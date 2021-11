Agudiza conflicto PRI Vs PRI…

Canibalismo no frena hacia el seno tricolor;

se mira mucho rencor y la guerra está buena…

La jugada está “cantada” y sacar a Melhem quieren,

si no lo “matan” lo hierenno hay lugar pa’ “vacilada”…

El conflicto que traen en contra del presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional, ÉDGAR MELHEM SALINAS ni amaina ni termina.

Sin un Gobernador que meta en cintura a los “belicosos” y con una Dirigencia estatal que todos los días es bombardeada por miembros de su mismo partido, la única percepción que genera es que el canibalismo no ha terminado, pues no se han comido hasta el último trozo de vida que le queda al otrora partidazo.

A pesar de ello ÉDGAR MELHEM no se queda de brazos cruzados, pues sigue chambeando a pesar del “fuego amigo” que en ocasiones se torna “no tan amigo”.

Tan es así que este miércoles, MELHEM acudirá a la Ciudad de México, en compañía de ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO y RAMIRO RAMOS SALINAS a una entrevista con el líder nacional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, de donde se espera salga humo blanco sobre la candidatura a la gubernatura.

A pesar de la chamba que realiza el Líder estatal del tricolor, no ceden las acusaciones que el secretario general adjunto del PRI, LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL lanza en su contra por presuntas irregularidades administrativas, que de “botepronto” pierden toda lógica cuando se sabe que el PRI carece de aquellos abundantes recursos.

No hay que olvidar que el PRI, cuando MELHEM SALINAS tomó los hilos en la conducción en sus manos, estaba completamente en bancarrota debido a brutales multas que la autoridad electoral le impuso.

ARREOLA VIDAL no oculta sus intenciones: Quiere quedarse con el PRI; ese es su objetivo. Sólo que en sus planes le estorba una persona llamada ÉDGAR MELHEM SALINAS.

Por ello presentó demanda ante el Instituto Electoral de Tamaulipas y amagó con acudir ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, para tratar de reventarlo por el lado de los pesos y los centavos.

Ya se sabe que ARREOLA VIDAL busca una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y quiere ser el actor principal que consiga poner al PRI en bandeja de plata para el organismo político azul, porque hay un jugoso premio si lo consigue.

Pero, insisto, le estorba una persona y esa persona no está dispuesta a ceder terreno, ni tampoco es manco ni cojo; además MELHEM SALINAS ha sabido jugar, de forma disciplinada, consiguiendo el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional de su partido.

En el supuesto de que la alianza entre el PRI, PAN y PRD cuaje para la elección a la gubernatura en el 2022, ARREOLA VIDAL quiere ser el beneficiado número uno en la mesa de las negociaciones.

Pero, repito, le estorba un personaje y es ÉDGAR MELHEM SALINAS, por eso intenta reventarlo de una y otra forma antes del 15 de diciembre, cuando el CEN del PRI presuntamente fije postura de forma definitiva sobre la alianza.

Siendo secretario general adjunto y no estando ÉDGAR MELHEM SALINAS de líder, entonces el camino le quedaría libre a LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL, por eso anda con machete en mano cortando los trigos, tratando de hacer una vereda que acorte el trayecto hacia la definición de la alianza.

Las cartas ya están sobre la mesa. La alianza del Movimiento de Regeneración Nacional, con otros partidos políticos, dejan fuera al PRI para sumarse a los guindas y pandilla, de manera que competir solos se antoja un desperdicio de votos para ARREOLA VIDAL y equipo.

En el peor de los casos, si los priistas deciden competir con candidato propio o solos, podrían perder cuadros, líderes de grupo y su militancia que se irían al PAN y a Morena, echándole a perder el “negocio” que ARREOLA VIDAL trae entre manos.

En el mejor de los casos, una alianza beneficiaría a ÉDGAR MELHEM SALINAS, en su calidad de dirigente estatal del PRI, de manera que “estatutariamente” ARREOLA VIDAL y pandilla sólo recibirían “migajas”.

Por eso se entienden las prisas de LUIS ENRIQUE ARREOLA, por quitar del camino a MELHEM SALINAS antes de que se pudiera definir una alianza.

