¿Sería Maki fiel de la balanza?

Maki anda ‘cotizable’ de eso no queda duda;

pero la verdad es cruda no será candidateable…

Con melón o con sandía ¿cuál sería su decisión?;

la verdad, hay confusión hacia dónde correría…

Guste o no, se acepte o no, la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, podría ser factor de triunfo o derrota este cinco de junio próximo; de manera que no se puede desdeñar a capricho o hacerla menos.

Hay quienes aseguran que su estructura tiene un valor de cien mil votos; otros le regatean la cifra y dicen que sólo cuenta con un potencial de 15 mil votos contantes y sonantes, porque el resto pertenecen al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En una elección por la Gubernatura, que invariablemente estará muy cerrada, sean cinco, diez, 15, 30, 50 o cien mil; los votos de MAKI ORTIZ podrían inclinar la balanza, por lo que ya “se le cotiza”.

Al momento de cerrar la presente colaboración, se sabía que habían fracasado los intentos del dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, porque se “alineara” al proyecto guinda.

También, el lunes (10/01/2021), el precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, ARTURO DIEZ-GUTIÉRREZ NAVARRO, la invitaba a sumarse a su proyecto, toda vez que iniciaba una caravana por Tamaulipas.

El propio coordinador estatal del Partido naranja, JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, lanzó una invitación a la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ: “que se venga a sumar”, le mandó a decir.

Tanto DIEZ-GUTIÉRREZ NAVARRO, como ZERTUCHE ROMERO, confirmaban que no había, de momento, ningún tipo de plática con la ex alcaldesa, tanto por parte de ellos o algún otro dirigente naranja en Tamaulipas o en el país.

Precisamente, cuando comentaban lo anterior, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ estaba en la Ciudad de México acompañando y “dándole calorcito” a la protesta como Senador de la República a FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, cuadro de la izquierda radical de Morena en Tamaulipas, quien llega a la posición al ser suplente de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, éste último perfilado como candidato a Gobernador por “Juntos Hacemos Historia”.

Aunque algunas mentes, que creen en los “sospechosismos”, aseguraron que estando en la misma ciudad en donde está la sede de Movimiento Ciudadano, bien podría echarse una vuelta para hablar con DANTE DELGADO, dueño de la franquicia electorera naranja; pero al cierre de esta colaboración la versión no estaba confirmada.

Por otro lado, también el mismo lunes, y casi de forma simultánea, con DIEZ-GUTIÉRREZ y ZERTUCHE ROMERO; el coordinador estatal del Partido del Trabajo, ARSENIO ORTEGA LOZANO, aseguraba que MAKI ORTIZ terminaría por sumarse a “Juntos Hacemos Historia”.

Argumentaba el Coordinador petista que el proceso de impugnación que sostenía la ex alcaldesa, en su calidad de ex precandidata a la Gubernatura de Tamaulipas por Morena, se estaba desahogando por los cauces correspondientes (aunque ARSENIO es del PT y no de Morena), por lo que no dudaba que la dama se sumaría.

Es claro que MAKI no es monedita de oro para caerle bien a todos, pero la dama, siguiendo sus instintos de sobrevivencia, sigue en la puja política/electoral para ver qué ganancias obtiene ahora que el río está demasiado revuelto; es decir podrá “desaparecer” del escenario electoral, pero eso no significaría, ni de broma, que permanezca quieta, pues sin duda operaría desde las sombras.

Los verdaderos conocedores de la “alquimia política”, saben que con controlar Reynosa es más que suficiente para acudir al “tianguis electoral” a realizar su vendimia y habría fila dispuestos a comprar su “cariño”; de ese es el tamaño que tiene MAKI en estos momentos.

Sólo que también, en honor a la verdad, la figura de MAKI es un arma de dos filos en cualquier partido, pues se antoja muy difícil que algún dirigente, del partido que sea, pueda “domar” a esta leona política en la entidad, pues su meta es que su clan gobierne Tamaulipas, y es ahí donde la ecuación se complica.

El panorama es claro, fuera de pasiones, fuera de supuestos y de especulaciones; las matemáticas, al final de cuentas, son claras y Morena sabe bien que no puede desperdiciar un solo voto.

