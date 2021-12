¿Simulación fractura unidad en Morena…?

Antes de iniciar, ésta es la última columna del año. Con el favor de Dios y el permiso de mi Editor, nos volvemos a leer el próximo lunes tres de enero. Deseo que, en esta fiesta de Año Nuevo, la pase con salud, amor y abundancia…

Vaya escándalo en que —nuevamente— está metido un proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no sólo en Tamaulipas, sino en dos estados más de los seis en que hubo la etapa selectiva para definir candidatos a las respectivas gubernaturas.

MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ acusa que el proceso donde fue electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA fue una simulación, es decir que le “jugaron el dedo en la boca” a todos, no sólo a ella.

Destaca que Morena ha vivido dos procesos internos en un mismo año que dejaron muchas dudas y podría terminar por reventar sus planes de cara al mes de junio próximo, donde hay una cita en las urnas para elegir candidato a Gobernador.

En el pasado proceso selectivo, para elegir candidatos a las alcaldías, diputaciones locales y federales, fue la hoy ex diputada local de Morena, EDNA RIVERA LÓPEZ, quien acusó el desaseado proceso.

Pero no sólo fue RIVERA la que acusó que hubo chapuza, pues la hoy panista y diputada local, LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO, así como el ex diputado local, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ (que también se brincó al PAN), acusaron que hubo “mano pachona”, al seleccionar candidatos en Morena.

RIVERA LÓPEZ quería ser candidata a la alcaldía de Tampico, LETICIA SÁNCHEZ a la alcaldía de Matamoros y RAMOS ORDOÑEZ a la alcaldía de Reynosa. De los tres, sólo LETICIA se conformó con la reelección para la diputación local del distrito once.

Las acusaciones en contra de MARIO DELGADO CARRILLO, en su calidad de dirigente nacional de Morena, no se hicieron esperar ni mucho menos se ocultaron calificándolo de mercader, de vender candidaturas y cosas peores.

Tampoco se pueden olvidar las acusaciones en contra de ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien en camionetas blindadas viajaba con maletines llenos de dinero, presuntamente patrocinado por SERGIO CARMONA ANGULO (q.e.p.d.) para reforzar el financiamiento de las campañas, dicho por sus propios compañeros de partido.

Incluso recordaron que el mismo DELGADO salió de un desaseado proceso de encuestas, en el que resultó perdedor, pero fue metido con calzador pasando por encima de PORFIRIO MUÑOZ LEDO, quien lo acusó de usar “dinero sucio”, que ahora se sabe pudo provenir del huachicol.

Parecía que lo anterior estaba en el olvido, pero todo sale a flote ahora que la ex alcaldesa de Reynosa y ex precandidata a la Gubernatura, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, impugnó el proceso donde fue electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, como coordinador para la Defensa de la Cuarta Transformación, una forma para simular la candidatura a la gubernatura.

ORTIZ DOMÍNGUEZ no tuvo pelos en la lengua para calificar, mediante un comunicado, que el proceso donde salió favorecido VILLARREAL ANAYA fue una simulación, lo que la motivó, entre otras cosas, para que la tarde del lunes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a presentar la queja.

En el mencionado comunicado, ORTIZ DOMÍNGUEZ deja ver los siguientes puntos:

(1).- Decide impugnar ¡por dignidad! “A este movimiento muchos venimos de otros lados y unas de las cualidades como la inclusión, la libertad de opinión y de poder disentir fueron lo que nos trajeron a Morena; sin dejar a un lado lo más importante que es la cercanía con el Pueblo, siendo ellos quienes tendrían la última palabra de un proceso transparente y honesto”, dice.

(2).- Acepté someterme a un proceso transparente y pulcro, con el fin de que esto generara unidad con el resultado. Fue un proceso que se llevaría a cabo a través de encuestas y que se respetaría la paridad de género para lograr equidad, teniendo como mínimo a tres candidatas mujeres y tres candidatos hombres.

(3).- ORTIZ DOMÍNGUEZ precisa que los siete candidatos de Tamaulipas fueron citados el día 22 de diciembre 2021 a las 18:30 horas en el Hotel Hilton, en la Ciudad de México, y la primera sorpresa fue ver los resultados de las encuestas, “muchos increíbles, no sólo de mi persona, sino de otros compañeros también”.

