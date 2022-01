Los pequeños grandes aliados en la elección 2022

Los virtuales pre-candidatos de las coaliciones “Va por Tamaulipas” y Juntos haremos historia”, tienen frente a ellos el reto de lograr el apoyo de los partidos aliados al PAN y a Morena respectivamente, y que tendrán que manifestarse oportunamente en asambleas del PRI y PRD en el primer caso y del PT y PVEM en el otro caso. En los antecedentes a corto plazo el Revolucionario Institucional puede estar aportando aproximadamente 130 mil votos, mientras que los del Sol Azteca, el Partido del Trabajo y Verde Ecologista son fuerzas menores pero sus aportaciones pueden hacer la diferencia en el saldo final de votación.

Estos partidos que hoy representan tercera, cuarta y quinta fuerza, algunos de ellos incluso perdieron su registro en Tamaulipas, no dejan de ser importantes en tiempos en que un punto hace la diferencia entre el triunfo y la derrota. Así como no hay enemigo pequeño, también podemos decir que no hay aliado pequeño, sobre todo en una elección tan competida y que anuncia tener resultados muy cerrados entre los dos principales partidos políticos.

Américo Villarreal Anaya quizá está teniendo su primer contacto con los cuadros del PRD, por el contrario en el PRI tiene nexos por cuestiones de historia y desempeño profesional en la función pública.

En la contraparte, César Augusto Verástegui Ostos ya identificó y reconoció liderazgos en las concentraciones celebradas hasta ahora y que según ha trascendidos tendrá una más este jueves. Asimismo, desde su función de Secretario General de Gobierno tuvo que tener contacto con los dirigentes de partido, y otros liderazgos sociales.

Por otra parte el procedimiento de grandes concentraciones en el periodo de precampañas tendrá un control de gastos, El Truko celebró estos eventos muy a tiempo, porque a partir de ahora los tres precandidatos, Américo Villarreal, Arturo Diez Gutiérrez y César Verástegui estarán bajo la lupa de la autoridad electoral en lo que se refiere a las movilizaciones y los gastos que conlleva, y tienen cómo tope 31 millones de pesos para cada uno de ellos en esta etapa.

Esa suma puede ser mucha para el ciudadano común, pero es relativamente poco presupuesto para lo que implica moverse a lo largo y ancho de Tamaulipas con un equipo humano y técnico que auxilie al precandidato en su promoción hacia el interior de su partido, porque aunque los gastos los pudiera absorber localmente un partido político, de todas maneras se contabiliza, si alguien les prestara un helicóptero para su transportación, se contabiliza igualmente de acuerdo a las tarifas vigentes.

Además dentro de esa suma se toman en cuenta los spots que por tiempo oficial se les proporcione a estos tres actores políticos, porque como usted sabe la ley les impide contratar por su cuenta promocionales, mismos que supuestamente van orientados a militantes o simpatizantes de cada partido, pero luego de salir al aire, escucharemos si es radio, o veremos en el caso de la televisión, que el mensaje estaba dirigido a determinado partido, para entonces ya lo escuchó todo el auditorio, sea del partido que sea. Es una de las tantas simulaciones que la Ley Electoral impone.

LÍDERES CON PESO INFLUIRÁN EN LA CONTIENDA.- Estrenarse dentro de una coalición como las que estamos viendo, implica no sólo a los partidos y dirigentes, sino a los militantes que tienen un peso político y a sus líderes morales, cuyos señalamientos aprobatorios o no, tendrán un impacto en el colectivo de cada instituto político.

Por ejemplo la presencia de Enrique Cárdenas del Avellano y de Ramiro Ramos Salinas en el Comité Directivo Estatal del PRI, avaló de alguna manera el convenio de coalición al que se están sumando con el PAN y PRD en busca de la gubernatura de Tamaulipas, mismo que fue presentado en esa ocasión para conocer las condiciones en que se participa. Fue un evento presidido por Edgardo Melhem, presidente del CDE y en el que estuvieron representados los comités municipales, sectores y organizaciones.

De igual forma el panista José Julián Sacramento Garza emitió declaraciones en Matamoros de manera favorable para la coalición que abandera a César Verástegui. También el alcalde de Valle Hermoso Alberto Alanís, dijo que respetará los límites que le pone la ley en participación, pero reconoció que su municipio recibió apoyo del entonces Secretario General de Gobierno en la solución de problemas y la gestión de obras.

EL ESCENARIO DE AMERICO.- No es el mismo escenario para Américo Villarreal Anaya porque sus aliados el PT y PVEM no han sido gobierno, no lo son en este momento, pero tiene como ventaja, que la mayor concentración de votos (86 %) está en los municipios más grandes de Tamaulipas que gobierna actualmente Morena, que es el caso de Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Victoria, Altamira y Madero.

Los alcaldes están impedidos de tener alguna participación política en esta etapa y en la campaña formal, pero estamos hablando de un voto mayoritario de Morena en esos puntos geográficos que es a lo que le apuesta AVA, y que forzosamente se verá reflejado en la confirmación interna de los partidos aliados y obviamente en la competencia Constitucional.

Por otra parte en Reynosa, independientemente de lo que resulte en la relación con Maki Ortiz y su hijo, Américo tiene un activo importante en la alianza con JR (José Ramón) Gómez Leal cuya alineación y vocación social en los programas de bienestar social, son un garante en su acompañamiento durante la precandidatura y lo que sigue.

JR formará parte ejecutiva del Comité de Campaña de Américo, no sabemos qué función desempeñará, pero se prevé que será pieza importante en el tablero de ajedrez político 2022.

Seguramente AVA no pasa por alto que JR tiene amplia presencia en Reynosa, donde ha sido candidato, lo fue en 2018 cuando logró 100 mil votos para él, e igualmente promovió al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, mientras que Maki navegaba en aguas azules en esa misma contienda y obtuvo 150 mil votos para ella, mismos que debieron tener un efecto contrario a la candidatura de AMLO.

De JR Américo ha dicho, “es una gente que estimamos, apreciamos, ha hecho mucho trabajo con sentido social, y ahora nos está ayudando en los procesos territoriales de participación social, y fue él, uno de los que participó en las encuestas, y realmente obtuvo el segundo lugar, si bien en la relación hombre o mujer, que me favoreció a mí en el caso del hombre y en el caso de la mujer la mejor posicionada fue la doctora Maki Ortiz. Pero en el número de porcentaje José Ramón obtuvo el segundo lugar en las encuestas.

Asimismo Villarreal Anaya reconoció la altura política de JR y el deseo de estar conjuntando esta disposición de trabajar por un proyecto de nación y de Estado, “en el que estamos aquí trabajando juntos hombro con hombro”.

Son fortalezas diferentes en esas dos coaliciones, y darán una batalla electoral muy competida.