Ni heridos ni “operación cicatriz”

La batalla interna llegó a su fin. Morena seleccionó al mejor precandidato, Américo Villarreal Anaya, y, por los primeros visos, no tendrá necesidad de hacer una “operación cicatriz”. Los perdedores se sumaron a él de inmediato.

Luego viene la cargada de los búfalos, no tanto de los grupos o tribus morenistas sino de los “libres” (sin partido), así como desertores del PAN, PRI y PRD que hacen honor a la máxima de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.

En los siguientes días e incluso en campaña, se dará el “chapulineo”. Comenzaron perredistas victorenses comandados por Julio César Martínez Infante y células que no recibieron del poder estatal panista las “atenciones deseadas”.

No pocos los priístas como Oscar Luebbert Gutiérrez y algunos fronterizos –el ex alcalde reynosense Humberto Valdez Richaud- no están de acuerdo con la alianza “prianista”. Ya trabajan para Morena.

Para afirmar que no se necesitarán “operación cicatriz”, basta ir a los mensajes que los perdedores subieron a redes horas después de la confirmación de Villarreal como el futuro abanderado.

Maki Ortiz Domínguez, alrededor de las dos de la mañana del jueves escribió: “Felicidades al Dr. Américo Villarreal por haber ganado la encuesta y ser el próximo candidato a gobernador de Tamaulipas por Morena”. Hacía el dueto femenino como mejor posicionada

Olga Sosa Ruiz, la otra dama, externó “felicidades al Senador ganador de las encuestas y quien será el encargado de organizar la defensa de la Cuarta Transformación”.

Rodolfo González Valderrama: “Muchas felicidades y todo mi reconocimiento al senador Américo Villarreal Anaya por ganar la encueta por Morena en Tamaulipas, y será nuestro próximo candidato a Gobernador en el Estado”.

El “señorito” JR Gómez Leal: “Felicito al senador Américo Villarreal , quien salió en primer lugar en las encuetas. Es muy importante sumarnos todos para lograr el triunfo de la 4T en Tamaulipas”. Ocupó el segundo lugar varonil en los sondeos.

Adrián Oseguera Kernion, alcalde maderense: “Mis felicitaciones al Dr. Américo Villarreal, por ser quien encabezará la candidatura de Morena. Seguiremos juntos transformando a Tamaulipas”.

De “los siete” solo falta uno: Héctor Martín Garza González. Al parecer aprovechó la coyuntura para darse de baja del gobierno federal. Si el Presidente se la prometió y no le cumplió, está en el derecho de reclamar abandonando el barco.

No se esperan protestas y menos escurrimientos del morenismo. La exposición abierta de las encuestas, en vivo y a todo color, dejó convencidos a los contendientes de que las cosas se hicieron bien. Ni quejas ni denuncias. Se suman a la causa americanista.

Si ganan la gubernatura, como lo pronostican las encuestas, podrían formar parte del gabinete y, en un golpe de suerte, crear su propia estructura para el futuro, el lejano 2027.

Un análisis frío de los acontecimientos previos al desenlace, nos permite concluir que ninguno de los contendientes tuvieron posibilidades reales de ganar, ni los 37 restantes (iniciales) ni los seis que perdieron las encuestas.

La señora Ortiz Domínguez sigue con el fierro panista bien puesto. Nunca fue contendiente para los guindas. Por lo menos “turisteó” por los principales municipios para desaburrirse de su encierro domiciliario en “el otro lado”. Pero puede ser un factor de votos en la región donde es avecindada.

De los que compraron boleto, si acaso estuvo en la jugada Rodolfo González Valderrama, un hombre que siente la emoción social, que la lleva dentro desde su adolescencia, pero llegó tarde a la competencia. No le alcanzó el tiempo para conocer Tamaulipas y que lo conocieran.

Si la juega bien, y con el “puch” de su amigo en Palacio Nacional, podrá aspirar al Senado de la República dentro de dos años. La delegación de Programas Sociales que ocupa, es buena plataforma. Bueno, si la libra de las demandas en tribunales electorales por actos anticipados de campaña propaganda personalizada y uso de recursos públicos, que alguien se empeña en endilgarle.

Como no hay “heridos” ni lastimados, están en condición de incorporarse a la campaña de AVA para empujar hacia el triunfo. Si saben comportarse, todos saldrán ganando.

Por lo pronto, el primer ganón es Faustino López Vargas, el suplente de Villarreal. En cuanto Américo pida licencia al Senado será llamado a rendir protesta. Suertudo el también galeno, cobrará todavía por casi tres años y tiene la opción de reelegirse en 2024 si se porta bien.

Para el viernes fue anunciada una conferencia de prensa con el elegido, pero horas después “por respeto a la legislación electoral” fue cancelada.

Se presumía que, ante los medios, los restantes seis finalistas darían su apoyo al ganador, anunciarían unidad, inclusión y participación activa en el proselitismo.

De los contrincantes, en el cuartel del PAN se preparan también para la batalla llevando como oferta a César “El Truco” Verástegui Ostos. Se habla que dos diputados locales, Mon Marón Manzur y Clara Luz García Guajardo, solicitaron licencia para incorporarse, mas el ex diputado Arturo Soto Alemán, ahora ex secretario de Bienestar Social.