con su presencia, con sus palabras, con un gesto de apoyo, han hecho crecer en todos los municipios esta gran alianza ciudadana.

Al hacer remembranza de un pasaje muy personal y familiar, sobre el nacimiento de su hija, narró las complicaciones y los retos a los que él y su esposa se enfrentaron, reconociendo el trabajo del personal médico de esa época.

Por ello: “Como aspirante a Gobernador, me comprometo a velar porque nunca falte personal, ni equipo, ni medicinas en las clínicas y hospitales públicos del estado. Haré de la atención a la salud en Tamaulipas ¡ejemplo nacional”, sentenció.

Agregó que, por el amor a sus abuelas, Conda y Juanita, y que el apodo de “El Truko” se lo debe a que ellas le llamaban “Trucutú”, se comprometió a que “los abuelitos, las personas de la tercera edad, serán, como siempre lo han sido, mi prioridad. Estaré siempre al pendiente de ellos, para que tengan la vida digna que merecen después de todo lo que nos han dado. ¡A mis abuelas, un beso hasta el cielo!”.

~~PRIISTAS CONFÍAN EN “EL TRUKO”. —Por otro lado, y aunque el recibimiento que le dará el PRI será este viernes, la secretaria general de dicho órgano político, MAYRA OJEDA CHÁVEZ, señaló que con CÉSAR VERÁSTEGUI «El Truko», se ganarán las elecciones de este 2022 a la gubernatura, mediante la coalición “Va por Tamaulipas”.

Comentó que la gente ya se ha dado cuenta del mal gobierno que el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ha encabezado desde el poder nacional, con la desaparición de programas de suma importancia, por lo que, según ella, recibirán de los tamaulipecos el voto de castigo en las próximas elecciones.

“La coalición ‘Va por Tamaulipas’ es la suma de esfuerzos del PAN, PRI y PRD; para impulsar una agenda ciudadana que genere progreso, y frenar al peor y más destructivo gobierno de nuestra historia que es Morena”, así se lanzó a la yugular y con ferocidad, OJEDA CHÁVEZ.

Hizo hincapié en que en los últimos meses se generaron condiciones para consolidar esta alianza política y ciudadana en los 43 municipios, misma que asegurará la victoria en donde los únicos beneficiados serán los tamaulipecos.

“CÉSAR VERÁSTEGUI “El Truko” es quien conoce a Tamaulipas, a los tamaulipecos, su problemática y solución, por ello es quien debe abanderar esta gran alianza que impida que Morena llegue al poder con sus ocurrencias y gobiernos de cuarta”, sentenció MAYRA OJEDA.

