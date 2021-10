IETAM; la danza de los millones

Apenas inicie el mes de noviembre los suspirantes por la candidatura de MORENA al gobierno del estado en el 2022, pasaran uno por uno ante la dirigencia nacional donde serán entrevistados por MARIO DELGADO dirigente nacional del mentado partido político ensayo que será la primera de varias pruebas en la búsqueda de la ansiada candidatura gubernamental Asimismo será un filtro más para saber a ciencia cierta de los planes y proyectos que ofrecen los aspirantes, mero formulismo habida cuenta que

de sobra es sabido que la gran decisión será tomada desde palacio nacional por ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR el verdadero poder de todo lo que rodea al partido donde va incluido desde la luego el palomear quién será el candidato de MORENA al gobierno de Tamaulipas.

En ese sentido y por la manera de actuar del mandatario federal se puede decir que aún no hay nada para nadie, no obstante algunos de los aspirantes siguen moviéndose con el único propósito de afianzarse dentro del ánimo de los tamaulipecos.

Por lo pronto de acuerdo a las encuestas que se han realizado a la fecha, se mantienen a la cabeza el encargado de los Programas Sociales de la entidad RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA y el senador de la república AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, seguido de la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, y JOSE RAMÓN GÓMEZ LEAL, enviando hasta la quinta posición al reynosense y Oficial Mayor de la Secretaría de Economía HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ.

Más atrás se ubican el alcalde de Madero ADRIAN OCEGUERA y FELIPE GARZA NARVÁEZ.

En tanto luego de conocerse la oscura manera de conducirse en todos los sentidos, es que se entiende porque el despilfarro de millones de pesos en el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (IETAM) a cargo de JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, lo más grave de todo esto es que no se tiene muy clara la forma en que el mentado funcionario argumenta la salida de la exorbitante cifra.

La acusación la hace de manera directa y contundente el representante del PRD ante el referido organismo político MARIO SOSA POHL, quien agrega que lo gastado no se justifica pues existe equipo de cómputo presuntamente sobrevaluado entre otras muchas cosas. Asimismo no queda muy claro la manera en que se invirtieron más de doce millones de pesos utilizados al parecer en un convenio contraído con el Instituto Nacional Electoral.

En su descargo el presidente del IETAM RAMOS CHARRE afirma que todo lo que se gasto está debidamente sustentado.

Por lo pronto la guadaña merodea al mentado instituto político y por supuesto al referido funcionario.

En tanto quien sigue perdiendo el tiempo en frivolidades en el Congreso del Estado en lugar de ponerse las pilas es la muy traicionera diputada local ex morenista y panista de último minuto LETICIA SANCHEZ GUILLERMO.

La dama en mención no solo ha mostrado un total desconocimiento en temas relevantes en de la agenda legislativa sino que también se le pasa grillando ahora en favor de su nuevo partido político.

En otro punto quien no para en su búsqueda a través de la organización de amigos “Todos” Por Tamaulipas” es el Secretario General de Gobierno CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS quien sigue recorriendo la entidad con resultados positivos.

Al menos así lo indican sus atiborrados eventos donde se amalgaman todo tipo de asociaciones, organizaciones y grupos de toda índole.

Bustamente, Tula y San Fernando son las ciudades donde el también conocido como el “truco” dieron su respaldo manifestando de diversas manera que es la persona idónea para encabezar un proyecto serio y con grandes expectativas en Tamaulipas.

Igual aunque con menos alharaca pero con el mismo fin, recorre el estado el presidente municipal de Tampico JESÚS NADER.

Mostrando las bondades gastronómicas y turísticas que se general el el puerto jaibo, CHUCHO NADER no ceja en su empeño por alcanzar por las siglas del panismo la ansiada candidatura a la gubernatura del estado.

En otro asunto a quien se le sigue haciendo bolas el engrudo es a las autoridades educativas que nomas no saben si anunciar el regreso total a clases presenciales.

Ahora que el semáforo epidemiológico esta en verde o de plano terminar el año haciéndolo desde casa.