Se dio baños de pueblo 

Ya cuando faltan unos meses para que deje la gubernatura de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca anda paseándose por el estado bajo cualquier excusa, y si no hay pues la inventa, para que la ciudadanía lo vea cercano a la gente, por lo que nadie se la creyó durante la visita que realizo a Matamoros, con el pretexto de visitar los módulos de registro para programa de vacunación transfronteriza, así como la excusa de celebrar a las enfermeras.

Pues bien, dicho programa inicio el pasado lunes con una considerable asistencia, pero cuando ya se habían registrado un considerable número de jóvenes, pues se enteraron que el programa solo tenía contemplado realizar el traslado partiendo del municipio de Rio Bravo, lo que quiere decir que aquellos registrados debían por sus propios medios trasladarse a ese municipio, para de ahí partir a Donna, Texas, donde se estarían siendo inmunizados contra el Covid.

Claro que esto no gusto para nada tanto a los jovencitos como a los padres de familia, por lo que los reclamos no se hicieron esperan de quienes se dijeron engañados por el gobierno del estado, ante lo cual y para callar voces, sobre todo porque en estos momentos no convienen, es que el gobernador doblo las manos y tuvo que ordenar que el traslado de los jóvenes se reorganizara y este fuera desde Matamoros, y es que el mandatario sabe que todo contara para el 5 de junio, y si de por si según las encuestas Cabeza de Vaca se encuentra hasta el fondo, en lo que muestra el rechazo de la ciudadanía a su pobre desempeño.

Ya calmado el enojo ciudadano, pues vino a Matamoros, aunque como es su costumbre sin avisar a la prensa, bueno al menos la prensa incomoda, saliendo a saludar a cuanta persona se le pudo el cruzar en su camino, incluso hasta aquellos comensales de un sencillo puesto de tacos al que supuestamente simulo ir a comer, ya que todo fue en realidad solo para la foto, cuando en realidad termino comiendo en conocido restaurante especialista en carnes asadas de la calle Sexta; de cuando acá se veía el señor gobernador deteniéndose a saludar a los ciudadanos, si él era toda arrogancia que hasta corral ponían a la prensa para evitar que lo fueran a rozar con el pétalo de una rosa, pero todo sea por la política, ahora hasta anduvo repartiendo abrazos, estrechando la mano, olvidando las recomendaciones de la secretaria de salud de mantener la sana distancia, demasiado tarde estos intentos de acercamiento ciudadano, cuando los más de cinco años mostro un marcado desinterés por los matamorenses.

Por cierto, en esta visita al mandatario estuvo acompañado de la secretaria de salud Gloria Molina, quien estuvo en la presidencia municipal para sostener un encuentro con el alcalde Mario López, para instalar el Comité Municipal de Salud para sumar esfuerzos ante la cuarta ola por Covid, que se está enfrentando en el estado.

Con este comité se impulsarán acciones para la prevención y protección de la salud de los matamorenses. Dicho comité está integrado por autoridades municipales y estatales como las áreas de salud, educación, protección civil, DIF, la jurisdicción sanitaria entre otras dependencias.

Por otro lado, en sus primeras entrevistas tras ser respaldado por Mario Delgado, líder nacional de Morena, el precandidato Américo Villarreal se dijo consciente de que este proceso electoral no será tan fácil, aun cuando las encuestas dicen todo lo contrario, sabe que no hay que dormirse ante el enemigo, por lo que es importante trabajar la unidad al interior del partido.

En cuanto a la posible guerra sucia que se espera por parte de sus contrincantes, pues Villarreal Guerra asegura que él no tiene nada que esconder ya que tiene su conciencia tranquila.

Por lo pronto las apuestas están hechas sobre el futuro político de Maki Ortiz y su vástago Carlitos, si ambos se quedan en Morena y simulan apoyar a Américo Villarreal o si se hacen realidad los vaticinios y brincan a Movimiento Ciudadano, donde estarían apoyando a Arturo Diez Gutiérrez, porque se duda que este vaya a querer cederle el lugar en la candidatura.

Aunque el precandidato naranja asegura que la ex alcaldesa de Reynosa hasta el momento no ha tenido acercamiento con gente del partido.

Pues bien, los rumores siguen en torno a la ex edil, aun cuando hay quienes inocentemente asegura que esta seguirá en Morena, lo criticable de la mujer es que exige como si fuera militante, el mismo dirigente nacional Mario Delgado lo dijo, que se le dio una oportunidad que no se da en otro partido, ya que ella busco la candidatura de manera externa o sea ¿cuál compromiso partidista? por lo que Maki lo mismo que hizo con el PAN, lo podría hacer en Morena o en Movimiento Ciudadano, brincar de un partido a otro, buscando lograr que alguno la postule, con lo que quedaría en evidencia su ambición más que un interés por el bienestar de los tamaulipecos.

La ausencia de la ex alcaldesa de la reunión de Mario Delgado con Américo Villarreal para darle el espaldarazo, dejo ver que esta sigue molesta por no lograr salirse con la suya y convertirse en la candidata guinda a la gubernatura, pero que ahora venga a exigir derechos como si fuera una militante le ha provocado una serie de reproches, no solo por morenistas sino por la ciudadanía, ello al considerar que, a su Jr., lo hizo alcalde sin que el chamaco lo mereciera.

Por lo pronto el partido Movimiento Ciudadano abrió las puertas a todo aquel que quiera sumarse a sus filas, sobre todo aquel político que no ha sido tomado en cuenta por los diversos partidos, entiéndase Maki Ortiz e hijo, la que sería bienvenida en el partido naranja, ya que la ven como un capital político que ayudaría a generar más votos al partido, eso sí sin que ello implique cederle la candidatura a la gubernatura.

Por su parte el partido Verde en Tamaulipas no se quiso quedar atrás, y al igual que Movimiento Ciudadano invita a militantes inconformes tanto del Partido Acción Nacional y del PRI para que se sumen a sus filas.

Y es que muchos militantes, sobre todo del PRI no están nada conformes con la alianza entre estos dos archienemigos del pasado y ahora por conveniencias, sobre todo de líderes nacionales tienen que ir en comparsa a la elección en Tamaulipas.

Muchos de los inconformes fueron acosados y perseguidos al tomar posesión del estado el PAN y obvio ellos no olvidan, aunque sus líderes si, por lo que es un agravio para esos militantes que se sienten traicionados, por lo que no aceptan ir en conjunto al proceso electoral del 5 de junio.

Por ello la dirigencia del Verde, encabezada por Manuel Muñoz Cano, pues está haciendo la invitación a todos aquellos inconformes para que se sumen a sus filas, a un partido donde dice que no hay imposiciones ni dedazos, ¿será?