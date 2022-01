El respaldo a Américo 

Comentarios nada favorables está recibiendo la ex alcaldesa Maki Ortiz, quien impugno a Américo Villarreal como virtual candidato a la gubernatura por Morena, y es que a la mujer de ambiciosa no la bajan los tamaulipecos que reprueban su proceder, y es que le critican que no conforme con heredarle a su hijo a la alcaldía de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, quien a decir verdad ya está enfrentando algunos problemas con la presa critica, todo por los señalamientos que le han hecho por el desempeño al frente de la presidencia municipal, y es que el chamaco no sabe ni con cuantas gordas llena, pero gracias a los caprichos de mami pues ahí está.

Pero ahora la mujercita está empeñada en ser la próxima gobernadora de Tamaulipas, pues no la está dejando bien parada, por lo que presento una impugnación, al considerar que se vulneraron sus derechos al elegirse a un único candidato a la gubernatura, pero para su mala fortuna la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la declaro improcedente debido a que se promovió sin que se hayan agotado las instancias previas establecidas en la norma aplicable, ya que Maki debió acudir a la primera instancia partidista y no buscar un juicio ciudadano.

Por lo que el caso fue canalizado a la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, se espera que en un término de 15 días naturales determine lo conducente.

Por cierto, ya se corren versiones de que la ex edil de Reynosa al no lograr su objetivo trataría de buscar la candidatura por Movimiento Ciudadano, aun cuando este partido ya cuenta como prospecto a Arturo Diez Gutiérrez.

En lo que esto ocurre en Tamaulipas se está convocando a una movilización a favor del doctor Américo Villarreal, para que los morenistas le brinden su apoyo a quien los estará abanderando en el próximo proceso electoral, por lo que se espera contar con la participación de senadores, diputados federales, locales y funcionarios, así como algunos alcaldes en la concentración que se realizara en Ciudad Victoria.

Previo a este evento en la Capital del Estado se realizó un encuentro entre el senador con algunos de los aspirantes a la gubernatura por Morena, en lo que se denominó la Reunión de la Unidad, esto para brindarle el respaldo al virtual candidato.

Entre los presentes se encontraban Erasmo González, Olga Sosa, Adriana Lozano, los alcaldes Eduardo Gattas, Armando Martínez, Héctor Villegas y Mario Lopez, los diputados Úrsula y Armando Zertuche entre otros, los que se esperan estén participando en la movilización convocada para cerrar filas en torno a Villarreal Anaya.

Volviendo a la ex alcaldesa, su retoño el joven alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz está siendo muy cuestionado, luego de que se dieran a conocer fotografías de este saliendo rumbo a disfrutar sus vacacionando en la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevadas, mientras que Reynosa sigue inmersa en problemas de fugas de aguas negras, basura entre otros, aunado a esto, otro de sus colaboradores Erick Stanford, titular de turismo presumió posando en la nieve su descanso decembrino en algún lugar de la unión americana, por lo que los reynosenses se preguntan si este andaba promoviendo en aquel lugar a la ciudad fronteriza.

Lo cuestionable de este par es que apenas el pasado 1 de octubre asumieron funciones en el ayuntamiento de Reynosa, por lo que no deberían andar vacacionando ya que hay mucho trabajo por hacer en el municipio.

Por lo pronto el joven alcalde partió este jueves del aeropuerto de McAllen con rumbo a las Vegas Nevadas, ausentándose del ayuntamiento sin solicitar permiso, olvidándose de su compromiso con los reynoseneses, pero además no estuvo presente en la reunión con el senador Américo Villarreal virtual candidato de Morena a la gubernatura, en lo que es considerado un acto de rebeldía ante la negativa de que su progenitora fuera la candidata de Morena, vaya que este par no tienen llenadera.

Mientras tanto en la capital del estado, la tarde del jueves, cuando finalmente se concretó la alianza entre el PAN, PRI y PRD con la solicitud para su registro ante el IETAM.

Fueron los líderes de estos tres partidos Luis Rene Cantú por el PAN, Edgardo Melhem por el PRI y Diego Armando Valenzuela por el PRD, quienes secundados por un grupo de militantes arribaron a instalaciones del IETAM, para presentar la documentación para el registro de la coalición “Va por Tamaulipas”, para postular la candidatura a la gubernatura en la elección del 2022.

Mientras que el líder estatal del PAN, Luis Cantú no pudo ocultar el entusiasmo que le generaba el lograr la consigna de ir en alianza con el acérrimo enemigo del partido azul en el pasado, mientras que el dirigente priista Melhem apenas si embozo una sonrisa, que decía mucho su sentir, dado a que este fue recio a aceptar dicha alianza, a sabiendas del riesgo de terminar de perder no solo los pocos votos que tienen sino la poca dignidad que aún les queda, con lo que se espera cesen los ataques en contra de Melhem por parte del grupo de traidores priistas que pedían su cabeza.

Mientras que el dirigente del PRD Diego Armando Valenzuela es de los más beneficiados, ya que esta coalición les da la oportunidad de salir ganado a costillas del trabajo que puedan hacer el PAN y el PRI, lo que les permite seguir haciendo lo que tanto les gusta ser rémoras de los partidos grandes.

Por lo pronto será el 12 de enero, cuando el Consejo General del IETAM emita las resoluciones sobre las solicitudes de registro.

Por otro lado, en Matamoros la administración de Mario López cierra el año con buenos números, al abatir rezago en infraestructura básica, educativa, rehabilitación de vialidades, alumbrado público entre otras obras.

Pero además se puso atención a temas como la dignificación del Heroico Cuerpo de Bomberos, al rehabilitarse la estación central que tenía años en el abandono, inaugurando el primer edificio para elementos de Protección Civil, y por último el arranque de la obra de la Avenida Las Américas, cuya inversión oscila en los 108 millones de pesos, por lo que se espera que este 2022 habrá más obras para beneficio de los matamorenses.