Los grandes retos de AVA

No hay fácil selección y cada una es distinta,

que no haya sido finta y tampoco simulación…

Aunque molestia se oculta sí causaron sinsabores,

y cochambrosos olores; vamos a ver qué resulta…

Se acepte o no, guste o no, el proceso de selección del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), generó muchas dudas a raíz de que la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, ventiló presuntas irregularidades.

Las dudas sembradas generarán una “cosecha de sospechosismos” sobre cómo el Partido de Estado le gusta seleccionar a sus candidatos, disfrazando el “dedazo presidencial” de encuestas.

En un momento en que desde Palacio Nacional se insiste una y otra vez en que “no son iguales” al resto de los partidos políticos, el proceso selectivo de candidatos a Gobernador en seis estados lo desmiente.

Podrá minimizarse el asunto, desdeñar a la población, guardar silencio, pero fuera del círculo cerrado de quienes apoyan al senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, los sinsabores del dudoso “proceso de popularidad” no le ayudan en nada y persisten.

La realidad está allí y la Cuarta Transformación, hasta el momento, no ha dado muestras de ser la transformación que tanto se presume desde Palacio Nacional, porque sigue empleando las mismas mañas e, incluso, los mismos actores políticos del pasado; tal vez sólo han cambiado la narrativa de un discurso tronador a uno pautado, pausado y somnoliente; de ahí en fuera “huele y sabe” a lo mismo del pasado.

Por ello, el ganador del “concurso de popularidad” disfrazado de encuestas, es decir AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, entre los primeros retos que tiene son y serán los siguientes:

(1) Intentar demostrar que salió de un proceso limpio, democrático y confiable; cuando las reglas que instauró Morena para hacer que todo fuera limpio, democrático y confiable, no fueron respetadas por ellos mismos.

(2) Convencer a los 37 precandidatos apuntados en el proceso selectivo, que éste fue real; que no fue un juego con “dados cargados” y mucho menos una “simulación”, como lo acusó MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

(3) Además, y uno de los asuntos más dolorosos para el senador VILLARREAL ANAYA, será el abrir la chequera, para reembolsar el dinero a cada uno de los seis restantes competidores por la posición que ya le tenían reservada, en un acto de “buena fe” y respeto hacia ellos.

(4) Evitar que la “operación cicatriz”, que inició los últimos días del año anterior, se vuelva un “pandilla de complicidades”; es decir que el resto de los participantes guarde silencio y agache la mirada, para poder entrar a la “pepena” de futuros cargos; y que se sumen al proyecto de VILLARREAL ANAYA porque creen en un “cambio real” … Punto y aparte…

Cómo convencer a ex competidores como ADRIÁN OSEGUERA KERNION, HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, OLGA SOSA RUIZ, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA y JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, que los miles, o tal vez millones, de pesos que invirtieron en su promoción fue parte de una “selección democrática” y no de una en la que, al final de cuentas, sólo fueron títeres en una “danza de la simulación”.

Pero, además, cómo invitarlos y convencerlos para que se sumen a un proyecto de “transformación” en donde el método selectivo del candidato fue igual o peor al “dedazo”.

Qué lealtad y seguridad podría esperar AMÉRICO VILLARREAL ANAYA de los personajes mencionados y de otros nombres que se quedaron en el tintero, cuando de entrada Morena ya les jugó chueco.

Aunque los mencionados tengan sus intereses personales, también tienen su corazoncito y nadie en su sano juicio podría perdonar el ser engañado si no recibe algo sustancialmente atractivo que le “borre la memoria” y le atempere ese “mal sentimiento” generado.

En resumen, Morena nuevamente presenta un proceso dudoso y lo que siempre criticaron los de la Cuarta Transformación del PRI, sobre la imposición de candidatos mediante el “dedazo”, al final de cuentas hicieron lo mismo, sólo que les falló el “disfraz” porque MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ se encargó de desnudarlos.

Lo mismo que sucedió en Guerrero, cuando el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se encaprichó en que fuera FÉLIX SALGADO MACEDONIO el candidato a la gubernatura, está sucediendo en Tamaulipas, con la imposición de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

También es importante comentar que el senador AMÉRICO VILLARREAL, es el “menos culpable” de la forma en que se realizó el proceso selectivo; al final de cuentas él no es dirigente y tampoco es parte del círculo cercano del presidente LÓPEZ OBRADOR.

VILLARREAL ANAYA no hizo las reglas, aunque las haya jugado con “dados cargados”. No llamó ni tampoco les puso una pistola en la cabeza para que se registraran 37 precandidatos más; tampoco emitió una convocatoria que fue modificada.

Tal vez el único “pecado” de VILLARREAL ANAYA es que será abanderado de una marca que sigue dejando dudas en cuanto a los procesos selectivos se refiere.

Si en el 2021 presuntamente se castigó a la “Marca TAM”, arrebatándole el control del Poder Legislativo y casi todos los municipios más importantes de la entidad, para este año no se sabe si los tamaulipecos premiarán o castigarán al “color guida” que, en tres procesos selectivos al hilo, siguen y siguen dejando dudas y sinsabores.

No se puede ondear la bandera de la transparencia, de los buenos propósitos o de la diferencia partidista; cuando la práctica más elemental para elegir a un candidato fue jugada con “dados cargados” … Son esos sinsabores, sospechosismos y especulaciones los que al final podrían costar triunfos o sentenciar derrotas… Pendientes.

~~ESTUDIA UAT CONSERVACIÓN DE GUACAMAYA. —Pese al estatus de protección que tiene a nivel nacional e internacional, la guacamaya verde sigue en peligro de extinción e incluso continúa disminuyendo sus poblaciones debido a problemas como el saqueo de nidos, apuntó la ecóloga, LETICIA GUADALUPE MELLADO ORTIZ, al impartir una charla virtual para el Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La Maestra en Ecología y Recursos Naturales por la UAT, MELLADO ORTIZ, impartió la conferencia virtual “La Guacamaya Verde (Ara militaris) y su estado de conservación en Tamaulipas, México”, donde habló del trabajo que está realizando en colaboración con investigadores de la casa de estudios para la conservación de esta especie.

Describió que la característica principal de la guacamaya es su color verde brillante y una macha rojo escarlata en la frente, así como azul turquesa y amarillo brillante en alas y cola. Es de reproducción lenta, tiene una temporada de reproducción cada dos años, pone entre dos y cuatro huevos, pero se logran sólo uno o dos polluelos.

Explicó que las poblaciones de psitácidos (familia a la que pertenece esta especie) están disminuyendo en México, debido la captura ilegal, que oscila anualmente entre 65 mil 500 y 78 mil individuos. En Tamaulipas se capturan dos mil individuos de esa familia, de los cuales unos 500 son ejemplares de guacamaya verde.

“En los últimos años ha aumentado el estudio de la guacamaya verde, pero solamente nos hemos enfocado en delimitar poblaciones, hasta dónde llega, cuál es el registro de la especie o nuevos reportes de avistamiento. Sin embargo, no hemos hecho un estudio profundo sobre la biología de la especie, no hay datos actualizados, sobre eclosión de huevos, por ejemplo”, asentó.

Por ello —refirió— el trabajo que se realiza en la reserva de la biosfera El Cielo, en los municipios de Gómez Farías y Jaumave, tiene por objeto profundizar en otros aspectos que sirvan a los programas de conservación de la especie.

Finalmente, la investigadora advirtió que, tras el trabajo científico, es necesario reforzar los programas de información y sensibilización en las comunidades que albergan a esta especie.

