¿Por la libre…?

El implacable padre tiempo sigue su marcha sin parar y todos sabemos que nada se retrasa, porque los hechos suceden cuando deben pasar.

La rumorología sobre la licencia o renuncia del Lic. César Augusto Verátegui, El Truco, al cargo de Secretario General de Gobierno, parece será en cuestión de horas para que legalmente sea considerado como prospecto a la candidatura por el gobierno de Tamaulipas.

Comunicadores serios con su pluma, han estado difundiendo en redes sociales la posibilidad de que este hecho suceda, incluso se habla de la puesta en común de varios aspirantes al mismo cargo por Acción Nacional y se rumora del acuerdo para que sea el originario de Xicoténcatl el seguro competidor contra MORENA.

En este sentido pareciera que las aguas pitufas, por lo menos en el estado, se calmaron, porque hubo videos y memes donde el líder nacional del PAN, Marko Cortes, declaraba que el Comité Central de ése partido, determinaría al candidato, donde el Alcalde tapiqueño dicen, tenía preferencia.

Aunque no todo es miel sobre hojuelas, ya que los lamentables hechos sucedidos en Reynosa, cuando se supo que, en la Oficina de Enlace del Presidente de la Coordinación Política del Congreso del Congreso de Tamaulipas, de la presencia de hombres armados, vestidos con ropa táctica, que pretendieron ingresar a la oficina de gestión.

La denuncia por las redes sociales fue hecha por Armando Zertuche Zuani, en su calidad de afectado directo, argumentando que los hombres intentaron ingresar forzando las cerraduras y volteando las cámaras del lugar, reportó el diputado Zertuche, adicionó: “desconocemos cual sea el motivo para intentar ingresar a la fuerza, pero estos hechos no pueden quedar impunes”.

Antes de continuar, aclaro que mi postura política es completamente apartidista, por lo que me puedo permitir el análisis de la información que, pese a los datos conocidos no termina de ser clara, puesto que hay voces confusas que hablaron de un intento de secuestro, también de que los invasores pudieron no ser de la delincuencia organizada.

Los hechos fueron en día hábil, a plena luz del día, sin testigos presenciales o personas afectadas directamente, o por lo menos así es informado, pero la noticia se fue al contexto nacional, con el pensamiento ligeramente lógico de la inseguridad en Tamaulipas.

Viene a la mente aquella denuncia del ‘líder’ de Morena, Mario Delgado Carrillo, cuando en una gira viajando de Río Bravo a Reynosa denunció ‘asustadísimo’, que hombres armados cerraron el paso al vehículo donde viajaban, poniendo en peligro la vida de él y sus acompañantes. Teatro, vil, según los videos.

De justicia es que la denuncia del Diputado Zertuche se atienda y en breve, ampliar la información que pueda completar las indagatorias y la policía pudiera encontrar una aclaración de hechos.

Los hechos de Reynosa nos llevan a Atlacomulco, México, ‘cuna del Priísmo moderno’ cuando nos enteramos que la estatua del presidente López Obrador, fue derribada por desconocidos del pedestal donde había sido colocada.

Si aplicamos la misma lógica, se leyó en redes sociales el siguiente texto: “La estatua de López fue derribada por priístas, panistas, perredistas o para provocar fueron los morenistas?”

Volviendo a los hechos de Reynosa, se corre el riesgo, si no se aclaran, de hacer eco de aquélla amenaza de Mario Delgado en su ‘atentado’ pudiera revivirse con la desaparición de poderes.

Por ello es muy necesario que la aclaración de la Fiscalía General del Estado y las instancias que corresponda, vean con la etiqueta de urgencia este tema, porque pudiera darse de tintes políticos electorales y no sería la primera vez que ello sucede.

Por lo pronto todo indica que El Truco Verástegui, tiene todo para perfilarse por Acción Nacional como muy serio contrincante del casi candidato de Morena, Américo Villarreal Anaya.

Aclaración: Muchos acusan al Dr. Villarreal de haber sido priísta, tengo la idea que hay error, porque los militantes de ese partido fueron su padre, el exgobernador Américo Villarreal Guerra, y tío Emilio.