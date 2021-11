¿A quién amenaza Movimiento Ciudadano…?

Movimiento Ciudadano en breve saldrá a cazar

y nadie lo podría frenar algo llevará en su mano…

La idea de los emecistas es hacer grande al partido

pues hoy está disminuido; les urge tener conquistas…

El pasado 27 de octubre, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, anunció que para el mes de diciembre se lanzaría una convocatoria completamente abierta para quienes quieran participar como candidato a Gobernador.

Ese mismo día, confirmaba que el ex alcalde priista de Victoria, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO, era el único que había levantado la mano para competir por dicha posición bajo las siglas naranjas.

Precisamente, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO, se convirtió el pasado 18 de noviembre en Delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, lo que da a entender que su partido podría ir de cacería en busca de un candidato salido de otras siglas partidistas.

Cabe decir que ZERTUCHE ROMERO ya dijo que su partido competirá solo-solito, en la búsqueda de la gubernatura tamaulipeca del 2022, por lo que se puede entender que su verdadero interés es aumentar la votación, porque alcanzar la gubernatura es complicado.

Buscan convertirse en una opción distinta, posición que ya les generó suculentos dividendos en los estados de Jalisco y Nuevo León, donde detentan las gubernaturas, vale reconocer.

Cuentan que cuentan que Movimiento Ciudadano, llegaría con importantes recursos económicos de los estados de Jalisco y Nuevo León, para posicionar al partido y que emplee las simpatías como parte del engranaje electoral para el 2024, cuando se juegue la Presidencia de la República.

En ese sentido, se sospecha que el partido naranja en la entidad, podría aprovechar algún tipo de resquebrajamiento al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ahora que está pasando por un peculiar proceso para seleccionar a quien será el candidato a la gubernatura.

También podría aprovechar a los priistas inconformes; a los “desplazados” que no están de acuerdo en ir en coalición con Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

¿Qué podría ofrecer Movimiento Ciudadano a la vuelta de la esquina? Un lugar privilegiado en la estructura estatal partidista para alcanzar buenos acuerdos y con ello acceder a posiciones para el 2024.

En el 2022 se jugará la gubernatura y por el tiempo, así como la falta de estructura, a lo que “le tira” el partido naranja es sólo a elevar la votación y hacerse de importantes cuadros de otros partidos.

Pero para el 2024, se perfila que el Partido llegue fortalecido para pelear con seriedad y posibilidad de triunfo alcaldías, diputaciones locales, federales y senadurías; incluso la Presidencia de la República, lo que lo vuelve atractivo para políticos resentidos, que no tengan oportunidad, pero sí cuentan con capital político para invertir.

ZERTUCHE ROMERO lo dijo aquel 27 de octubre, que lanzaría una convocatoria abierta para quien se apunte, cuando el mensaje entre líneas es una invitación clara para forjar un partido fuerte hacia el 2024.

Indudablemente en Morena habrá algunos cuadros quedarían resentidos y, por la edad, estarían viendo su última oportunidad para competir por la Gubernatura, de manera que su capital político bien podría cambiar de playera; lo mismo se pudiera ver en el PRI.

Por otro lado, sería poco rentable voltear hacia los cuadros del PAN, en donde a pesar de que no está dicha la última palabra, al menos los “vientos” que soplan apuntan hacia la figura de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS como candidato más viable para la gubernatura y se antoja difícil que cambie esa realidad de “botepronto”.

Tan es así que se prevé que la operación cicatriz panista, ponga en la mesa de las negociaciones las candidaturas al Senado de la República para el 2024, como jugosos “premios de consolación” para los que no alcancen la candidatura; es decir para el alcalde de Tampico, JESÚS NÁDER, y para el rey de las plurinominales, GERARDO PEÑA FLORES.

Por lo anterior, se infiere que Movimiento Ciudadano, tiene dos opciones: abrir la puerta a los cuadros de Morena, sobre todo a quienes no tienen realmente “ADN moreno” y se sienten “ultrajados” por la forma en que se ha llevado a cabo la convocatoria… y/o recibir a priistas como ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO o a RAMIRO RAMOS SALINAS, claros aspirantes a la candidatura del PRI a la gubernatura tamaulipeca y que están negados a ir en alianza, de no ser ellos quienes la apuntalen…

Por lo anterior se puede concretar que el partido emecista se convierte, por lo pronto, en una amenaza real para la unidad de Morena, sería la prueba de ácido que revelaría el grado de solidez de esa presumida unidad.

En resumen. Movimiento Ciudadano está tranquilo, viendo los toros desde la barrera, pues sabe que de ese río revuelto puede llevarse una sustancial pesca, hacer crecer la marca naranja y pelear con todo en el 2024… Para después de junio del 2022 será otra historia… Pendientes…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Simpatizante y militantes que tienen el verdadero ADN de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguran que trabaja en los preceptos de la Cuarta Transformación, por lo que operan en todos los rincones de Tamaulipas para que dicho partido cuente con un verdadero moreno que los represente en la lucha por la Gubernatura… Cuentan que cuentan que por ello simpatizan en su mayoría con RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, al considerarlo un personaje íntegro que no tiene nexos con personajes ligados a relaciones peligrosas, de ésas que a últimas fechas han acaparado los reflectores mundiales… También cuentan que, de todos los aspirantes seleccionados para competir por la candidatura a Gobernador, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, además de ser una persona honesta y transparente, es de los más cercanos al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el hacedor de Morena… Además, cuentan que VALDERRAMA es el aspirante más moreno de Morena que garantiza unidad al interior del partido y un paso adelante para consolidar la Cuarta Transformación en Tamaulipas… ¡Óraleee!

++CUENTAN QUE… Luego de darse a conocer el escándalo de unas unidades motrices que fueron “concesionadas” a picudos personajes de Morena, la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, no desaprovechó la oportunidad para exigir, a quien corresponda, la verdad sobre un sospechoso “conflictos de interés”… Cuentan que cuentan que la aspirante a la candidatura guinda por la Gubernatura tamaulipeca, no señaló a nadie porque asegura que no tiene pruebas, pero sí demandó que quienes buscan la misma posición que ella, “se deslinden y aclaren el más mínimo cuestionamiento que se haga con respecto a recursos económicos o en especie que hayan recibido”… También cuentan que, aunque MAKI ORTIZ no les puso nombre ni apellidos a esos comentarios que llevaban dedicatoria, la flecha iba bien derecha… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… El senador del Morena, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, coincidió en la 112 Asamblea Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), celebrada en Palacio Nacional, con el Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR… Cuentan que cuentan que, en ese evento, AMÉRICO VILLARREAL reiteró al Presidente mexicano su compromiso de seguir trabajando desde la Comisión de Salud del Senado de la República, a favor de las políticas públicas de la Cuarta Transformación… También cuentan que, quienes estuvieron en ese evento, vieron al Senador tamaulipeco y al Presidente de la República platicando amigablemente de diferentes tópicos y por largo tiempo… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… El presidente del Comité Directivo Estatal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ÉDGAR MELHEM SALINAS, voló a la Ciudad de México, para recibir indicaciones… Cuentan que cuentan que tuvo una encerrona con el líder nacional de su partido, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, la tarde de este martes, y de esa reunión bien podría salir humo blanco para Tamaulipas con relación a una posible alianza, ¿o no…? ¡Ostias tío de la Virgen santa!