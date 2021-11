No solo las encuestas lo tienen de puntero… 

La semana pasada se asesinó en Nuevo León a un empresario reynosense, Sergio Carmona, que se dijo era el financiador de alcaldes y Diputados de Morena, en todo el embrollo se mezcló al Senador Américo Villarreal, más, porque hasta hoy no le habían dado oportunidad de hablar sobre el tema.

Lo que sea de cada quien el Senador se defendió bien y hasta se dio tiempo para exponerse al escrutinio público afirmando que a él lo conocen de décadas por su arraigo, su trabajo, los resultados, “y no por una circunstancia electoral y que en ella comienzan a manifestar y hacer señalamientos o cuestionamientos con la finalidad de influir en las tendencias”, aunque también presumió que pueden ser otros partidos los que estén pensando en cómo mover la circunstancia a favor de ellos.

Luego, dijo que era muy importante contextualizar el tema para que los tamaulipecos y tamaulipecas estén enterados, afirmó que en las seis entidades donde habrá cambio de gobierno se empieza con algunas rispideces y oportunidades de señalamientos y denostaciones, “a veces de fuego amigo, otras de fuego enemigo, pero en ambos se intenta influir en la percepción de la ciudadanía tamaulipeca”.

Contrario a los viejos estilos, Américo Villarreal no niega haber conocido a Carmona, al contrario, le da certeza a ese hecho con un “definitivamente lo conocí, una persona cordial, amable, y lamentable su asesinato, cuando se llegue al fondo de la investigación sabremos realmente los motivos del asunto, a mí me buscó para que le gestionará unos pagos en gobierno del Estado, le dije que no tenía posibilidad alguna de ello, luego coincidimos en reuniones sociales o de cámaras empresariales por el trabajo de ambos”.

Hasta habla del presunto uso del avión de Carmona, contextualiza una foto y la explica, “efectivamente han vuelto a poner en los medios una fotografía que si es mía, es en el aeropuerto de Tampico, pero fue en el 2019 en la visita de nuestra dirigente nacional, ella llegó en avión a Tampico y tenía otra actividad en Matamoros, yo no sé si era un avión propiedad de quien, si era un taxi o rentado para esa ocasión, a mí me invitaron y accedí a acompañarla para cumplir con actividades de tipo partidista, ella voló de Matamoros a otra parte y yo me regresé de Matamoros a Victoria por carretera”

Repitió que está a disposición de la ciudadanía en el caso Carmona y en toda su actividad pública porque tiene un prestigio que defender, que agradece el apoyo de muchos tamaulipecos y que tiene confianza de que está tormenta en Morena pronto pasará y las aguas volverán a su cauce.

“La situación está enrarecida como para tener una precisión quien está detrás de ese caso, fue un asesinato, y en ese sentido siento que estamos revictimizándolo, en un sentido de que aparentemente no hay una circunstancia jurídica, hubo una demanda del PRD donde hace un señalamiento pero no hay nada más, pero ya se dará un veredicto, cuando se calmen las aguas podremos saber quién las mueve, sobre todo dejar claro que hay dos factores, algo que si hay de fondo y de mucho peso, y algo que están aprovechando otros en su entorno personal para buscar presencia y para su posicionamiento político, pero no quisiera caer en lo mismo de adelantar prejuicios”.

Cerró la entrevista asegurando que va a ganar en la encuesta, que habrá unidad en Morena una vez que se tome la decisión y que las condiciones están dadas para ganar la gubernatura, “recibimos los esfuerzos de amigos que siguen manifestando su apoyo y la confianza, por eso la preocupación de toda la vida como doctor y como persona de ir manteniendo una imagen, nuestro prestigio a toda costa, más de 30 años tratando de ser una persona seria, responsable, y exhibiendo los resultados de nuestro trabajo por eso la gente nos conoce, y como lo digo, el pueblo es sabio y tomará la mejor decisión”.

Aquí quedó un capítulo más de la novela de Morena que da señales claras del rumbo que tomará la elección interna de ese partido, vaya, por la calma, la serenidad y hasta por lo que dijo el Senador, da la impresión de que no solo las encuestas lo tienen como puntero…

EL TRUCO VA A SAN FERNANDO… Este lunes el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, dio el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación de la calle Adolfo Ruiz Cortines, así como la entrega de un camión recolector de basura en la cabecera municipal de San Fernando.

Verástegui Ostos destacó las gestiones y el trabajo realizado por la alcaldesa Maybella Ramírez Saldívar para dar solución a las demandas de los sanfernandenses; asimismo informó que sumando los esfuerzos del gobierno del Estado con el municipio, se comprometió para fin de año entregar otro vehículo recolector de deshechos.

El funcionario estatal estuvo acompañado por la alcaldesa se esta ciudad Maybella Ramírez Saldívar, Diana Ramírez Saldívar, presidenta DIF local y Gustavo Sosa Dávila, delegado Regional del ITAVU, entre otros.

Posteriormente continuaron con una gira de trabajo que incluyó una reunión con pescadores en La Carbonera así como una reunión con más de 200 líderes de colonias.