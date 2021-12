Ya quiero que sea 2022

Sin duda alguna las campañas políticas revolucionaran las actividades en los primeros días del 2022, los protagonistas de los principales partidos políticos se declaran listos para entrar en la competencia por el gobierno de Tamaulipas y aun cuando en el PAN, no hay una definición, Cesar Augusto Verastegui, pareciera llevar la delantera mientras que por MORENA, Américo Villarreal Anaya esta más que listo y palomeado por la cúpula de ese partido.

Lo cierto es que ahora hay que aglutinar adeptos, cada quien, desde sus trincheras, insisto lo que ya comenté con algunos de los suspirantes por la gubernatura de Tamaulipas, el gobierno requiere de darle de nueva cuenta el lugar y respeto a los medios de comunicación en todos los sentidos el lugar que han perdido con el paso del tiempo.

Hay quien refiere que después de la nominación de Américo Villarreal Anaya se desató una desbandada de MORENA, principalmente los seguidores de Rodolfo González Valderrama, y no es más que uno de los dueños del PT, quien también subraya que de los siete finalistas, no hubo uno de cepa meramente de MORENA, unos fueron priistas, panistas y ex perredistas.

Con ese toque de sinceridad, no se si Arsenio Ortega, ayuda o desgracia a la franquicia de moda recordando que formará parte de la alianza que se conformó para dar la batalla en la elección venidera y donde seguramente, como siempre, buscan sacar su ganancia o ya de perdis estar dentro de la nómina.

Lo cierto es que el doctor Américo Villarreal, ya empieza a recibir los bombardeos en las redes sociales, los clásicos de la política, y aun cuando esto no empieza ya comenzaron los golpes bajos y la guerra sucia en contra del galeno, hoy senador y antes sub secretario de salud de Tamaulipas.

Por el lado del Acción Nacional, insisto Cesar Verastegui, tomó la delantera apoyado por expertos en el área de comunicación logró tener una penetración entre la sociedad y los mismos medios de comunicación, que se quedaron con un buen sabor de boca al ser tomados en cuenta, tanto así que hasta con la presencia del aspirante contaron en una de sus reuniones decembrinas de tradición.

Chucho Nader no quita el dedo del renglón, le apuesta al dedo de Marco Cortes, ahora dice que el PAN debe elegir al más competitivo y no al más popular.

El emprersario tampiqueño también tiene su cortazoncito, busca a como de lugar ser tomado en cuenta en la selección del candidatro albiazul, ahora mediante encuesta pretende que se de la elección del candidato de ese partido.

Insisto, la competencia por el gobierno de Tamaulipas estará muy reñida en el 2022, ya quiero que empiece el año para ver de manera definitiva quienes son los abanderados y quien verdaderamente merece y se gana la confianza de los electores, hay que decirlo los jefes de prensa y estrategas también tienen mucho que ver en el triunfo y la derrota de sus abanderados, más ahora en donde existirá una férrea competencia.

No hay nada para nadie, solo recordemos en caso de Nuevo León donde un Samuel García, que dejó atrás a los abanderados de Acción Nacional y un muy buen posicionado candidato del PRI y hasta MORENA, de ahí la importancia del trabajo que desde ahora se realice en las campañas políticas porque lo que hagan hoy será su actuar en el gobierno mañana, insisto si los jefes y coordinadores se asoman seguro lo verán mañana. pero si creen que no lo necesitan, así será su actuar después de octubre del próximo año, eso júrelo.

Lo más importante por el momento es que ya esta por terminar el año y los perfiles de quienes pretenden gobernar Tamaulipas ya se han dado a conocer, sabemos de que pata cojea cada uno de ellos y sabemos los pros y contra de los suspirantes, hay que observar su desarrollo y comportamiento durante las campañas políticas.

Los partidos políticos hacen lo propio y mientras un PT, un PRD, o un verde ecologista, se frotan las manos para sacar tajada, MORENA, Acción NACIONAL y el PRI, hacen sus negociaciones en la mesa de las reparticiones cada uno de ellos con los respectivos partidos políticos que irán en coalición para la contienda del 2022.

Por el lado del Revolucionario Institurcional, Ramiro Ramos insiste, en buscar la nominación al gobierno de Tamaulipas por la coalición PAN, PRI y PRD, manifestando una y otra ves que es competitivo y tiene lo que la entidad necesita, veremos, porque a como nos la sabemos del PRI no basta querer, poder, sino más bien que te dejen llegar los dinosaurios de ese instituto político.

En política nada en casualidad, y como se dice una y otra vez, no entras, te meten, no sales, te sacan, así pues, lo mejor es esperar y hacer valer nuestro voto y talento en el momento que se requiera y lo mejor darle el valor y el lugar a quien también nos lo de como personas y como profesionales porque en política el pueblo pone, el pueblo quita, ¿estamos?