Pero no sólo ARREOLA VIDAL arremete contra MELHEM, sino que MAYRA OJEDA CHÁVEZ, amplió el radio de sus denuncias, de manera que la intención es “despedazar” al líder estatal del PRI a cualquier costo…

Claro que MELHEM no es dama de la caridad, pues sin duda ya tiene definida su estrategia de defensa, además que goza de “buena memoria”, por lo que no olvidará los personajes que ahora están abriendo fuego contra su humanidad… ¡Ay nanita! … Pendientes…

~~ENFRENTA PILAR BRONCONÓN. —Con tremendo escándalo inició la semana el Ayuntamiento de Victoria, luego que el alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ, confirmó que fueron notificados la ex alcaldesa PILAR GÓMEZ LEAL, el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) GUSTAVO RIVERA RODRÍGUEZ, y siete ex funcionarios más, para que respondan por un faltante millonario.

El alcalde de Victoria no escatimó gastos en la presentación de las acusaciones, pues a través de un video puntualizó cada una de las presuntas chapuzas que hizo la ex alcaldesa en complicidad con sus siete ex colaboradores.

Además, el gerente de la Comapa, RIVERA RODRÍGUEZ, debe responder por la enorme deuda de 400 millones de pesos que arrastra la Dependencia y que mantiene a la misma al borde de la quiebra.

El asunto es realmente escandaloso, pues se habla de obras inconclusas, desvío de recursos materiales, obras fantasmas y hasta factureras que suman varios millones de pesos.

En rueda de prensa, el alcalde GATTÁS BÁEZ afirmó que hay dos presuntos responsables que “soltaron toda la sopa” y admitieron su participación en un rosario de fechorías.

El propio GATTÁS asegura que las declaraciones de los presuntos responsables señalan a sus superiores de orquestar toda una gama de trampas y de “acrobacias financieras”.

Por ello la ex alcaldesa, PILAR GÓMEZ, el ex tesorero ARTURO VELA PALACIOS, y el ex director de Ingresos, ÓSCAR LÓPEZ MELÉNDEZ, eran los encargados de hacer las maniobras.

Se habla, por ejemplo, que de 17 obras que dejaron en proceso, al menos en tres existen observaciones que implican afectación a las arcas municipales por el orden de un millón diez mil 724 pesos, que venían del Gobierno federal.

Dinero que presuntamente “desapareció” y la obra para la que estaba destinado el recurso simplemente no se hizo o parte del material de las tres obras se empleó en acciones distintas a las estipuladas en el plan de trabajo.

El alcalde GATTÁS BÁEZ también habló de que el Gobierno de su antecesora, es decir de PILAR GÓMEZ, empleó las llamadas empresas pantalla o factureras.

Por lo anterior expuso un ejemplo al mencionar el gasto que una empresa denominada “Conocedores y Asesores S.A. de C.V”, quienes en un año cobraron ocho millones 568 mil 814 pesos por concepto de devolución del ISR de los trabajadores al servicio del Municipio.

Aquí viene lo interesante, pues este tipo de servicio lo puede realizar el mismo Departamento contable del Municipio, por lo que se califica esta acción como un “gasto inventado”.

Por lo pronto las notificaciones y citatorios ya fueron entregados por lo que se espera que el escándalo aumente en esta semana, cuando empiecen a desmarcarse… ¡calla pesáo!

~~ALCALDE NO QUIERE QUE JAD SUBA TARIFAS. —El alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, al encabezar la segunda sesión ordinaria del Consejo de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD), se opuso de forma férrea a la propuesta de incremento de las tarifas de los servicios que ofrece la Dependencia.

Uno de los consejeros propuso el aumento a las tarifas del agua y drenaje, pero el Alcalde matamorense dijo que no estaba de acuerdo al considerar que el pueblo está agraviado por la situación de abandono y mal servicio que ha venido ofreciendo el organismo operador.

LÓPEZ HERNANDEZ expuso que la ciudadanía está agraviada pues sus calles están invadidas de aguas negras, motivo por el cual propuso la realización de una campaña de concientización para recuperar la confianza ciudadana.

GRACIAS… Nos leemos hasta mañana