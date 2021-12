Américo y ya

Finalmente salió humo blanco en Morena y es Américo Villarreal quien será el candidato a la gubernatura, dejando en el camino a personajes como Maki Ortiz, José Ramón Gómez Leal, Rodolfo González Valderrama, Héctor Garza, Adrián Oseguera y Olga Sosa, quienes estuvieron en la Ciudad de México en reunión con la cúpula morenista y el dirigente nacional Mario Delgado, y luego de analizar el resultado de las casas encuestadoras solo dos pasaron a la semifinal, siendo el senador Américo Villarreal y la ex alcaldesa Maki Ortiz.

Mientras que al resto les daban las gracias por participar, causando sorpresa que el tercero en las posiciones fuera el ex delegado federal José Ramón Gómez, dejando muy en el fondo a la ex diputada Olga Sosa y Héctor Garza González, quienes apenas si figuraban en las encuestas, por cierto, este último no pudo evitar mostrar un gesto de desagrado por no haber logrado agenciarse el primer lugar en las encuestas, y es que Garza apenas tenía unas horas de haber renunciado a su cargo como Oficial Mayor de la Secretaria de Economía, argumentando asuntos personales. Pues bien, ahora ni se logró quedar con la candidatura y hasta desempleado quedo, y es que este juraba y perjuraba que lograría no solo quedar como candidato, sino que sería el próximo gobernador de Tamaulipas, pero con los resultados de la madrugada del jueves, pues todo quedo en un sueño.

Pero vaya que si la hicieron cardiaca en Morena para poder dar a conocer quien sería ganador de las encuestas, por lo que desde la tarde del miércoles miles de tamaulipecos estaban a la expectativa para conocer quién sería el gran ganador, mientras que integrantes del equipo del senador eran los más ansiosos para que se confirmara lo que ellos aseguraban saber, que su jefecito seria el agraciado, luego que este encabezara la mayoría de las encuestas.

Las horas pasaron y los resultados iban saliendo uno a uno de los seis estados en los que habrá elecciones a la gubernatura, mientras que ya avanzada la noche se conocía que solo dos personajes habían pasado a la semifinal, Maki Ortiz y Américo Villarreal, por lo que la espera se prolongó hasta horas de la madrugada, cuando el nombre del senador se alzaba por encima de la ex alcaldesa de Reynosa, la cual no le quedo de otra más que ser la primera en felicitar a Villarreal Anaya, despertándose los tamaulipecos con la novedad de que en Morena habemus ganador, el cual repite la hazaña de su padre Américo Villarreal Guerra, quien logro ser candidato a la gubernatura de Tamaulipas por el entonces todopoderoso Partido Revolucionario Institucional.

Por lo que ahora no quedara más que tratar de aplicar la llamada “operación cicatriz” para que logren llegar unidos al proceso electoral del 2022, y no que vayan a andar con el fuego amigo y todo por no haber logrado la candidatura.

El mayor riesgo es que en el fondo haya resistencia sorda por parte del resto de los aspirantes, y terminen haciéndose a un lado sin apoyar a su abanderado.

Por cierto, para los simpatizantes del senador este triunfo es considerado como un regalo de navidad anticipado, pero obviamente también los hay aquellos que demeritan el triunfo de Villarreal Anaya, al asegurar que los dardos estaban cargados, y todo fue una simple simulación ante la cercanía del senador con el máximo líder de la 4T.

Es por ello importante que la dirigencia nacional ponga manos a la obra en la llamada “operación cicatriz” con el resto de los aspirantes, para evitar las fugas a otros partidos, pero sobre todo porque el PAN buscara usar todo tipo de artimañaz para que no les sea arrebata la gubernatura, aun cuando las encuestas marcan una gran aceptación por parte de los tamaulipecos, los morenos saben que no pueden confiarse porque el enemigo nunca duerme y estará buscando sumar a aquellos aspirantes inconformes que se quedaron en el camino.

Mientras que anduvo por tierras matamorenses el aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Tamaulipas, Arturo Diez Gutiérrez para sostener un encuentro con la prensa a la que aseguro que el será un amigo de los medios de comunicación para lo que busca escuchar sus demandas y ´propuestas.