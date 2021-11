Apoteósica recepción al Truco en su tierra natal

Rodolfo supervisa desarrollo de programas federales

Los que estuvieron a favor y en contra de AMLO en el 2018

1.- Este sábado la estrategia territorial de César Augusto Verástegui Ostos se desbordó en Xicoténcatl, que es su tierra, de la que fue alcalde por dos ocasiones, donde lo conocen sin maquillajes mediáticos, ahí la gente de la región sabe de las capacidades de quien hoy se encamina a buscar la candidatura a gobernador por el que siempre ha sido su partido, el PAN. En esa tesitura, fue hasta ahora el evento más emotivo para él y para sus gentes, con las que ha tenido trato y apoyado en sus diferentes desempeños.

No hay lugar más difícil para un político que su tierra, en ella puede ganar todo, pero también puede perderlo cuando carece de valores o méritos, y no puede inventar lo que no es. Un político sin pasado es una hoja en blanco en la que se puede escribir la historia que se les ocurra, no es el caso del Truco, a quien si lo conocen y bien que lo conocen en la región cañera donde ejerció liderazgos y tiene una hoja de servicio con resultados positivos.

Este es el tercer sábado que El Truco se deja querer en el calor que da un evento multitudinario que da fe, de que tiene en las manos los hilos de las representaciones civiles de todo el estado y en este caso particular el de esa región.

Amparados bajo el membrete de “Todos por Tamaulipas” (TxT) acudieron elementos representativos de agrupaciones cañeras, ganaderas, agrícolas, asociaciones de padres de familia, profesionistas, grupos religiosos, deportistas y sindicatos. El signo distintivo de estos eventos ha sido la presencia de políticos pertenecientes a diferentes partidos, que responden a la convocatoria porque ven en César Verástegui al hombre que puede gobernar a Tamaulipas y sobre todo porque encabeza un proyecto en el que se promueve la idea de que “aquí caben todos”.

El evento reunió a organizaciones y ciudadanos de Gómez Farías, Llera, Soto la Marina, González, Mante, Antiguo y Nuevo Morelos, entre otros municipios de la entidad que se sumaron al pronunciamiento de la TxT a favor de la candidatura de César Augusto Verástegui.

El Truco es junto con Jesús Nader, el alcalde de Tampico las dos opciones panistas de las que saldrá el candidato para dar la batalla en el 2022.

2.- Precisamente en la zona cañera de Tamaulipas, el Delegado Federal de los Programas para el Desarrollo de Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama supervisó los avance en la implementación de La Escuela es Nuestra, una estrategia del Gobierno de la República para atender las necesidades de la Educación Básica, y que en el caso de nuestra entidad tiene destinado más de 147 millones de pesos que impactarán en beneficio de 164 planteles. Antes estuvo en San Fernando.

González Valderrama aplica lo que es práctica del Presidente AMLO, bajar a territorio para comprobar que efectivamente se está llevando a cabo lo programado.

3.-En el tema de la contienda interna, en Morena empiezan a calentarse los ánimos, se despierta el espíritu rudo en círculos de simpatizantes que buscan abrir paso a su favorito; por otra parte ya hay una depuración en la larga lista de 10 integrantes, y la competencia se cierra en el cuadrilátero con sólo tres figuras Américo Villarreal Anaya, José Ramón (JR) Gómez Leal y Rodolfo González Valderrama, mencionados en orden alfabético , sin menoscabo de Felipe Garza Narváez como simpatizante de Morena y con característica de elemento externo.

Hay quienes preguntan ¿En qué lugar quedan las aspiraciones de la doctora Maki Ortiz Domínguez? En mi particular punto de vista, recuerdo que en algún momento el primer morenista del país, dijo: “no pierdan de vista, quienes y en donde estaban en 2018, ¿quienes estuvieron conmigo? o contra mí”.

Resulta que Maki en los comicios de ese año electoral, fue candidata del PAN a la alcaldía de Reynosa y obtuvo su reelección con 150 mil votos azules, esa fue la fuerza que le restó a AMLO, su adversario por Morena era José Ramón Gómez Leal, que logró 100 mil votos para el partido guinda y en apoyo del candidato a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador. A JR le llegó junto con la candidatura la coordinación del partido guinda en Reynosa.

Con esta mirada retrospectiva al 2018, nos queda claro que Maki no estuvo a favor de la candidatura del hoy Presidente de México, sino que incluso en el bando opositor, por si a alguien se le ha olvidado ese capítulo.

De los aspirantes, sólo JR y Américo Villarreal Anaya figuraron en las boletas de 2018 y desde sus respectivas trincheras trabajaron el voto a favor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y para sí mismos.

Maki como muchos otros que corretean hoy en día la candidatura, “charolean” con el nombre del Presidente, unos porque presumen ser amigos de él desde hace varios lustros, otros porque dicen tener su reconocimiento o su confianza, pero la realidad es que sólo el principal residente de Palacio Nacional sabe que peso real tiene en su aprecio cada uno de ellos, y el aprecio no tiene que ver con afecto, sino con la percepción de los resultados que han dado en las encomiendas que les han asignado, o por la hoja de servicio que hubieran desempeñado en otros tiempos y en otras corrientes partidistas, es decir resultados.

Precisamente hombres de resultados son los que necesita una entidad para encabezar un gobierno con éxito. Confiemos que en el caso de Morena, su principal jefe político elija al mejor.