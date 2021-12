No protegen a los migrantes 

La sección 36 del sindicato petrolero fue la principal organización gremial de Reynosa durante décadas, gracias a que la refinería de PEMEX ocupaba a un importante número de trabajadores, de planta y transitorios.

De hecho, el poder político estaba repartido entre el gobierno municipal, la aduana fronteriza y el sindicato petrolero. El Senador Antonio García Rojas estuvo a punto de convertirse en Gobernador, pero La Quina lo bloqueó, para que no lo destronara.

El Gobernador de esa época fue don Manuel A. Ravizé, paisano de Joaquín Hernández Galicia, que tuvo un sexenio accidentado por su precaria salud.

García Rojas manejó el sindicato petrolero a nivel nacional, pero no pudo conseguir su proyecto de ser Gobernador, un afán que lo llevó a fundar en Reynosa hasta un periódico matutino, El Noreste, de efímera existencia.

El tema es pertinente debido a que Moisés Balderas Castillo acaba de ser echado de la secretaría general de la sección 36, luego de diez años de permanencia en el cargo, con la bendición de su padrino Carlos Romero Deschamps.

Romero mismo ya no pertenece al sindicato pues también fue purgado mediante el cómodo procedimiento de la jubilación.

Balderas Castillo es el último vestigio del cacicazgo petrolero al perder la enésima reelección, a manos de Juan Antonio Treviño Vega, que promete portarse bien.

El primer reto del flamante dirigente es establecer la dimensión del patrimonio de la organización gremial, pues existe una completa opacidad en la lista de propiedades del sindicato, por la falta de rendición de cuentas.

La sección 36 tuvo su última su época dorada cuando la secretaría general estuvo a cargo de Rigoberto de la Viña Cantú. Después se degradó, con la llegada de El Gato Cerda, que provino desde la zona sur del Estado.

En temas políticos, César Verástegui Ostos está consolidado como pre-candidato del PAN a Gobernador, luego de que Gerardo Peña Flores declinó en Reynosa a su favor, convencido que no tiene modo de ganar la nominación.

Jesús Nader sigue en la jugada pero es inevitable que también se retire de la contienda interna, pues El Truco cuenta con el respaldo del Gobernador saliente, con todo lo que eso significa.

En Matamoros, la ex presidenta municipal y ex diputada local y ex diputada federal Leticia Salazar Vázquez confirmó su pertenencia al grupo del Truco, junto con el equipo que la acompaña.

En la acera de enfrente, Rodolfo González Valderrama continúa difundiendo el calendario de la vacunación anti-Covid-19, invitando en este caso a los jóvenes de 15 a 17 años de la zona cañera, a protegerse contra la enfermedad.

Hoy y mañana se instalarán dos módulos en El Mante y otro en Gómez Farías, luego irán a Reynosa, Matamoros y Río Bravo a partir del miércoles. El coordinador de los programas sociales de la Federación en Tamaulipas pidió a padres de familia que lleven a sus hijos.

Por su parte, el Congreso local tendrá mañana su sesión ordinaria, que será muy movida pues se reanudará la discusión acerca de la iniciativa de Cabeza de Vaca, de asestar otro golpazo al bolsillo de los tamaulipecos.

En la sesión anterior, la bancada de MORENA hizo abordar el quorum para impedir que los panistas cumplieran la orden del Gobernador, de aprobar el canje de placas de identificación de vehículos automotores.

Se trata de una maniobra recaudadora que produciría al gobierno estatal panista, más de 600 millones de pesos, sin ninguna utilidad o beneficio para los dueños de las unidades.

Retomamos temas políticos, para agregar que el licenciado José Ramón Gómez Leal mantiene un bajo perfil mientras no aparezca la convocatoria de MORENA invitando al registro de aspirantes a candidato a Gobernador.

JR cumplió recientemente la encomienda partidista, de fortalecer las estructuras internas, con miras a las elecciones de junio de 2022, en el entendido de que MORENA tiene una simpatía social espontánea.

Gómez Leal es uno de los prospectos con más posibilidades de ligar la candidatura, que se resolverá mediante encuestas profesionales.

En tanto que el PRI sigue en estado catatónico y su futuro previsible es que se preste a ser el cabús de la campaña del PAN.

En otros temas, la temporada navideña y de fin de año pescó en babia a los funcionarios estatales panistas, pues no hay ningún operativo para reforzar la vigilancia y la seguridad en las carreteras, ni siquiera módulos de atención a los migrantes.

En el pasado, los puentes internacionales eran atendidos por funcionarios estatales y municipales, para facilitar el acceso de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos y llegan para visitar a sus familias.

Como vienen cargados de dólares, estos migrantes son asediados por todo tipo de uniformados, para quitarles algunos billetes, con cualquier pretexto. Es una plaga de pedigüeños que nadie puede o quiere parar.

Cumplen años Roberto Salas, Alberto Salinas, Omar García, Mike Vergas, Jaime Fernández.

En Nuevo Laredo, el comunicador Juan Carlos Pérez Guerra compartió una fotografía donde aparece con sus nietos Karla Mariel y Juan Carlos, que cumple años.