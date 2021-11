Cesar Duarte al altiplano

*La alianza “VA X TAMAULIPAS” va que va, les guste o no pero si va

Estar por llegar dentro de unas horas a suelo mexiquense el ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte Jáquez, cuyos caudales son tan grandes que es imposible ocultar el quebranto que hizo a su natal tierra que hasta en Estados Unidos consideran que en México, es donde debe pagar sus fechorías y culpas.

No duden que tendrá buenas conversaciones con su tocayo del mismo nombre y oficio, el ex gobernador de Veracruz, Cesar Duarte de Ochoa, así que pronto tendrá una charla amena o encuentro Ochoa frente a Ochoa. Mismas mañas y fraudes pero distintos Estados de la Republica; sin embargo el fraude ha pegado igual en Veracruz que en Chihuahua. Son Estados lamentablemente sin futuro y sin esperanzas.

Lo más importante aquí, es que el tablero político refuerza a Morena; toda vez que estos juicios culparan a la corrupción que Andrés Manuel López Obrador, no ha podido castigar como él quisiera, lo que la gente pide es que devuelvan lo robado y mientras no se muestre esto, sigue siendo un cuento de nunca acabar.

Por otra parte, es de primera importancia que se aplique la vacuna a los maestros ya pronto, antes de que termine el presente año; toda vez que la aplicación de la vacuna a los maestros fue en el mes de abril, lo que confirma que ya han pasado los seis meses de efectividad que tiene la vacuna CanSino.

Imagínense ustedes con tantos tamaulipecos que irán de compras a los Estados Unidos, sobre todo en puente negro y que traerán el COVID frente a grupos de maestros y ya no tienen inmunidad.

Por ello, urge la aplicación de esta vacuna y que se haga algo como en el Estado de Nuevo León, en donde ya se empezó a vacunar a los niños de 5 a 12 años de edad, con la ayuda de las ciudades texanas de la frontera norte. Así como se aplica de manera gratuita en Laredo para la gente de Nuevo León, debería de exigirse sea esto reciproco con los tamaulipecos que prácticamente conviven a diario en las ciudades fronterizas. Esto ya no puede esperar para que no llegue a Tamaulipas una cuarta ola y después no lamentaremos. Que les falta para aterrizar esta dosis.

La alianza “VA X TAMAULIPAS” va que va

El representante de la Alianza VA X TAMAULIPAS en la entidad, el joven político Luis Enrique Arreola Vidal, ha dicho en reiteradas ocasiones que de aquí al inicio de las campañas políticas donde se van a renovar seis gubernaturas entre ellas Tamaulipas, hay las suficientes condiciones para crear una alianza política, social y empresarial para apoyar a la figura más fuerte y que enfrente al partido Morena y al presidente de México.

Dijo el también Secretario General Adjunto del Comité Directivo Estatal del Tricolor, que al construir una alianza es un hecho que habrá reglas claras y se apoyará al que este mas posesionado de los dos partidos, no quiere decir que propiamente tenemos que ir con un candidato hombre o mujer, ni del PRI o del PAN, lo que estamos tratando de hacer, es que la cancha este pareja, para competir contra Morena y salvar a Tamaulipas de lo que ese partido representa y hemos visto como los sectores, organizaciones y adherentes del partido, hemos logrado que ex presidentes, ex presidentas del PRI, lleguen a este consenso para construir esa alianza y la “ALIANZA X TAMAULIPAS” va que va, les guste o no pero si va y con el mejor candidato que nos garantice el triunfo electoral.

Por cierto, este miércoles por la mañana hubo almuerzo con los diferentes medios de comunicación. Convocó su representante en Tamaulipas, Luis Enrique Areola Vidal, y el tema central fue como ha avanzado esta alianza en Tamaulipas de cara al proceso electoral del 2022, y todo hace indicar que si va y va por todo.

NOTAS CORTAS

1.- En lo que resta del año todo sabemos no habrá elecciones, pero eso no quiere decir que de aquí a las fiestas de Navidad y Fin de Año, haya ya por ahí algunos destapes oficiales de candidatos que vayan a competir en junio del 2022; aunque algunos ya enseñaron musculo, otros muy apenas se dan a notar y a ver si la pegan. De hecho el sazón vendrá desde las muy sonadas alianzas de que si van o no van, pero lo cierto es que la que se va cristalizando más en serio es la que VA X TAMAULIPAS, que seguramente llevará al mejor candidato y al más posesionado para ganar. Apuesto doble contra sencillo que si va la alianza.

2.- Que todo está listo para antes de que termine la semana se lleve a cabo la primera reunión de gobernadores del noreste. Se sabe que la reunión será en el cuartel de la Cuarta Región Militar con sede en Nuevo León, pero se sabe que no estaba definido el día y la hora, aunque eso sí, no pasara de esta semana. Que al encuentro asistirá el mandatario de Coahuila, Miguel Ángel Requelme; nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el anfitrión del evento Samuel García Sepúlveda. Está más claro que el agua, el trabajo será conjunto y coordinación total con el Ejército Mexicano en la estrategia de combate a la inseguridad.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.