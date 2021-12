Otro que se suma

Está por demás claro que el Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA se siente mejor legislando y aunque le hubiera gustado participar en el proceso interno del PAN para elegir el prospecto para la elección de gobernador, no se observa en la boleta electoral. Dicho por el mismo.

Está concentrado en el Senado de la República. Punto.

Y aunque le “cosquillea” la idea de ser tomado en cuenta, sabe que cuando mucho podría registrarse una vez que emita la convocatoria el Comité Directivo Estatal del PAN y sea validada por la instancia partidista nacional.

Quizá por ello no vacila, cuando aduce que a la trinchera que lo mande el Partido, ahí estará haciendo talacha y sumando actores políticos a una alianza ciudadana donde todos caben. ¿Le traicionó el subconsciente?

Y es que el término, es el que precisamente ha venido usando el colectivo “TODOS por Tamaulipas”, que respalda al Secretario General CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS “el truco”, para que sea quien enarbole el proyecto para la elección de gobernador.

Y aunque no lo dijo como todos esperaban, finalmente se inclinó por “el truco”, cuando habló del avance que en materia de seguridad tiene el Estado, producto del trabajo en los últimos cinco años, tomándose en cuenta que esa labor, ha recaído precisamente, en el Secretario General de Gobierno CÉSAR VERASTEGUI.

Obvio que el senador ISMAEL GARCÍA CDV, no va a ser claro y por eso opta por un juego de palabras, cuando aduce que aún no sabe si se registrará o no, como prospecto para la elección de candidato a gobernador y señala que esperará a lo que decida el Partido.

Lo hace, a sabiendas de que, el PAN no lo va a llamar y que al final de cuentas, quien debe tomar la decisión de registrarse o no, es él, con el aval de su hermano.

En lo que sí coincide, es en la necesidad de integrar una alianza o coalición entre el PAN, el PRI y lo que queda del PRD.

El tema se decide este viernes en una reunión que tendrá el Consejo Político Nacional del PRI, puesto que el PRD ya dio su visto bueno.

El senador confirma que todos irán en unidad hacia la elección de gobernador en el 2022, consciente de la necesidad de que el PAN tenga continuidad en el poder.

En lo personal, adelantó que estará en la integración de la alianza ciudadana, en la que insistió “todos caben”.

Y será uno de los que posiblemente vayan a flanquear a CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS antes de que termine el año, cuando este último acuda al CDE del PAN para registrarse.

Para ello ya se anotó el presidente del CDE del PAN LUIS RENÉ el “cacharro” CANTÚ GALVÁN, el diputado federal GERARDO PEÑA FLORES, su compañero de bancada OSCAR ALMARAZ SMER, y otros que sólo esperan se llegue el día.

Los últimos en incorporarse a este contingente serán el Senador ISMAEL GARCÍA CDV y por ende, el alcalde de Tampico JESÚS NADER NASRALLAH. En fin.

