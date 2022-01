¿Qué hará AVA con Erasmo…?

Sin lugar a dudas, el diputado federal por el distrito 07, con cabecera en Ciudad Madero, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO estuvo por meses en los cuernos de la Luna pues era bien cotizado.

Fue considerado el político más influyente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sin ser parte de la Directiva partidista guinda en Tamaulipas.

No es un secreto que GONZÁLEZ ROBLEDO se ganó a pulso ese lugar “privilegiado”, pues lo hizo financiando la campaña por la dirigencia nacional de Morena a MARIO DELGADO CARRILLO.

Tampoco es un secreto que el dinero que le metieron a la campaña de DELGADO CARRILLO tenía “origen dudoso” de acuerdo a lo que señaló en su momento su contrincante, PORFIRIO MUÑOZ LEDO.

Investigaciones periodísticas ubican a GONZÁLEZ ROBLEDO, como el enlace financiero entre el finado empresario reynosense, SERGIO CARMONA ANGULO (q.e.p.d) y prominentes cuadros de Morena, no sólo de Tamaulipas, sino de la cúpula nacional.

Diversos personajes señalaron no sólo a ERASMO GONZÁLEZ, sino también a MARIO DELGADO, de “jugar chueco”, de vender candidaturas y de aceptar dinero cuyo origen riñe con la moral y las leyes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público… Eso ya es historia, aunque todavía muy fresca…

A pesar de ello, dentro de su Partido, entiéndase las dirigencias: nacional y estatal, incluido el delegado del CEN de Morena en Tamaulipas, ERNESTO PALACIOS CORDERO, siguen guardando silencio y haciendo como que la Virgen les habla cuando flota el tema.

Hay testimonios, fotografías y videos en donde el diputado federal del distrito 07 y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, GONZÁLEZ ROBLEDO, convive no una, ni dos, ni tres sino decenas de veces con SERGIO CARMONA, lo que, de acuerdo a investigaciones periodísticas, representa un sólido vínculo con el finado “Rey del Huachicol” y todo lo que eso signifique.

Nadie habla, todos callan, incluido GONZÁLEZ ROBLEDO y personajes muy cercanos a él, porque se acepte o no, se guste o no, en México, adoptar esa conducta de hacerse el “sordo y el ciego” es lo más sano para quien es señalado, sobre todo si carga algo “pesado” en el morral.

Todo lo anterior fue importante señalar para saber qué postura adoptará el senador y virtual candidato de Morena, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA (AVA) con relación a personajes como GONZÁLEZ ROBLEDO y pandilla… ¿Marcará sana distancia o lo sumará al proyecto…?

Hay que decir algo a favor de GONZÁLEZ ROBLEDO: a pesar de las fotografías, videos y testimonios que han sido ventilados en los medios de comunicación y redes sociales; ninguna autoridad en México lo ha acusado de algo.

Los señalamientos hacia su persona sobre “nexos impropios”, hasta el momento, no han pasado de las parcelas mediáticas; tiene fuero y, además, no hay una orden de presentación o aprehensión en su contra, porque no hay investigación o acusación formal para ello.

A pesar del escándalo de los diputados federales de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, que exigían que se investigaran los “nexos impropios”, sigue firme e inamovible ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, es decir que, hasta el momento, “le siguen pelando los dientes”.

A pesar de las investigaciones periodísticas que lo vinculan a personajes de fortunas dudosas, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO es libre como el viento y gozando de fuero, que es lo mejor… pero…

Tras la ejecución de SERGIO CARMONA, durante el proceso en que fueron ventilados sus nexos con GONZÁLEZ ROBLEDO, la Opinión Pública creó una percepción del Diputado federal que no es muy favorable.

Luego, personajes como el alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, le echó gasolina al fuego al aceptar y ventilar, sin rubor, vergüenza, ni temor, que el empresario ejecutado sí aportó dinero en efectivo a las campañas de Morena.

