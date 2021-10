¿Rumor? El súper-delegado avanzó 15 puntos…

Estamos en el tercer cuarto del proceso electoral del 2022 y como se deberían conocer, avanzan en Tamaulipas y en 5 estados más, las llamadas “primarias al interior de los partidos políticos”.

Es decir, la selección interna de candidatos que tengan elementos de valor claros, más allá de los rumores, para descartar o confirmar a quienes realmente valgan la pena.

Por eso seamos serios, construyamos escenarios, revisemos las historias de vida, la congruencia, las reales posibilidades, probidad, ética, moral y lo que cada cual nos ofrece para que llegado el momento, tomen la mejor opción frente a la urnas.

Veamos por ejemplo lo que pasa en Morena. Ya son 9 los postores: Américo Villarreal, Rodolfo González, Maki Ortiz, Héctor Garza, Mario López, Adrián Oseguera, Felipe Garza, Erasmo González y José Ramón Gómez.

Y todos están en su derecho de decir misa, de mostrarse en el escaparate como los mejores de todo y en todo. En todos los partidos, pero igual en la ruta al 5 de junio de 2022 en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca

( En Durango se elegirán presidencias municipales, sindicaturas y regidurías y que en Quintana Roo se juegan las diputaciones locales. En total, 436 cargos de elección popular en México).

1.- Regresemos a Tamaulipas porque en Morena hay cosas muy lógicas y ponemos ejemplos. Está el caso del súper delegado de programas sociales Rodolfo González Valderrama, quien por la naturaleza del cargo todos están ciertos que está creciendo en territorio.

¿Cuánto 10 o 15 puntos en las encuestas formales? Es lo que nos indican, y no precisamente sus consultores. Son datos que están en el aire y habrá que estar atentos, pues como dicen los clásicos, no vaya siendo que “el más menos tres” lo defina el Presidente de Morena y no me refiero a Mario Delgado, si no a Andrés Manuel López Obrador.

2.- Cierto MD, igual que todos los dirigentes de los partidos afines al gobierno federal – a través de la historia-, son muy influyentes, pero llegado el apretón, la encuesta que valdrá es la que emocionalmente está en el escritorio de AMLO.

Y ahí, el jefe de las instituciones investido como líder, pastor político de los suyos, dirá: “En Tamaulipas va que va el que yo defino” y los demás, se quedarán en el mundo de los otros datos.

3.- En la tradición nacional, los activos de los 8 restantes, deberán ser para el campeón de quien resulte. Regla por cierto que opera igual en el PAN con Truco Varástegui quien por estos días está convertido en un ciclón, o bien Chucho Nader ya de gira estatal, o Gerardo Peña, quien sigue en la trinchera legislativa atendiendo la agenda del jefe político estatal Francisco García Cabeza de Vaca.

4.- En el PRI, todos sabemos que existen dos aspirantes claros. Al margen de la “definición” de si alianza o no, están listos para lo que se ofrezca (en solitario o de la mano con azules y amarillos), Enrique Cárdenas y Ramiro Ramos.

Vamos a ver, pero las cosas así van, en una tercer cuarto como si se tratara de “americano”, pero como lo de moda este octubre es el beisbol, les diré que vamos en la “alta de la séptima”.

Lo mejor de cada casa…

Un tema interesante, es que las administraciones que llegaron el 1 de Octubre están apostando a las redes sociales y buscan vías alternativas de comunicacón. Por ejemplo, vemos que en Nuevo Laredo la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas subió ya a todas las plataformas, Spotify, ITunes, Fb, IG y tiktok su canción insignia Nuevo Laredo nos Une.

Para quedarse están desde hace tiempo los “lives”, los podcast, y como es el caso de Altamira, el uso intenso de las redes sociales para potenciar las actividades de Armando Martínez, una estrategia que opera nuestra colega Cynthia Lizabeth Jaime Castillo.

Además de que están ya empatados con México, con una Mañanera, que por cierto anunció en El Monasterio y que está funcionado exitosamente marcando agenda municipal.

Y para cerrar este asunto, ahí van las cápsulas informativas municipales en Victoria, con las que el gobierno de Lalo Gattas cierra cada semana y que nos llegan en múltiples cadenas de whatsapp cumpliendo el objetivo de informar brevemente.

Son nuevos estilos y es evidente que Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, Ubaldo Castillo y en el caso de NLD, Marco Antonio Martínez están duro y dale en el territorio del internet como corazón alterno de la comunicación.

Nostra Política.- “Defiende ‘a muerte’ tu prestigio”. Robert Greene.