(4).- Agrega en su carta que: “Al final resultó que de los seis estados sólo uno había sido ganado por una mujer, Quintana Roo. Resultados que aceptamos pues habíamos firmado un compromiso”.

(5).- Después de esa noticia, nos informaron que para lograr la paridad de género y ya que sólo una mujer había ganado las encuestas, los otros dos lugares se definirían por un criterio de competitividad estatal.

(6).- Al analizar el criterio por el cual indicaron sería la manera de selección, después de Quinta Roo, “soy la mujer más competitiva para Morena según sus propias encuestas en cuanto a conocimiento e intención de voto y Tamaulipas es el tercer lugar en competitividad estatal”, defiende la ex alcaldesa de Reynosa.

(7).- Por lo anterior debería haberse considerado a una mujer como candidata en Tamaulipas y no en estados como Aguascalientes y Durango, que son los menos competitivos para Morena según los propios datos del Partido.

(8).- Decidí Impugnar finalmente porque me di cuenta que HABÍA PARTICIPADO EN UNA SIMULACIÓN, al encontrar en la página de Morena un documento firmado por miembros del Comité Nacional de Elecciones, con fecha del 21 de diciembre del 2021, ya nombrando al senador Américo Villarreal como precandidato único. Esto significa, que cuando nos citaron ya habían designado al candidato. Práctica que se utilizó también en otros estados como Oaxaca, Durango y Aguascalientes.

(9).- MAKI ORTIZ asegura sentirse triste y decepcionada, “por habernos utilizado de esa forma, pues somos personas trabajadoras, que decidimos participar porque creíamos en un proceso honesto y porque creemos en la política”… Punto y aparte…

Tras poner en perspectiva todo lo anterior y tomando las palabras de la ex alcaldesa de Reynosa, de que “todo fue simulación” se puede concluir con lo siguiente, enumerándose en los siguientes puntos:

(1).- MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y JOSÉ RAMÓN “El JR” GÓMEZ LEAL, fueron colocados en los lugares dos y tres por lo que representan: MAKI la figura femenina y con estructura externa; mientras que “El JR” detentaba la estructura interna tras un trabajo realizado desde febrero del 2019.

(2) Lo más probable es que RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA también fue “condenado” a ocupar deshonrosos lugares en las encuestas, como el quinto o sexto, enviando mensaje a su “padrino”, RICARDO MONREAL ÁVILA.

(3) Si el proceso fue simulación, entonces encochina a la marca guinda, no sólo en Tamaulipas, sino en el país, pues evidencia que no respetan la máxima del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que dice: “no robar, no mentir, no traicionar”.

(4) Si se comprueba que el proceso fue una simulación, entonces robaron a los 37 precandidatos restantes (pues uno ganó), les mintieron y los traicionaron; contraponiéndose a la máxima instaurada por el presidente LÓPEZ OBRADOR.

(5) La teoría de la simulación y robo en este proceso, se robustece luego de que MARIO DELGADO CARRILLO remarcó que los resultados son inapelables, es decir que no hay margen para el pataleo, pues todos “firmaron de conformidad”.

(6) Los últimos tres procesos selectivos de que se tiene memoria en Tamaulipas: el proceso para elegir dirigente; para elegir candidatos y ahora para el abanderado a la gubernatura, están plagados de dudas, de desaseos, señalados por los mismos integrantes de Morena y no por la Oposición.

(7).- Si desde Morena se asegura que “no somos iguales” cuando se le compara con el PAN, el PRI, el PRD, los últimos tres desaseados procesos selectivos lo desmienten… Punto y aparte…

En resumen. Si el proceso es una simulación, entonces quién obliga al resto de los precandidatos, a sus estructuras y sus financiamientos a procurar una unidad que, de inicio, fue traicionada.

Quién, en su sano juicio, puede procurar unidad y trabajo en torno a un candidato que presuntamente salió de una simulación. MAKI ORTIZ, hasta el momento, es la única en Tamaulipas que alzó la voz hasta los tribunales… falta ver lo que diga el resto… Pendientes…