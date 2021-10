Truco avanza; AMLO, bien popular  

¿Cómo están? El ingeniero César, El Truco Verástegui—recorre los municipios del estado. Cada día se suman más adeptos que lo quieren de Gobernador.

Ciudadanos de Tula, llamada “la ciudad de los pianos” en la segunda mitad del siglo 19, entraron con gran entusiasmo a sumarse en un mismo frente para lograr el objetivo de contar con un Tamaulipas que vea a todos por igual, sin distingo de colores, ideologías o clases.

Lideres de diversos partidos políticos se dieron cita el fin de semana para dar el sí, a la propuesta de que sea, El Truco Verástegui, quien encabece los esfuerzos de todos

En su mensaje de bienvenida a la concurrencia Lucia Báez Martínez, luego de destacar que Tula es la cuna de la historia y las tradiciones de Tamaulipas, dijo que “hoy volvemos a ser testigos de un hecho que se enmarcará en la historia de nuestro estado, hoy aquí nace un proyecto de unidad en donde cabemos todas las personas a las que nos mueve un mismo fin: Tamaulipas”.

En su participación Yazmín Arely Martínez, luego de agradecer la invitación para sumarse a “Todos por Tamaulipas”, destacó la pujanza que obtuvo Tula al ser denominado pueblo mágico, se perdió en el 2019.

Y es que en tal año el Gobierno federal de la Cuarta Transformación dejó fuera su presupuesto los apoyos que existían para los “Pueblos Mágicos”, ubicados en la geografía nacional.

María Alejandra Aguilar Reyes, dijo tener la plena certeza de que, con el liderazgo de Verástegui, los descendientes de Tula ya no tendrán que abandonar su tierra en busca de mejores oportunidades.

Y añadió, elevando el volumen de su voz: “Tamaulipas no tiene tiempo para divisiones ni pleitos, Tamaulipas nos ocupa unidos, fuertes y decididos”.

Haciendo uso del micrófono en nombre de los campesinos y productores agropecuarios, Fernando Requena, expresó que el abandono del campo ha motivado el éxodo de hombres y mujeres que tienen que dejar esta tierra, para construir mejores condiciones de vida en otro país. Y aseguró: “Los tultecos somos hombres valientes, que no agachamos la cabeza ante nadie”.

Arturo Portales se dirigió al Truco como “Amigo César Augusto, admiro y reconozco a la gente como tú, porque no es de esos que ocupan importantes puestos y que ascendieron a la política por elevador, tampoco es de esos trepadores oportunistas que treparon por escaleras ajenas, construidas por otros, vienes desde abajo como nosotros”.

Con su presencia dieron realice al encuentro ex presidentes municipales tanto del PRI como del PAN, entre otros, Rigoberto García, Saúl Muñoz, Jorge Luis Monita; Lenin Coronado, Jaime Barragán, Matías Meléndez, así como presidentes municipales en funciones como Antonio Leija de Tula; Gladys Vargas de Miquihuana y María de las Nieves Ramírez de Palmillas.

Dos.- Por los rumbos del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el doctor Felipe Garza Narváez se moviliza en su intención de ser Gobernador a partir del primer minuto de octubre de 2022.

En reciente entrevista, dirigiéndose a los tamaulipecos dijo: “Ustedes me prepararon, ustedes esos 40 años de que yo hablo dentro de la administración pública, la gente me pagó. No, no trabajé gratis”.

“Lo único que quiero es decirles quiero ser el Gobernador de Tamaulipas, quiero poner a su disposición mis conocimientos que ustedes me pagaron”. Salió al aire.

Tres.- El reynosense Héctor Martín Garza González, funcionario de la Secretaria de Economía del Gobierno de la 4T, este fin de semana estuvo en lo que muchos llaman “el sitio de playa consentido de los habitantes de Monterrey”: Soto La Marina.

Emocionado, Héctor Garza expresó: “No me dejen solo, los quiero a mi lado, juntos para transformar a nuestro estado y a Soto La Marina, vamos juntos a cambiarle el rostro a su municipio“.

“Hoy estamos en el camino de la 4T, hoy la gran diferencia es que las anteriores transformaciones fueron a golpes, a balazos, a muertos, hoy la Cuarta Transformación la estamos haciendo en paz, y eso se lo debemos a ustedes que en el 2018 hicieron posible el cambio”, dijo Héctor Garza.

Cuatro.- Hay fiesta en Palacio Nacional. Este lunes, el prestigiado diario Financial Times, de Inglaterra, trae una encuesta de popularidad de gobernantes del mundo, y anota que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está en segundo lugar, con 65% de aprobación. Le gana el primer ministro de India, Narendra Modi con 71% a favor.

En tercer lugar se ubica Mario Draghi, presidente del Consejo de Ministros de Italia, con 58%.

Luego siguen Angela Merkel, canciller de Alemania; el presidente de EU Joe Biden; el Primer ministro de Australia, Scott Morrison; Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; Fumio Kishida, de Japón; Boris Johnson, Reino Unido; y Pedro Sánchez, de España. NOS VEMOS.