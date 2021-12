Conocen más la playa “Miramar”, que a él

Más cerrada que los partidos de fútbol de las semifinales del mediocre fútbol mexicano, estuvo la votación que se dio en el Congreso del Estado en cuanto a que si pasaba o no pasaba el tema del canje de placas para el año que entra.

Al final, por marcador de 19 votos a 17 se impuso Morena, la bancada que lidera ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, del que muchos aseguraban estaba canteado para el lado azul, pero no es así, al menos por ahora.

Los azules que capitanea LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, era obvio que estaban de acuerdo en que el gravamen se aplicara el próximo año, pero a los priistas que bicho les pico.

¿Qué acaso los del tricolor ya también acatan las órdenes del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA?

Se entiende la postura del diputado local de Movimiento Ciudadano GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, que siempre se ha vendido al mejor postor; y tanto que criticaban a la muchachita que representó a este instituto político en la pasada Legislatura; y que también el llamado “muchacho alegre” que se pee pa dentro.

Recuerdo que la última ocasión en que visité Suelo Victorense, hace ya varios meses, creo que fue antes de las elecciones, nos invitó a almorzar el paisano líder estatal del Partido Revolucionario Institucional EDGARDO MELHEM SALINAS, y en una de esas que JAIME AGUIRRE le suelta: “Dicen que ya estas bien arreglado en Palacio de Gobierno”.

Edgar, respondió de inmediato que no, y yo sinceramente le creí, le creí y hoy resulta que todo era mentira.

Pero ahora parece ser que terminó por caer en los brazos azules, al menos eso es lo que muchos suponen después de que dio su voto al igual que la otra priista ALEJANDRA CÁRDENAS, que querían que nos dieran tronco a todos los Tamaulipecos con lo del emplacamiento el año que entra.

Deben de estar carcajeándose la aborrecida YAHLEEL ABDALA CARMONA, FLORENTINO SÁEZ, y la estimada paisana COPITZI HERNÁNDEZ, que a como está chambeando en la Secretaría Estatal de Educación, le va a dar lustre.

Y diciéndose: “No, que no”.

Y desde este espacio muchas gracias a la paisana CASSANDRA DE LOS SANTOS, por no darnos tronco el año que entra con el cambio de placas.

Eso es digno de aplaudirse porque demuestran los Morenistas que están con los intereses del pueblo, y no con los intereses personales.

OTRA NOTICIA que levantó polvareda y otras cosas peores, fue la lista definitiva que aprobó el Consejo Nacional de Morena de los prospectos a la candidatura a la gubernatura para aparecer en la encuesta definitiva; no serán cuatro, como muchos lo hemos mencionado en infinidad de ocasiones, sino que serán siete.

El alcalde de ciudad Madero ADRIÁN OSEGUERA, que no lo conocen ni madres, pero si la playa “Miramar”, y que apareció en la primera lista que se dio a conocer a la opinión pública y que fue recibida con mucho recelo; al igual que HÉCTOR MARTÍN “El Guasón” GARZA GONZÁLEZ, vuelven a cobrar vida al igual que el exdelegado de los programas sociales federales JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.

Lo he repetido hasta el cansancio, pero nadie me lo creía, tal vez con esto que acaba de pasar si me tomen en serio: “En Morena no existe ni un ápice de seriedad”.

Así que no les extrañe que en una de esas finalmente la candidata a la gubernatura sea MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, que es la que trae más canicas; porque los otros ya no, después de que les mataron a aquel que les platiqué.

Pinche desmadre y desgarriate Morenista en Tamaulipas; así están destinados al fracaso.

Si en el bando azul no salen con su batea de babas, puede repetir en la gubernatura, si señor.

QUE UN SERVIDOR recuerde jamás de los jamaces un funcionario segundón se atrevió a interrumpir el mensaje del presidente de la república y más si andaba de gira.

Lo hizo la gobernadora de la Ciudad de México CLAUDIA SHEINBAUM, que sin tener una razón de peso para atreverse a llamar al presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, solo para decirle que la gente estaba encantada porque se estaba aplicando la vacuna anticovid.

Andrés Manuel en esos momentos daba su discurso en Jalisco ante la presencia del gobernador ENRIQUE ALFARO, y estando presente el canciller MARCELO EBRARD, que al igual que cientos de presentes tuvieron que escuchar la cursilería de Claudia.

Marcelo tuvo que volver a tragar sapos sin hacer el más mínimo gesto.

Claudia ya lo hizo una vez y lo volverá a seguir haciendo.

Lo de López Obrador y Claudia no es una relación de político a político, es otro tipo de relación y no atinó de que tipo.

QUE COMENTÓ el buen amigo FELIPE GARZA NARVÁEZ, al no aparecer en la lista definitiva de los prospectos para la candidatura a la gubernatura de Morena, esto escribió, como siempre, en Facebook: “Amigas y amigos. Ayer se dieron a conocer por Morena la lista de las personas que habrán de participar en las encuestas para que de ellas surja el nombre de quien será quien encabece la candidatura al gobierno del estado. En este proceso en el que participe como aspirante externo, no me vi favorecido. Reitero mi compromiso de respetar la decisión. A quienes me alentaron durante este tiempo les manifiesto mi enorme gratitud y cariño y les reitero mi afecto permanente. Fue una gran experiencia en el fortalecimiento de la vida democrática de nuestro gran estado. Anídenme en sus corazones como yo lo haré con ustedes. Hasta pronto”.

Con esto no finaliza la carrera política de Felipe, si llega a ganar un Morenista le espera un buen cargo en el gabinete, quien quite y en Comunicación Social.

RODEADA de gente grande estuvo la presidenta municipal de Suelo Neolaredense CARMEN LILIA CANTÚROSAS VILLARREAL, y su par de Laredo, Texas, PETE SAENZ, ya que fue invitada para estar presente en la visita que realizaron los embajadores de Estados Unidos de Norteamérica KEN SALAZAR, y de México ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, para ser testigos de calidad en la presentación del proyecto de un “Parque Binacional” en los Dos Laredos que se construirá a la orilla del río “Bravo”.

El embajador Moctezuma manifestó: “Es un proyecto de agua que tenga a los Dos Laredos creciendo urbanamente de una manera planeada, sostenible, pero que se ponga el ejemplo que en los dos países se puede trabajar para mejorar nuestra región en manera conjunta”.

El embajador Salazar mencionó que cuentan con el recurso necesario para empezar a trabajar y así poder seguir adelante con este interesante proyecto binacional.

Por su parte la alcaldesa valoró el trabajar de manera coordinada con las autoridades del vecino país en este proyecto que detonará la economía de la ciudad.

Y expresó gustosa: “Este proyecto es liderado por los dos Embajadores, nos sentimos muy contentos y agradecidos de que estén poniendo sus ojos en los dos Laredos y como ejemplo, el alcalde de San Antonio que nos explicó cómo trabaja el “River Walk” que sería nuestra visión para buscar algo similar en nuestro río Bravo”.

Reuniones que dejan.

Este jueves llega a un año más de vida el bien amigo DARIO LEIJA.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.