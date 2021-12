El idioma de todo político y seguramente de todas las épocas, ha tenido el título de hoy, no solo como dos metas, sino no ha faltado quienes las tomaron como lema de campaña, intentando dejar la idea en los votantes de ser personas con pasado y presentes limpios, de acciones nítidas en todos los aspectos, además que permite la participación de los involucrados, sin importar la ideología, sexo, nivel cultural y académico, etc., etc., etc.

Los lectores de este espacio podrán dividirse en tres grupos, los que están a favor, quienes están en contra o a quienes no les interesa el tema por alguna razón en especial y mucho pudiera ser las vivencias políticas electorales que hayamos tenido.

En nuestro México Lindo y Querido, sin excepción, todos los partidos políticos con registro vigente, los que se dieron de baja o los que aspiran al registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), han utilizado esas dos palabritas del título de hoy.

Transparencia y Democracia son dos términos cuyo análisis contiene temas y subtemas importantemente sociales, porque ahí cabe la inseguridad, la economía, la educación, la salud, los servicios públicos, las elecciones, etc., etc.

Muchos de los mexicanos que votaron en el 2018 en favor de los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y lograron el triunfo en las urnas, hasta la fecha, siguen expresando el mismo lenguaje, siguen hablando de Transparencia y Democracia como si estuvieran en campaña.

La tarde noche del martes 7 de diciembre, muchos simpatizantes de MORENA, se sorprendieron por la lista de precandidatos autorizados por el Comité Ejecutivo Nacional de este partido político, que ahora le toca presidir a uno de ésos que señalo como usuarios de los términos Transparencia y Democracia. Imagine usted a los militantes y simpatizantes de los 31 aspirantes que fueron ¿sacados? de la jugada ‘democrática’

Como podrá recordarse, MORENA causó escándalo hasta nacional por el registro de los 38 aspirantes a la candidatura por el gobierno de Tamaulipas y todavía fuera de convocatoria se adicionó uno más.

Los comunicados oficiales del Partido Político del presidente López, informaron que sería en febrero del 2022, cuando el Comité Ejecutivo Nacional diera a conocer los nombres de los cinco candidatos que participarían en la encuesta tamaulipeca para obtener el nombre de quién representaría al partido.

Propios y ajenos a MORENA cándidamente volvimos a creer en la Transparencia y Democracia, pese a las experiencias sobre las extrañas encuestas de donde han salido los triunfadores que participan por ese partido, volvimos a caer.

En Tamaulipas ya no son 38, ni 39… Tampoco van a ser 5 los precandidatos. La nueva realidad es que serán siete y no esperaron a febrero, fue en diciembre. Sin explicación de nadie, solo comunicados de prensa.

Algunos periodistas publican que en las redes sociales se habla de que quedan seguros: Américo Villarreal Anaya, Rodolfo González Valderrama, Maki Ortiz Domínguez y Olga Sosa Ruíz. Sería comparsa solamente: Guadalupe Covarrubias, Mario Alberto López Maldonado, Adrián Oseguera Kernión y Héctor ‘El Guasón’ Garza González.

Otros analistas, asegurando que es la relación que envía el C.E.N. de MORENA, publican que la lista empieza por la expanista, Maki Ortín Domínguez, Olga Sánchez Ruíz, el Dr. Américio Villarreal Anaya, , Rodolfo González Valderrama, Héctor Garza González, Adrián Oseguera Juan Ramón Gomez Leal.

Son cinco los nombres que se repiten en ambas relaciones para aspirar a ser candidatos por MORENA en el próximo junio del 2022 para ganarle al PAN la gobernatura. La pregunta que sigue en el aire es ¿Dónde quedó la Transparencia y la Democracia?

La misma pregunta es para los pitufos, ahora semi-dueños del poder en el estado de Tamualipas, porque sin manejar estatutos los nombres que se manejaron fue ‘El Truco’, César Augusto Verástegui, la del todavía Edil de Tampico, ‘Chucho’ Nader, sumándose la del hermano Ismael.

Transparencia y Democracia, seguirán siendo dos palabras que se quedan en el tintero, solo en la expresión oral de quienes gustan de hacer uso de la palabra cuando tienen un claro objetivo que alcanzar, sin reflexionar y menos comprometerse con lo que dicen.