Lo mismo sucede en Acción Nacional, con todo y que es la segunda fuerza en la entidad, y sabiendo cómo se darían las elecciones, más vale ir acompañado que solos.

Por eso Morena vive un amasiato electoral con los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo; mientras que Acción Nacional celebra una “orgía electoral” con el Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática.

Antes las elecciones las ganaba un partido o un candidato haciendo los amarres pertinentes; ahora, para bien o para mal, también se tienen que hacer amarres, pero es más difícil que un solo personaje o un solo partido ganen la elección.

Las opciones para los Tamaulipecos son: “Va por Tamaulipas”, “Juntos Hacemos Historia” o… Movimiento Ciudadano… Con quién se irá MAKI: ¿Con melón, con sandía, con naranja o… por la libre…? Pendientes…

~~PRI RECIBIRÁ A “EL TRUKO”. —El presidente del Comité Directivo Estatal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ÉDGAR MELHEM SALINAS, confirmó que este viernes 14 de enero, al mediodía, recibirán a CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, “El Truko”, en su calidad de precandidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura Tamaulipeca, en donde se hará la adhesión a dicha posición.

Agregó que el sábado, al día siguiente, estarían los dirigentes de los tres partidos políticos que conforman la coalición “Va por México”, es decir MARKO CORTÉS, por Acción Nacional; ALEJANDRO MORENO, por el Revolucionario Institucional; y JESÚS ZAMBRANO, De la Revolución Democrática.

La idea, dijo MELHEM SALINAS, es que se realice el evento el sábado 15, al mediodía, contando con la presencia de los dirigentes nacionales.

Los comentarios del Líder estatal del PRI, dan a entender que no existen sombras donde hay claridad. Es decir que GERARDO PEÑA con el cargo de Secretario General de Gobierno; ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA que, hasta el momento ha guardado silencio, y el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER, también en silencio, ya es de mero trámite la candidatura de “El Truko” VERÁSTEGUI… ¡Calla pesáo!

~~SIGUE PERSECUCIÓN DE EX FUNCIONARIOS DE PILAR. —El contralor municipal, SERGIO ESTRADA COBOS, reveló lo que podría ser un delito, al descubrir que se contrató una póliza de seguro para 39 camiones recolectores de basura que estaban en condiciones de chatarra, durante la administración de PILAR GÓMEZ LEAL.

Agregó que se detectó la póliza por un monto de 678 mil pesos, cuya vigencia fue del 19 de marzo al 19 de junio del 2021, con la compañía CHUBB SEGUROS MÉXICO S.A.

Por tal motivo, serán llamados a comparecer (¿otra vez?) el ex tesorero municipal, ARTURO VELA PALACIOS y el ex subdirector de Administración, ISAAC CERVANTES NAVA.

“Por un lado no se recogía la basura durante este periodo de la contratación, pero se aseguraron los camiones: ¿Para qué los aseguran, si están yonqueado?”, dijo el Contralor.

Y agrega: “En esta semana vamos a concluir el análisis y determinar el inicio del procedimiento administrativo y llamarlos para que nos aclaren toda esta situación”.

ESTRADA COBOS detalla que en esta investigación los ex funcionarios que serán llamados deberán aclarar por qué se adjudicó directamente la contratación de un seguro para proteger unidades chatarra.

“Suponiendo que aseguramos unos vehículos que están yonqueados, camiones recolectores de basura, cuál es tu interés de hacerlo, qué riesgo corren de no estar asegurado (si ni se mueven), pero eso lo tienen que decir ello”, aclaró.

El Contralor adelantó que, de no aclararse la situación, podría terminar en daño patrimonial, por lo que los ex funcionarios estarían obligados a reintegrar el recurso, más la actualización de los montos; “pero estamos suponiendo”, puntualiza y cita: “Quiero acabar la investigación esta semana y en esta misma semana iniciar el procedimiento y ya estar en eso”.

Además de los ex funcionarios, ESTRADA COBOS deja abierta la posibilidad de mandar llamar a quienes recibieron el pago, toda vez que son responsables solidarios en esta compra/venta de póliza de seguros… ¡Ostias tío de la Virgen santa!