Son tiempos de guardarse en casa… 

Con 1284 casos diagnosticados en un día se rompieron todos los récords de contagios en Tamaulipas en un periodo de 24 horas, la mala noticia es que no se le ve el fin al problema del coronavirus llamado Covid 19, la buena es que las vacunas están haciendo una función importante que es la de evitar muertes, aunque tampoco paran las mismas ya que se contabilizaron 7.

Hay un peor escenario, que el virus siga mutando y en una de esas adquiera mayor letalidad, aunque todo indica que sea poco probable esta eventualidad no se puede descartar y ahí la importancia de evitar que siga entre nosotros.

Por lo pronto, es obvio que ya son tiempos de que las autoridades vayan restringiendo y castigando a quienes no adopten las medidas sanitarias adecuadas, sancionar a quienes a sabiendas de que están contagiados andan en las calles, a quienes a pesar de que se les pagan sus salarios en lugar de aprovechar y curarse prefieren seguir en las borracheras, las reuniones sociales y hasta familiares aunque sus mismos padres corran riesgos.

También es urgente que la autoridad se ponga a revisar su sistema de salud para buscar soluciones, no es un secreto que hasta hoy todo lo han hecho mal, todo es simulación, vaya pues, hasta se parecen a los filtros que hay en las tiendas de autoservicio donde el guardia de la entrada ni siquiera ve el termómetro porque no funciona o, peor aún, ni le entiende.

En Italia la medida que ahora toman para proteger a las personas responsables es no dejar abordar el sistema publico de transporte ni entrar a lugares cerrados a personas que no estén vacunadas, podría ser una buena opción, nomás para empezar, nomás para evitar extinguirnos por esos tercos que no se quieren vacunar o les vale que otros se mueran y propagan los virus.

En serio, el problema es más grave de lo que parece, al momento se registran pocas defunciones, pero debemos adelantarnos a cualquier variante que sea como al principio o más adaptada a los cuerpos humanos y nuestras condiciones.

Por la salud de usted, de todos, de verdad, ahora si son tiempos de guardarse en casa, salga lo menos posible, si se enferma sea responsable y aíslese, use cubrebocas y no se le acerque a las personas, es por todos, hoy no contamos tantos muertos, pero los caídos son importantes para una familia, más aún, nadie sabe si mañana será igual de débil el virus de seguir con nuestra negligente forma de actuar…

LOGRA GOBERNADOR 200 MIL DOSIS TEXANAS PARA TAMAULIPECOS… Por cierto, Este día el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, dio el banderazo a los autobuses que trasladaron a los primeros grupos de ciudadanos que se registraron para recibir en Texas la vacuna Pfaizer contra COVID-19, las cuales fueron donadas tras las gestiones del gobernador.

La convocatoria que abrió el gobierno estatal fue para maestros y todas las personas mayores de 12 años residentes en Tamaulipas, después de la gestión del mandatario, quien logró la donación de las primeras 200 mil vacunas Pfaizer para la población tamaulipeca.

Hoy salieron los primeros 30 camiones que trasladaron de Matamoros, Rio Bravo y Reynosa a los primeros grupos de ciudadanos para que recibieran la dosis.

El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que hay mucha demanda de interesados en lograr la vacuna, por lo que se ha iniciado con las gestiones necesarias con los vecinos de Estados Unidos en el Valle de Texas, para conseguir la donación de un mayor número de dosis.

SNTE AGRADECE AL PRESIDENTE REFUERZO… En este inicio del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a los maestros en Tamaulipas, el líder de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez, resaltó la importancia de que se brinde este refuerzo a los trabajadores de la educación a partir de este 17 de enero en el estado.

Destacó que gracias a la gestión permanente del dirigente nacional del SNTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, está petición se ha visto atendida, por lo que agradecen y valoran este trabajo coordinado con el Gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Resaltó que las sedes para la aplicación de este biológico serán establecidas por parte de la autoridad federal en la materia en coordinación con la estatal, mismas que en el momento oportuno serán anunciadas.

Manifestó que están satisfechos de ser parte de los 16 estados que van a recibir este refuerzo, además de la vacuna Moderna, que en voz de los expertos es una de las que tienen más garantía y es uno de los mejores biológicos.

Asimismo, agradeció la disposición de quienes colaboran y hacen posible que la vacunación llegue a los trabajadores de la educación de Tamaulipas, que trae consigo certeza en la salud de la comunidad estudiantil, madres y padres de familia, es decir de quienes están involucrados en el ámbito educativo.

Convocó a los trabajadores de la educación en el estado a que se vacunen y estén pendientes de la información que surja respecto a las sedes, además del exhorto a no bajar la guardia en las medidas de prevención contra contagios de este virus.

EN LA POLACA, PEDIRAN AL TRUCO SEA SU CANDIDATO… Todos por Tamaulipas (TXT) está listo para reiterar la invitación a César Augusto “El Truko” Verástegui Ostos para que sea el abanderado de las causas de los tamaulipecos; la convocatoria tendrá lugar en el Salón Candilejas, al que acudirán los 43 dirigentes municipales de dicha agrupación, así como lideres de los sectores políticos, sociales, culturales, deportivos, etc., provenientes de diferentes regiones de la entidad.

Así lo dio a conocer en entrevista, el presidente de la organización ciudadana Ricardo Gaviño Cárdenas, al informar que este encuentro se llevará a cabo mañana jueves 13 de enero, “ahí le haremos la petición formal al ingeniero César Verástegui Ostos para que acepte ser precandidato y posteriormente candidato en el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 5 de junio, donde los tamaulipecos tendremos la oportunidad de elegir a quien será nuestro próximo gobernador”, informó.

“Esperamos que ya como un ciudadano más, haga uso de la voz y nos dirija el mensaje que hemos estado esperando desde octubre: que acepta ser el líder que necesitamos los tamaulipecos e ir juntos por un mejor estado”, comentó Gaviño Cárdenas.

Cabe destacar que desde el pasado 16 de octubre cuando TXT se presentó públicamente en un acto masivo que se llevó a cabo en el Polifórum de esta ciudad capital, propusieron a César Augusto Verástegui Ostos, como la persona idónea para liderar las causas de todos; “desde ese día a la fecha más de 150 mil tamaulipecos se han sumado a este proyecto”, dijo.

Reiteró que la cita es el 13 de enero a partir de las 10:00 horas en el Salón Candilejas ubicado en calle Gaspar de la Garza entre Chihuahua y Rafael Balandrano, del Fraccionamiento Valle de Aguayo; para concluir destacó que se atenderán todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias con respecto al COVID-19.

Verástegui Ostos acudiría a registrarse como aspirante de la coalición “Va por Tamaulipas” integrada por el PRI, PAN y PRD. Al concluir el registro se prevé una conferencia de prensa afuera de las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN.

Extraoficialmente se sabe que el sábado a partir de las 12:00 horas, habrá otro evento en la modalidad de caravana de autos en el estacionamiento del Polifórum Victoria, en la que se espera la presencia de los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marko Antonio Cortés Mendoza, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva.

AMÉRICO SIGUE CON LA MILITANCIA DE MORENA… el aspirante de Morena, Américo Villarreal, en entrevista con medios dijo que la unidad en torno a su candidatura esta asegurada con los militantes, afirmó que el equipo se está fortaleciendo en esta precampaña y aprovecharán todos los días de la misma para construir una estructura electoral sólida y eficiente para el día de la elección.

La precampaña del candidato de Morena se realiza en visita a todos los comités municipales, con los grupos del Verde y PT, además de sus redes sociales y grupos afines a la misma.