Incluso personajes como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, dijo que la ejecución de SERGIO CARMONA, sería la “prueba de ácido” para la unidad de Morena, antes de que dicho partido realizara esas encuestas de “dudosos” resultados.

Insisto, nadie ha formalizado una acusación en contra de ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, pero la percepción que se generó de su persona y sus nexos no son nada saludables como para que se le vincule en estos momentos con el virtual candidato a la gubernatura de Morena en Tamaulipas.

El senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, le guste o no, está y estará bajo lupa y también bajo un asedio constante sobre quién o quiénes formen su equipo de trabajo y obvio, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, le estaría haciendo mucho daño a sus planes si aparece cercano a él.

Hay sumas que restan y, en ese sentido, personajes como RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA saben bien de ello, si se toma en cuenta el gran daño que le hicieron a su proyecto sujetos como ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN y FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ; de tal suerte que AVA debería mirarse en ese espejo y aprender la lección.

No hay que olvidar que el escándalo de la compra/venta de un departamento le hizo mucho daño a la “Marca TAM” durante el pasado proceso electoral, pues fue “bien aprovechado” por el Gobierno federal para capitalizar en votos el pasado seis de junio.

De tal suerte que, si la figura de ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO apareciera muy cercana a la del senador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, desde que fue seleccionado a la fecha o como parte de su equipo, estaría dando una pésima señal.

Hay sumas que restan, ya lo consigné, y en ese sentido es tiempo de que se desconozca el acuerdo que AMÉRICO VILLARREAL hizo con GONZÁLEZ ROBLEDO de que quien llegara a ser candidato recibiría el apoyo del otro; porque ese pacto huele a riesgo y puede costar una campaña, aunque la campaña en sí y la guerra de lodo que conlleva, todavía no empieza…

Si AVA quiere seguir con su imagen de pulcritud como pretende, la percepción que tiene la Opinión Pública no sólo de ERASMO sino de otros miembros de su pandilla, en Morena, le harían más daño que bien… así que, para formar su equipo, deberá tomar a los cuadros con pincitas… Pendientes…

~~PRESIDE RECTOR GUILLERMO MENDOZA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA UAT. —En su primera actividad como Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el C.P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS presidió con el Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ el acto protocolario de firma de entrega-recepción con motivo del cambio de la administración rectoral en la máxima casa de estudios de la entidad.

La ceremonia efectuada en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus-Victoria, se llevó a cabo en cumplimiento a la normatividad universitaria y destaca la formalización, disposición y compromiso de las administraciones entrante y saliente en torno a la transparencia y la rendición de cuentas.

El C.P. Mendoza Cavazos inicia con este acto su período rectoral 2022-2025, y en este marco, destacó su reconocimiento al Ing. SUÁREZ FERNÁNDEZ por la administración que concluyó este 2021 con muchos proyectos y trabajos a los cuales –dijo– se buscará dar continuidad para seguir posicionando a la Universidad en el ámbito académico.

“El equipo que conformó el ingeniero SUÁREZ tuvo unos resultados muy positivos, que tenemos que conservar para efecto de seguir evolucionado y seguir creciendo”, expresó, tras puntualizar el objetivo de buscar también fortalezas en otros aspectos de la Universidad.

Por su parte, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ agradeció a los colaboradores que participaron en su equipo rectoral 2018-2021: “Terminamos a tambor batiente, y seguramente que, con la administración de nuestro amigo, también iniciamos a tambor batiente”, indicó.

Destacó la importancia de celebrar este procedimiento normativo e institucionalizado en la Universidad, ante lo cual subrayó: “renuevo la confianza en la próxima administración que será exitosa con el concurso de todos acompañando con su esfuerzo al contador GUILLERMO MENDOZA”.

De la firma de documentos y actas correspondientes a la entrega recepción entre ambas administraciones, dieron fe el nuevo titular del Órgano Interno de Control de la UAT, Dr. HUMBERTO DE LA GARZA ALMAZÁN y el anterior titular de este órgano, el Ing. SERGIO

LEOPOLDO BELLO CANO.

