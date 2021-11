PAN, Morena, se preparan para la guerra…

Y no habrá otro tipo de clima, los aspirantes de todos los partidos van a subir de tono en sus declaraciones y estrategias. El forcejeo llegó, eso ni quien lo dude y en el mismo sentido, aquí los puntos indispensables para que nadie se llame a engaño.

1.- Empecemos con Morena donde los registros arrancaron este miércoles y el viernes a media noche se cierra el sistema. De los 9, Américo Villarreal, Rodolfo González, Maki Ortiz, Héctor Garza, Mario López, Adrián Oseguera, Felipe Garza, Erasmo González y JR, solamente quedarán 4 sujetos a la etapa de encuesta.

Y atentos, una cosa son los 120 días señalados para licencia o renuncia y otra diferente la parte constitucional, para que los que resulten, tengan listas sus maletas el día 6 o 7 de diciembre, así que hagan sus cuentas.

Claro, ya están a la orden del día los empellones y desde Reynosa nos indican que ya se formó el Todos Unidos Contra Maki, es decir una versión neo tamaulipeca del Tucom. Otros, simplemente aseguran que no deben existir exabruptos pues finalmente la certeza la dará un comité especializado de 4 personas.

a.- Andrés Manuel López Obrador, b.- AMLO, el dirigente moral de Morena, c.- El Presidente de México y d.- El Hijo Predilecto de Macuspana. Y juntos, son uno mismo.

2.- Caso Altamira: Aquí un tema que debería quedar por separado, como para dedicarle más tiempo, porque tiene que ver, con la forma en que hemos transitado, del periodismo de papel, a lo electrónico y ahora básicamente al internet.

Cierto, todos estamos en nuestros sagrados derechos de crecer y nadie que se vea chiquito, o lo parezca, puede tener la imposibilidad de avanzar, pero de eso, a convertir el periodismo digital, en una vía rápida de sobrevivencia es otra cosa.

Seriedad, porque lo que digo, tiene que ver con lo dicho apenas hace unos días por el alcalde Armando Martínez de Altamira. Usar páginas para presionar en pro de convenios que no se justifican.

Y lo que nos parece interesante, es que sea a mujeres de la administración a quienes agreden. No, no es por ahí, no solo por lo que tiene que ver con la violencia de género, si no, con que finalmente la sociedad siempre detectará y filtrará bajo la tesis de lo que debe prevalecer. Una selección natural de especies periodísticas.

3.- Cuando me filtraron el tema hace casi una semana, no lo quise ventilar, pues no existía una fuente firme sobre el caso. Pero esta vez, nos parece increíble que sea la propia secretaria general del CDE del PRI en Tamaulipas Mayra Roció Ojeda Chávez quien denuncie formalmente, ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, al presidente Edgar Melhem Salinas por violencia política de género.

Vaya escándalo y fue la misma secretaria general, quien reveló tener al menos 250 pruebas de este hecho. Uso desautorizado y falsificación de su firma, comentarios sexistas y misóginos etcétera, etcétera.

Qué espera el CEN para intervenir en este penoso caso, la verdad no tengo idea, pero bueno, Edgar se defiende asegurando que hay una arremetida en su contra. Al tiempo que el caso ya fue notificado al CEN y al Congreso de Tamaulipas, donde el ríobravense es diputado plurinominal.

Ya veremos las pruebas cuando sea requerido por el IETAM…o si de una buena vez, el CEN de Insurgentes corta por lo sano.

Y también Edgar aseguró iracundo: “Primero, no sabemos si vaya a haber alianza o no. Segundo. ¿Quien va a encabezar la alianza? Si realmente va a encabezar la alianza quien vaya arriba en las encuestas, tenemos dos finalistas, uno es Enrique Cárdenas y otro es Chucho Nader”.

Interesante porque en Victoria la señal que se interpreta, es que el secretario general, César Verástegui, es quien tiene el camino andado. Veremos que resulta, pues ayer Luis Cachorro Cantú cenó con medios y ya los enteraremos de lo que resulte del tema y que sea publicable.

Mientras, que interesante el asunto, pues aquí también se cuecen habas y el diputado federal Gerardo Peña, mandó un mensaje al dirigente panista al decir, no me descartes.

“Por ningún motivo me he bajado de la contienda y solo la encuesta es la que podrá determinar quién será el candidato! confiamos en el partido que decidirá mediante ese método quién será el próximo candidato de Acción Nacional”.

Nostra Política.- “Si valoramos lo que hemos heredado de manera gratuita del esfuerzo de otras mujeres que lucharon antes, sin duda es moralmente ético levantarnos y decir: Sí, soy feminista”. Annie Lenox, cantante y activista.